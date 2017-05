Δημ. Γιαννόπουλος: Η μη αναστρέψιμη ήττα του Γ. Βαρουφάκη

Γράφει ο Δημ. Γιαννόπουλος (ανάρτηση στο facebook)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η «ΑΝΙΚΗΤΗ» ΗΤΤΑ

Με τη Συνέντευξη στον φίλο Παναγιώτη Λιάκο για την εφημερίδα «Δημοκρατία» (14-5-2017) επιχειρείται ένας τεκμηριωμένος Αντίλογος στο αφήγημα Βαρουφάκη για το κρίσιμο 5μηνο της θητείας του στο Υπουργείο Οικονομικών, όπως αυτό παρουσιάζεται στο νέο βιβλίο του «Ανίκητοι Ηττημένοι».

Στόχος δεν είναι μόνο η πρόκληση ουσιαστικής αντιπαράθεσης που επί δύο χρόνια συστηματικά αποφεύγει ο συγγραφέας, αλλά και η συναγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την «κοινωνική μηχανική» που χρησιμοποιείται στην επιβολή, νομιμοποίηση και διαιώνιση του Μνημονιακού Καθεστώτος Κατοχής στην Ελλάδα.

Θα αποδείξουμε πώς η ανελέητη κλιμάκωση των «μέτρων» Καταστροφής της χώρας που επιβάλλονται από τους εκτελεστές της τρόικα, συμβαδίζει με την καλλιέργεια ποικίλων ιδεολογημάτων και «κατά συνθήκην» ψεμάτων, από εκείνους που καλούνται να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα – με λιγότερη ή περισσότερη «ανυπακοή» – αλλά κάθε φορά με χειρότερα αποτελέσματα από εκείνα των προκατόχων τους.

Το καθεστώς που έχει ρημάξει την Ελλάδα μέσα σε επτά χρόνια αποτελεί την πρώτη «πειραματική» επιβεβαίωση σε συνθήκες ειρήνης της θεωρίας της Κοινοτοπίας του Κακού, της Χάνα Άρεντ (1963). Η προδιαγραφές του πειράματος είναι εκείνες που δοκίμασε με απρόσμενη επιτυχία ο κοινωνικός ψυχολόγος Στάνλεϊ Μίλγκραμ στο Yale, την ίδια περίοδο που έγραφε το βιβλίο της η Άρεντ («Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil», 1963).