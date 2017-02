Δεν έχουν σχέδιο Β στο Κυπριακό: Μόνο το ξεπούλημα της Κύπρου

Μας επιβάλουν ως μονόδρομο το ξεπούλημα της Κύπρου

Σχέδιο Β δεν υπάρχει – μόνο Δικοινοτική Διζωνική Ομοσπονδία!

Της Φανούλας Αργυρού



Κάποτε πρέπει να θυμίζουμε ορισμένα πράγματα

Συχνά γράφεται ότι η κυπριακή κυβέρνηση δεν έχει Σχέδιο Β. Το είπε (9.8.2014) και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης το 2014 σε συνέντευξή του στον ‘Εθνικό Κήρυκα’ Νέας Υόρκης. «Δεν υπάρχει σχέδιο Β το περίγραμμα της λύσης ήδη υπάρχει» δηλαδή η Δικοινοτική Διζωνική Ομοσπονδία.

Ούτε τα ψηφίσματα του ΟΗΕ έχουν άλλο από την Δικοινοτική Διζωνική Ομοσπονδία, αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι ούτε το Λονδίνο έχει σχέδιο Β που εξηγεί κα γιατί τα ψηφίσματα δεν έχουν επίσης, εφόσον οι Βρετανοί είναι οι συγγραφείς των ψηφισμάτων αυτών. Εξού και κανένα δεν ονομάζει την ΤΟΥΡΚΙΑ ως τον εισβολέα…

Στις 2 Μαρτίου 2004 το είπε ο τότε Βρετανός Υπ. Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας Τζάκ Στρο από τη βήμα της Βουλής των Κοινοτήτων

«In a sense, there is no plan B. If no agreement can be reached, a divided Cyprus will come into the European Union. There is only a plan A…» (Ουσιαστικά δεν υπάρχει σχέδιο Β, αν δεν υπάρξει συμφωνία, μια μοιρασμένη Κύπρος θα μπεί στην ΕΕ. Υπάρχει μόνο ένα Σχέδιο Α…).

Και επειδή η βρετανική πολιτική δεν αλλάζει με αλλαγή προσώπων αλλά συνεχίζει και ενισχύεται και αποθρασύνεται με την βοήθεια δικών μας τεμενάδων τόσο προς τους αυτούς όσο και προς στους Τούρκους, θυμίζω την δήλωση του τότε Βρετανού Υφυπουργού Ευρώπης Τζίμ Μέρφυ τον Οκτώβριο του 2008. Την οποία έκανε μετά την επίσκεψη Δημήτρη Χριστόφια στο Λονδίνο και την συνάντησή του με τον ‘φίλο’ του Γκόρτον Μπράουν τότε Βρετανό Πρωθυπουργό και τις διαμαρτυρίες των Τούρκων που ακολούθησαν, για επίσκεψη και του Μεχμέτ Αλί Ταλάτ με τον Βρετανό πρωθυπουργό.

«Δεν έχουμε σχέδιο Β ή σχέδιο Γ, έχουμε μόνο ένα σχέδιο: Μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Μπορούμε να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες όμως αυτό είναι το μόνο σχέδιο που έχουμε και δεν υπολογίζουμε σε αποτυχία. Ελπίζουμε στον Χριστόφια και τον υποστηρίζουμε και επίσης στον Ταλάτ… Μόλις αρχίσει η διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών και ο Ταλάτ μπορεί και συγκεκριμένα πρέπει να καλεστεί να συναντήσει τον πρωθυπουργό».

«We do not have a plan B or plan C, we only have one plan; a Bi-zonal, bi-communal federation. We can discuss the details but that is the only plan we have and we do not contemplate failure. We are hopeful of and supporting Christofias and also Talat… Once the UN process starts Talat also could be and in fact should be invited to meet the PM».

Τζίμ Μέρφυ – «Δεν έχουμε σχέδιο Β ή Γ.»

Δημήτρης Χριστόφιας – «Δεν έχω σχέδιο Β.»

Τζίμ Μέρφυ – «Δεν θα επιτρέψουμε αποτυχία»

Παρόμοια εκφράστηκε και ο λόρδος Χάνει σε κάποια φάση, και ο τότε (2004) Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Kόλιν Πάουελ και ο ΓΓ του ΟΗΕ Κόφι Ανάν στον οποίο το Λονδίνο είχε φορτώσει το ‘σχέδιο’ Ανάν. Το ανέφερε η Βουλευτής Ann Winterton από το βήμα της Βουλής των Κοινοτήτων στις 26 Μαΐου 2004. «Δεν υπάρχει σχέδιο Β… δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο» είχε πεί ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, και ο Ανάν ότι «Δεν υπάρχει άλλο πλάνο – αυτό είναι».

Το ότι δεν υπήρχε σχέδιο Β εκτός από την βρετανο-τουρκική ΔΔΟ το προσυπόγραψε και ο μ. Τάσσος Παπαδόπουλος με την 8η Ιουλίου 2006 αγνοώντας την απόφαση του 76%…

‘Ετσι η Κύπρος προχωρεί σταθερά προς την δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδιακή (τάχα, που έχει μετατραπεί σε συν-συνομοσπονδία και βάλε) εκτέλεσή της όπως επιθυμεί ο Μουσταφά εφέντη, ο μάστρος του και εισβολέας και κατακτητής Τουρκία και Φόρειν ΄Οφις που δεν είχαν και δεν έχουν σχέδιο Β μέχρι την τελική πτώση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τουρκοποίηση δηλαδή. Με τους δικούς μας πολιτικο-κομματικούς ηγέτες και κυβέρνηση ανίκανους να την εγκαταλείψουν . Το μόνο που το έκανε μέχρι σήμερα είναι το ΚΚΕ.

Πηγή