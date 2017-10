Κούλογλου-Παπαδημούλης σε διαμαρτυρία για την ελευθερία του Τύπου στο ΕΚ

Παράσταση διαμαρτυρίας των Ελλήνων Ευρωβουλευτών για την προστασία των δημοσιογράφων

Στην μνήμη της Μαλτέζας δημοσιογράφου, Ντάφνι Γκαλιζία, που δολοφονήθηκε στην Μάλτα έχοντας αποκαλύψει πολλά σκάνδαλα διαφθοράς, αλλά και υπέρ όλων των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος και των δημοσιογράφων, που βάζουν την ζωή τους σε κίνδυνο για να προστατεύσουν την αλήθεια προς όφελος του κοινού συμφέροντος, ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου διοργάνωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο μια δράση-κάλεσμα για την προστασία τους.



Στην πρωτοβουλία του Στ. Κούλογλου ανταποκρίθηκαν πολλοί ευρωβουλευτές που συγκεντρώθηκαν στο αίθριο του Ευρωκοινοβουλίου και κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «προστατεύστε τους whistleblowers», «προστατεύστε τους δημοσιογράφους», ξεκίνησαν να σφυρίζουν σε ένδειξη συμπαράστασης.







«Έχουμε γίνει μάρτυρες επαίσχυντων περιστατικών, όπου πληροφοριοδότες και δημοσιογράφοι έχουν διωχθεί γιατί αποκάλυψαν την αλήθεια. Σε απάντηση, προσπαθούμε να περάσουμε νέες οδηγίες που θα τους προστατεύουν, όμως κάποια κόμματα, όπως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, θέλουν να μας εμποδίσουν. Το έργο και η δράση των ανθρώπων αυτών όμως, επιτάσσουν να αγωνιστούμε περισσότερο προς αυτό τον σκοπό και να διασφαλίσουμε το μέλλον», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του Στέλιος Κούλογλου.







Στη δράση έλαβαν μέρος μεταξύ άλλων ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαδημούλης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, Γκάμπι Τσίμερ.







Δείτε εδώ βίντεο από την δράση του ευρωβουλευτή Στέλιου Κούλογλου:



https://youtu.be/0NYPG-Dndp4

https://www.facebook.com/syrizaep/videos/2024081527860805/



Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κομισιόν απαντώντας σε ερώτηση του Στέλιου Κούλογλου σχετικά με την σύλληψη των δυο Τούρκων δημοσιογράφων, Erdem Gül και Can Dündar, που είχαν δημοσιεύσει αποκαλυπτικά ντοκουμέντα, ότι η ΜΙΤ, η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών, εξόπλιζε τους τζιχαντιστές στην Συρία, δήλωσε ότι «οι ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά με τη φυλάκιση μεγάλου αριθμού φωνών της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφων, πανεπιστημιακών και υπερασπιστών ανθρώπινων δικαιωμάτων, εντείνονται. Η ΕΕ έχει καλέσει επανειλημμένα την Τουρκία, ως υποψήφια χώρα και ως συμβαλλόμενο μέρος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, να διασφαλίσει την κοινοβουλευτική δημοκρατία, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το δικαίωμα κάθε ατόμου σε δίκαιη δίκη». Η Επιτροπή, αναφέρθηκε, δε, και στην ομιλία του Ζαν Κλωντ Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης, όπου κάλεσε την τουρκική κυβέρνηση να ελευθερώσει όλους τους κρατούμενους δημοσιογράφους.



Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση του Ευρωβουλευτή και η απάντηση της Κομισιόν:



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003988/2017

προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Stelios Kouloglou (GUE/NGL)

Θέμα: Πολυετής καταδίκη Τούρκου βουλευτή της Αντιπολίτευσης



Ο Τούρκος βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Enis Berberoğlu καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξη για την «αποκάλυψη εγγράφων που πρέπει να μείνουν εμπιστευτικά» και τη «συνδρομή παράνομης οργάνωσης, χωρίς να αποτελεί μέλος αυτής», κατά την εκδίκαση της υπόθεσης “ΜΙΤ truck reports”[1].



Η υπόθεση αφορά σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα στις 19.01.2014 και κατέγραφε έλεγχο των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας σε φορτηγά της τουρκικής εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών «ΜΙΤ», στα σύνορα με την Συρία. Τα φορτηγά μετέφεραν παράνομα στρατιωτικό υλικό για τους ισλαμιστές της Συρίας. Ο βουλευτής που κατηγορείται πως παρέδωσε το βιντεοσκοπημένο υλικό της έρευνας των φορτηγών στην εφημερίδα Cumhuriyet, συνελήφθη στις 14.06.2017, απευθείας μετά την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης, χωρίς να του δοθεί η δυνατότητα να υποβάλει ένσταση με τη βουλευτική του ιδιότητα[2].



Στην υπόθεση εμπλέκονται και οι δημοσιογράφοι Erdem Gül and Can Dündar, που προέβησαν στα σχετικά δημοσιεύματα και καταδικάστηκαν σε 10 έτη και 10 ημέρες φυλάκιση για «αποκάλυψη εμπιστευτικών κρατικών πληροφοριών».



Ερωτάται η Επιτροπή:



Πως κρίνει την ποινή που επιβλήθηκε;

Επειδή η υπόθεση σχετίζεται με την πληροφόρηση, σε τι ενέργειες σκοπεύει να προβεί για την εξασφάλιση της ελευθερίας του Τύπου στην Τουρκία, στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας;



EL

E-003988/2017

Απάντηση του κ. Hahn

εξ ονόματος της Επιτροπής

(19.10.2017)



Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις υποθέσεις του Τούρκου βουλευτή Enis Berberoğlu και των δημοσιογράφων Erdem Gül και Can Dündar, καθώς και τις πολλές άλλες υποθέσεις βουλευτών, δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.



Όπως επισημαίνεται στην έκθεσή της του 2016 για την Τουρκία[3], η Επιτροπή εξέφρασε αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με τη σοβαρή οπισθοδρόμηση της Τουρκίας στους τομείς των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης, και για την έκδοση τον Μάιο του 2016 νόμου που επιτρέπει την άρση της ασυλίας μεγάλου αριθμού βουλευτών και την επακόλουθη σύλληψη και προφυλάκιση πολλών μελών του Κοινοβουλίου.



Εντείνονται οι ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά με τη φυλάκιση μεγάλου αριθμού φωνών της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφων, πανεπιστημιακών και υπερασπιστών ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αν και αναγνωρίζει την ανάγκη λήψης ενδεδειγμένων μέτρων, η ΕΕ έχει καλέσει επανειλημμένα την Τουρκία, ως υποψήφια χώρα και ως συμβαλλόμενο μέρος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, να διασφαλίσει την κοινοβουλευτική δημοκρατία, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το δικαίωμα κάθε ατόμου σε δίκαιη δίκη. Η Επιτροπή έχει καταστήσει σαφές, πιο πρόσφατα κατά τον πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 25 Ιουλίου 2017, ότι αναμένει ότι η Τουρκία θα αρχίσει να λαμβάνει θετικά μέτρα και να αντιμετωπίσει επειγόντως τις σοβαρές ελλείψεις στους τομείς του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών.



Το μήνυμα αυτό διατυπώθηκε με μεγαλύτερη έμφαση στην ομιλία του προέδρου Juncker, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με την κατάσταση της ΕΕ, στην οποία, αφενός, τονίστηκε για μια ακόμη φορά ότι οι υποψήφιες προς προσχώρηση χώρες πρέπει να δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στο κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματα, και, αφετέρου, κλήθηκε η τουρκική κυβέρνηση να ελευθερώσει όλους τους κρατούμενους δημοσιογράφους.