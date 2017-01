Πράκτορας των Ναζί ο Αυστριακός Πρόεδρος Βαλντχάιμ: Ο σκοτεινός του ρόλος στο Κυπριακό

Αποκαλυπτικά στοιχεία για τη μεροληπτική του στάση κατά την τουρκική εισβολή

Επιβεβαιωμένο: Αξιωματούχος της Βέρμαχτ ο Κουρτ Βάλντχαϊμ! Ο υπηρέτης της τουρκικής εισβολής.

Της Φανούλας Αργυρού

Ο Κουρτ Γιόζεφ Βάλντχαϊμ (Kurt Josef Waldheim, (21 Δεκεμβρίου 1918 – 14 Ιουνίου 2007) υπήρξε Αυστριακός διπλωμάτης και συντηρητικός πολιτικός. Ήταν Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ από το 1972 μέχρι το 1981 και Πρόεδρος της Αυστρίας από το 1986 μέχρι το 1992.

Kurt Waldheim: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ του Ναζί της Βέρμαχτ Κουρτ Βάλντχαϊμ, παρμένη στη Γιουγκοσλαβία 22.5.1943, από το Αρχείο του Παγκόσμιου Εβραϊκού Κογκρέσου



Τη ναζιστική ανάμειξη και δράση του Αυστριακού Κουρτ Βάλντχαϊμ είχαν από πολύ νωρίς το 1948 ανακαλύψει γιουγκοσλαβικές πηγές, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν από τις συμμαχικές δυνάμεις. Οι βρετανικές Αρχές, όπως αποκαλύπτεται από τα αποδεσμευμένα έγγραφα, γνώριζαν και αυτές από πολύ νωρίς για τον ρόλο του στα Βαλκάνια, τον οποίο είχαν πολύ έγκυρα καταγράψει στα αρχεία τους.

Επίσης στο πόρισμα της έρευνας, που το Υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας διέταξε το 1988, και στους ισχυρισμούς που υπήρχαν για ανάμειξη του Βάλντχαϊμ με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες μετά τον πόλεμο, η έρευνα/έκθεση χρησιμοποίησε τη συνηθισμένη γραμμή, ότι «δεν σχολιάζουμε τέτοια θέματα», επισήμανε σχετική επιστολή από το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας (23.8.1989) προς τον τότε ιδιωτικό γραμματέα για εξωτερικές υποθέσεις της Βρετανίδας Πρωθυπουργού Μάργκαρετ Θάτσερ, τον Charles Powell.

«… Herr Waldheim’s alleged involvement with British Intelligence after the war, on which the Report follows the standard line (i.e. that we do not comment on such matters)…» (Για τους ισχυρισμούς ανάμειξης του Βάλντχαϊμ με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες μετά το πόλεμο, η Έκθεση ακολούθησε τη συνηθισμένη γραμμή (δηλαδή δεν σχολιάζουμε τέτοια θέματα).

Κατηγορίες από παλιά

Να σημειωθεί ότι οι κατηγορίες εναντίον του Κουρτ Βάλντχαϊμ για τη ναζιστική του ανάμειξη στη Wehrmacht (Βέρμαχτ) ξεκίνησαν το 1985, καθώς ο ίδιος διεξήγαγε την προεκλογική του καμπάνια για την προεδρία της Αυστρίας και είχαν πάρει παγκόσμιες διαστάσεις.

Όταν το 1988 διατάχθηκε η έρευνα στο Λονδίνο, ο Βάλντχαϊμ είχε ήδη κερδίσει τις εκλογές στη χώρα του, όπου παρέμεινε πρόεδρος μέχρι το 1992. Η Πρωθυπουργός Θάτσερ υποστήριξε την υιοθέτηση της έρευνας του Υπ. Εσωτερικών και την ετοιμασία σχετικής νομοθεσίας, για να μπορούν να δικάζονται στη Βρετανία άτομα εναντίον των οποίων υπήρχαν ισχυρισμοί για εγκλήματα πολέμου.

Αναλυτικότερα:

*Έρευνα εναντίον Κουρτ Βάλντχαϊμ για εγκλήματα πολέμου: Το 1988 το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας για τη τύχη Βρετανών στρατιωτών που υπηρετούσαν στην Ελλάδα και τα ελληνική νησιά μεταξύ Οκτωβρίου 1943 και Οκτωβρίου 1944, σε σχέση με τον ρόλο του Αυστριακού Ναζί υπολοχαγού Κουρτ Βάλντχαϊμ. (Σημ. Παράλληλη έρευνα διεξήγαγε τότε και το Αμερικανικό Στέιτ Ντεπάρτμεντ και το 1987 είχε αποφανθεί καθαρά ότι ο Βάλντχαϊμ ευθυνόταν για εγκλήματα πολέμου και του είχε απαγορευθεί η είσοδος στις ΗΠΑ).

Η έρευνα έφερε τον τίτλο «Έκθεση για τον Βάλντχαϊμ – Έρευνα για εγκλήματα πολέμου» (The Waldheim report – War Crimes) και επιβεβαίωσε ότι όντως ο Κουρτ Βάλντχαϊμ υπηρετούσε ως αξιωματούχος ανακριτής σε αρχηγείο των Γερμανών στη Θεσσαλονίκη κατά το έτος 1944. Ήταν προσωπικά αναμεμειγμένος με τις ανακρίσεις Βρετανών στρατιωτών που κρατούνταν αιχμάλωτοι πολέμου από τους Γερμανούς, ιδιαίτερα εκείνους που συνελήφθησαν κοντά στα ελληνικά νησιά όπως οι Κεφαλονιά, Κάλυμνος και άλλα.

Ή έρευνα επιβεβαίωσε, επίσης, ότι ο Κουρτ Βάλντχαϊμ ήταν αναμεμειγμένος με την απόφαση να μεταφερθούν οι συγκεκριμένοι Βρετανοί αιχμάλωτοι στο ναζιστικό στρατόπεδο «Sonderbehandlung», όπου γίνονταν ουσιαστικά εκτελέσεις. Αν και, σύμφωνα με τα έγγραφα και όπως κατέγραψε η έκθεση, ο Βάλντχαϊμ είχε μονογράψει έγγραφο για Βρετανούς αιχμαλώτους και πρέπει να γνώριζε την τύχη που τους περίμενε, εντούτοις η έκθεση περιέργως δεν επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος είχε εγκρίνει τις εκτελέσεις τους.

Αποκαλυπτικά χειρόγραφα

Πολύ αποκαλυπτικές οι χειρόγραφες επισημάνσεις για την προσοχή της Πρωθυπουργού Θάτσερ, του ιδιωτικού γραμματέα της Charles Powell, σε επιστολή ημερομηνίας 23 Αυγούστου 1989, που έλαβε από το Υπουργείο Άμυνας για το θέμα του πορίσματος της έρευνας, όταν έγραψε ιδιοχείρως προς τη Θάτσερ: «Αυτό θα δημιουργήσει σάλο, γιατί στην ουσία είναι μια πλήρης αθώωση του Βάλντχαϊμ όσον αφορά Βρετανούς αιχμαλώτους πολέμου».

«Prime Minister

This will cause a stir, because it is in effect a complete exoneration of Waldheim, as far as British prisoners of war are concerned».

Άλλα στοιχεία

Το Εβραϊκό Κέντρο Simon Wiesenthal Center στην Αμερική, με επιστολή του προς τη Μάργκαρετ Θάτσερ, την οποία υπέγραψε ο Ραββίνος (Rabbi) Marvin Hier, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 1986, της κοινοποίησε έναν προκαταρκτικό κατάλογο 17 ατόμων, ύποπτα για ναζιστικές δραστηριότητες και τα οποία, σύμφωνα με τις έρευνές τους, πίστευαν ότι ζούσαν στην Αγγλία.

«Ως αποτέλεσμα των ερευνών μας, του γραφείου μας στην Ιερουσαλήμ… έχουμε βρει στοιχεία που μας βοήθησαν να ετοιμάσουμε έναν κατάλογο από ύποπτους εγκληματίες πολέμου Ναζί, δολοφόνους και συνεργάτες που, βάσει της έρευνάς μας, πιστεύεται ότι ζουν στην Αγγλία…», έγραψε ο Ραββίνος και ζήτησε όπως η βρετανική κυβέρνηση προβεί στα αναγκαία διαβήματα, για να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Στον φάκελο, ο κατάλογος των 17 ονομάτων δεν αποδεσμεύθηκε και η σημείωση γράφει ότι «αυτός διατηρείται προς το παρόν απόρρητος».

Εξηγούν πολλά σε σχέση με Κυπριακό

Τα νέα σημερινά, αποδεσμευμένα βρετανικά έγγραφα για τον Κουρτ Βάλντχαϊμ, ενδιαφέρουν άμεσα σε σχέση με το Κυπριακό. Γιατί ίσως να εξηγούν την ανεξήγητα μεροληπτική προσήλωση του Κ. Βάλντχαϊμ ως ΓΓ του ΟΗΕ, κατά τις δύο τουρκικές βάρβαρες εισβολές στο νησί, στις βρετανικές υποδείξεις.

Λαμβανομένων υπ’ όψιν των επαφών και των πρακτικών των συζητήσεων που είχε με την τότε βρετανική κυβέρνηση του Χάρολντ Ουίλσον, πρωθυπουργού, και του Τζέιμς Κάλαχαν, Υπουργού Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας, μεταξύ 19 Ιουλίου 1974 – 16 Αυγούστου 1974. Και τη μετέπειτα στάση και «αποστολή» του στην Κύπρο για την εξασφάλιση των περιβόητων 4 κατευθυντηρίων γραμμών στις 12.2.1977…

Ο πρώην Ναζί Κουρτ Βάλντχαϊμ υπήρξε ο τέταρτος ΓΓ του ΟΗΕ από το 1972 μέχρι το 1981 και απεβίωσε το 2007. Ο Βάλντχαϊμ απέκρυψε και δεν αποκάλυψε τον ρόλο του ως Ναζί κατά τον διορισμό του ως ΓΓ του ΟΗΕ, κάποιοι, όμως, γνώριζαν για το παρελθόν του το 1972, αλλά τον κάλυψαν, δύο χρόνια πριν από τις τουρκικές εισβολές…

Πηγή