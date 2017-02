Ραγδαία αύξηση των χρηστών κινητών τηλεφώνων

Οι κάτοχοι κινητού θα είναι περισσότεροι από τους κατοίκους της γης που θα έχουν πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό

Περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν κινητό παρά τραπεζικό λογαριασμό το 2021

Έναν απόλυτα συνδεδεμένο κόσμο, όπου, μάλιστα, το mobile θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, περιγράφουν οι αναλυτές για το πολύ κοντινό μέλλον. Βάσει των εκτιμήσεων, έως το 2021, περισσότεροι άνθρωποι ανά τον κόσμο θα χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο απ’ ό,τι τραπεζικό λογαριασμό. Για την ακρίβεια, από τον προβλεπόμενο πληθυσμό των 7,8 δις, έως το 2021 τα 5,5 δις θα έχουν στην κατοχή τους κινητό τηλέφωνο, ενώ οι χρήστες τραπεζικών λογαριασμών θα ανέρχονται σε 5,4 δις. Επιπλέον, οι κάτοχοι κινητού θα είναι περισσότεροι από τους κατοίκους της γης που θα έχουν πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό (5,3 δις).

Το μέλλον του πλανήτη δεν είναι μόνο συνδεδεμένο, αλλά προδιαγράφεται και εντελώς mobile. Όπως εκτιμά η Cisco στο τελευταίο “Visual Networking Index”, η κίνηση σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας θα συνεχίσει να αυξάνεται με διπλάσιο ρυθμό από αυτή μέσω σταθερών δικτύων. Συγκεκριμένα, εκτιμά ότι η διακίνηση δεδομένων μέσω δικτύων κινητής θα διευρύνεται, με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 47% έως το 2021. Μάλιστα, η κίνηση των δεδομένων μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας, σε παγκόσμιο επίπεδο, αναμένεται να επταπλασιαστεί μεταξύ 2016 και 2021.

Cisco Forecasts 49 Exabytes per Month of Mobile Data Traffic by 2021



Πηγή: Cisco VNI Mobile, 2017

Ανά περιοχή

Η περιοχή του πλανήτη, απ’ όπου θα πρέπει να αναμένεται η μεγαλύτερη αύξηση των διακινούμενων mobile data, είναι η Μέση Ανατολή και Αφρική, όπου η κίνηση θα ενισχυθεί κατά 65% (κατά μέσο όρο ετησίως) έως το 2021.

Ακολουθεί η περιοχή της Ασίας Ειρηνικού με ετήσια μέση ανάπτυξη κατά 49%, ενώ η αντίστοιχη επίδοση στη Λατινική Αμερική θα είναι ανάπτυξη κατά 45% ετησίως. Σύμφωνα με τη Cisco, η κίνηση mobile data στην Κίνα θα υπερβεί, ήδη, από το τρέχον έτος την αντίστοιχη στις ΗΠΑ, με 1,9 exabytes το μήνα έως τα τέλη του 2017 από 1,6 exabytes μηνιαίως στις ΗΠΑ.

Mobile Data Traffic Growth in 2016



Πηγή: Cisco VNI Mobile, 2017

Figure 3. Global Mobile D ata T raffic Forec ast by Region



Πηγή: Cisco VNI Mobile, 2017

Μικρή η συμμετοχή του 5G

Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας επόμενης γενιάς (5G), παρά τη δυναμική που προβλέπεται να αποκτήσουν σταδιακά, έως το 2021 θα έχουν περιορισμένη μόνο συμμετοχή στη συνολική κίνηση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου. Εκτιμάται ότι, μέχρι τα τέλη της περιόδου αναφοράς (το 2021), θα ευθύνονται μόλις για το 1,5% της συνολικής κίνησης στο Ίντερνετ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Cisco, μόλις το 0,2% των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας, ήτοι 25 εκατ. συνδέσεις, θα στηρίζονται σε δίκτυα 5G το 2021. Ωστόσο, κάθε σύνδεση 5G εκτιμάται ότι θα δημιουργεί έναν όγκο σχεδόν 30 GB το μήνα, επίδοση κατά 4,7 φορές υψηλότερη από το μέσο όρο των συνδέσεων 4G.

Μεγάλος κερδισμένος των τεχνολογικών εξελίξεων - σε επίπεδο συσκευών - θα είναι το smartphone, ο συνολικός αριθμός των οποίων (συμπεριλαμβανομένων των phablets) θα αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% της παγκόσμιας συσκευών και συνδέσεων (6,2 δισεκατομμύρια από 3,6 δισεκατομμύρια το 2016).

Σύμφωνα με όσα επισημαίνουν οι αναλυτές της εταιρείας, το σχετικά υψηλό - ακόμη - κόστος των υπηρεσιών δεδομένων μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας περιορίζουν την ταχύτερη άνοδο του όγκου των δεδομένων που διακινούνται μέσω smartphone.

