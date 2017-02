Η Παγκόσμια Εβδομάδα για τις Θρησκείες της Ανθρωπότητας

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Θρησκειών κλείνει τα 7 χρόνια ζωής

Η εβδομάδα των θρησκειών

Γράφει η Γεωργία Γλεούδη

23 Σεπτεμβρίου 2010, Ολομέλεια 65ης Γενικής Συνέλευσης ΟΗΕ, Νέα Υόρκη

Ο Βασιλιά της Ιορδανίας Abdullah II της Ιορδανίας ανεβαίνει στο βήμα και παίρνει τον λόγο:

«Είναι απαραίτητο να αντισταθούμε σε όλες αυτές τις δυνάμεις οι οποίες σπέρνουν την έχθρα ανάμεσα στους ανθρώπους που έρχονται από διαφορετικές θρησκείες. Το μόνο πραγματικό γεγονός είναι ότι η ανθρωπότητα είναι ενωμένη, όχι μόνο από κοινά συμφέροντα, αλλά και από τις κοινές εντολές για αγάπη προς τον Θεό και τον γείτονα, για αγάπη προς το καλό και τον γείτονα. Αυτή την εβδομάδα, η επιτροπή μου με την υποστήριξη των φίλων μας σε κάθε ήπειρο, θα εισηγηθεί για την Παγκόσμια Εβδομάδα Διαθρησκειακής Αρμονίας. Αυτό που προτείνουμε είναι μία ιδιαίτερη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της οποίας οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, θα μπορούν να εκφράζουν τις διδασκαλίες της θρησκείας τους σχετικά με την ανοχή, τον σεβασμό για τους άλλους και την ειρήνη. Ευελπιστώ αυτή η πρόταση να συναντήσει την αμέριστη υποστήριξη σας.»

Η πρόταση υιοθετήθηκε ομόφωνα στις 20 Οκτωβρίου 2010. Ο Βασιλιάς της Ιορδανίας σε μία προσπάθεια να δείξει στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό περιβάλλον τις πραγματικές διαστάσεις του Ισλάμ, πρότεινε λύσεις για χώρες, θρησκείες και κουλτούρες ανοιχτές στο διαφορετικό, χωρίς φόβο και προκαταλήψεις. Για το Ισλάμ το οποίο υπέφερε και συνεχίζει να υποφέρει μέχρι σήμερα, η συγκεκριμένη πρόταση ακούστηκε ως μία έκκληση για ανακωχή με τη Δύση και λευκή σημαία στο πεδίο της μάχης τους. Η ιδέα για τη δημιουργία μίας Παγκόσμιας Εβδομάδας είχε έρθει τρία χρόνια πριν και βασίστηκε στο έργο του Common World Initiative. Το Common World Initiative κάλεσε Χριστιανούς και Μουσουλμάνους ερευνητές και ακαδημαϊκούς να ξεκινήσουν έναν εποικοδομητικό διάλογο ο οποίος θα βασιζόταν στις κοινές αξίες των θρησκειών και όχι σε όσα τις χωρίζουν.

Από το 2010, η πρώτη εβδομάδα κάθε Φεβρουαρίου είναι η Παγκόσμια Εβδομάδα Διαθρησκειακής Αρμονίας. Ο ΟΗΕ καλεί τον κόσμο να οργανώσει εκδηλώσεις όπως: Πρωινά Αρμονίας (Harmony Breakfasts), παρακολούθηση ταινιών και διάλογο, μπαζάρ, Κοινές δηλώσεις θρησκειών (πχ κοινή δήλωση για ενότητα και κατανόηση μεταξύ ενός τζαμιού και μίας συναγωγής στο Τορόντο), κοινή εθελοντική εργασία, περιβαλλοντικές εργασίες στους χώρους λατρείας. Στο κεντρικό site μπορούν όλες οι κοινότητες ή οι οργανώσεις να καταχωρήσουν την εκδήλωση τους και τη δράση τους.

Τον Απρίλιο κάθε χρονιάς, βραβεύονται οι δράσεις με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην τοπική ή παγκόσμια κοινότητα καθώς και δράσεις όπου η συνεργασία διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων ή ατόμων προερχόμενων από διαφορετικές θρησκείες βοήθησε ουσιαστικά στην άρση των προκαταλήψεων, του φόβου και της βίας. Στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ειρήνης και συνεργασίας, η κριτική επιτροπή των βραβείων αποτελείται από εξέχουσες φυσιογνωμίες του θρησκευτικού και του κοσμικού χώρου όπως: Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Θεόφιλος, ο H.E. Sheikh Dr Ali Gomaa -- πρώην Μεγάλος Μουφτής της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, ο Α.Β.Υ. Πρίγκηπας Areej Ghaziormer κ.α.

Για το έτος 2016 το βραβείο του πρώτου νικητή πήγε στο Euclid University της Γκάμπια για μία σειρά δράσεων, σχετικές με το διαθρησκειακό διάλογο σε Κεντρική Αφρική, Αιθιοπία, Γκάμπια, Τρινιντάντ και Τομπάγκο καθώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον Απρίλιο του 2015, η τελετή βράβευσης έλαβε χώρα στο σημείο βάπτισης του Ιησού Χριστού, στον Ιορδάνη ποταμό ως κίνηση ένωσης των θρησκειών και των ριζών τους.

Σήμερα η Παγκόσμια Εβδομάδα Διαθρησκειακής Αρμονίας φτάνει στο τέλος της. Οι δράσεις για τις οποίες μαθαίνουμε μας κάνουν να ελπίζουμε σίγουρα για ένα καλύτερο μέλλον. Στη Νιγηρία μία Μουσουλμάνα δωρίζει πλαστικές καρέκλες σε μία εκκλησία της πόλης της, ενώ ένας ιερέας διακοσμεί δωρεά το εσωτερικό ενός τζαμιού. Στο Halifax του Καναδά, όλοι οι θρησκευτικοί χώροι μένουν ανοιχτοί και οργανώνουν ξεναγήσεις ενώ οι ενδιαφερόμενοι προσκαλούνται να παρακολουθήσουν τις τελετές και τις προσευχές των πιστών όπως τη λειτουργία και την προσευχή του Εβραϊκού Σαμπάτ ή τη συνάντηση των Κουακέρων.

Το 2015, η Παγκόσμια Εβδομάδα απέκτησε και τον ύμνο της και επίσημο τραγούδι της. Ο Sami Yusuf τραγούδησε:

"What a relief to give my love, I am you and now you are my love"

