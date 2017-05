Ιλαρίων προς Pence: ΗΠΑ & Ρωσία να συμμετέχουν σε μια παγκόσμια αντιτρομοκρατική συμμαχία

Συνάντηση του Προέδρου του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο στην Ουάσινγκτον

Συνάντηση των εκπροσωπούντων διάφορα χριστιανικά δόγματα θρησκευτικών ηγετών με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ κ. Michael Pence πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου 2017 στο ξενοδοχείο Mayflower προ της ενάρξεως της συνεδριάσεως της ολομέλειας υπέρ των δεδιωγμένων χριστιανών.

Στην συνομιλία του με υψηλόβαθμο Αμερικανό πολιτικό ο Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας εξέφρασε την πεποίθηση ότι για την εξουδετέρωση της τρομοκρατικής απειλής είναι ανάγκη να συγκροτηθεί μία παγκόσμια αντιτρομοκρατική συμμαχία, όπου να συμμετάσχουν οι ΗΠΑ και η Ρωσική Ομοσπονδία.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ είναι αδύναντο να ηττηθεί η τρομοκρατία με προσπάθειες μερικών συμμαχιών οι οποίες μάλιστα ευρίσκονται σε κατάσταση αντιπαραθέσεως μεταξύ τους.

Επίσης κατά την επικοινωνία του Μητροπολίτη Ιλαρίωνα με τον κ. Michael Pence εθίγη σειρά λοιπών ζητημάτων του διμερούς ενδιαφέροντος. Έν κατακλείδι ο Ιεράρχης προσέφερε στον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ το πόνημα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου με τίτλο «Thoughts for every day of the year» στην Αγγλική γλώσσα.

Κατόπιν συναντήσεως ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής υπέρ δεδιωγμένων χριστιανών και τόνισε ότι είναι χριστιανός κατ’αρχήν και μετά συντηρητικός και ρεπουμπλικανός. Αφού κατέθεσε τις εμπειρίες του από τις επισκέψεις στη Μέση Ανατολή και τις συναντήσεις με ντόπιους χριστιανούς ηγέτες, ο κ. Michael Pence χαρακτήρισε τα γενόμενα στην ἐν λόγῳ περιοχή πραγματική «γενοκτονία» σε βάρος των χριστιανών.

Ο κ. Michael Pence διεβίβασε τους μετέχοντες, αφού τους μετέφερε τον χαιρετισμό του Προέδρου του ΗΠΑ κ. Ντ. Τραμπ, ότι η ηγεσία των ΗΠΑ στην πολιτική των στη Μέση Ανατολή θα λαμβάνει υπόψη τη δεινή κατάσταση των ντόπιων χριστιανικών πληθυσμών και θα πράξει το παν προκειμένου να τους προστατεύσει.