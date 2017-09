ΣΟΚ! Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει άγνοια για τα όσα συμβαίνουν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δείτε τι ανέφερε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος σε ερώτημα της neaproni.us

"Δεν έχω σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών" ανέφερε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Δημήτρης Τζανακόπουλος στο ερώτημα της Νέας Πρωινής και του δημοσιογράφου Αλέξανδρου Στεφανόπουλου, δεσμευόμενος ωστόσο να απαντήσει σε "εύλογο χρόνο".

Το συγκεκριμένο απόσπασμα έχει ως εξής:

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πρόσφατα ο Έλληνας Πρωθυπουργός πήγε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Στο πρόσωπό του, τιμήθηκε για άλλη μια φορά η Ελλάδα. Αυτή την περίοδο, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων συγκλονίζεται και μάλλον τα γεγονότα θα είναι πολύ σκληρότερα από αυτά που ζήσαμε το 2005. Όλες οι όμορες χώρες έχουν αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες. Η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται –δεν ξέρουμε, δεν μας έχει ενημερώσει κανείς- να είναι εντελώς απούσα και η χώρα έχει εκεί ιστορικά και θεσμικά δικαιώματα. Και από ό,τι συμβαίνει, φαίνεται ότι θα κριθούν και οι σχέσεις της με την Αίγυπτο, με την Παλαιστίνη και ίσως και με το Ισραήλ. ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχω σχετική ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών. Δεσμεύομαι ότι θα ρωτήσω για το συγκεκριμένο ζήτημα και θα σας απαντήσω σε εύλογο χρόνο.

Διαβάστε παρακάτω την εισαγωγική τοποθέτηση του υπουργού Επικρατείας και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, και στη συνέχεια τις ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών

O Πρωθυπουργός, τόσο κατά την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη όσο και στην πρόσφατη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έθεσε τις πολιτικές προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο. Οι βασικοί άξονες της ελληνικής κυβέρνησης είναι αφενός η ομαλή και οριστική έξοδος από την περίοδο των μνημονίων τον Αύγουστο του 2018 και αφετέρου η δημιουργία των συνθηκών εκείνων, στο επίπεδο της παραγωγής, της εργασίας, του κοινωνικού κράτους, που θα οδηγήσουν στο οριστικό ξεπέρασμα της κρίσης που έφερε τη χώρα και την κοινωνία σε οριακό σημείο. Τα δεδομένα της περιόδου είναι ενθαρρυντικά. Η ελληνική οικονομία τρέχει πλέον με θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης και αναμένεται να προσεγγίσει το 2% στο τέλος του 2017. Η ανεργία έχει περιοριστεί κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες και συνεχίζει να βαίνει μειούμενη, γεγονός που αποδεικνύεται από τα συνεχή ρεκόρ 15ετίας στο επίπεδο των νέων προσλήψεων. Οι δημοσιονομικές επιδόσεις, για μία ακόμη χρονιά, κινούνται πάνω από τον στόχο. Και η πορεία των εσόδων μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε βάσιμα ότι θα έχουμε τη δυνατότητα, όπως και το 2016, να αποδώσουμε το ποσό της υπεραπόδοσης προς τους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν διαρκώς τη θέση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα επέστρεψε ξανά - έστω σε δοκιμαστικό επίπεδο - στις αγορές χρήματος. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις το 2016 σημείωσαν υψηλό δεκαετίας, ενώ για το 2017 αναμένεται να καταγραφεί περαιτέρω βελτίωση, καθώς ήδη το πρώτο εξάμηνο, δηλαδή πριν ακόμη κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, είχαμε εισροή 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ελληνική οικονομία από άμεσες ξένες επενδύσεις. Τα παραπάνω είναι μονάχα ορισμένα από τα αποτελέσματα μιας θετικής πορείας, για την οποία εργαστήκαμε και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε καθημερινά με σχέδιο, ιεραρχήσεις και απόλυτο σεβασμό στις θυσίες του ελληνικού λαού. Σήμερα, άλλωστε, που η κυβέρνηση φτάνει στο μέσο της παρούσας θητείας της, είναι εμφανές ότι η εικόνα της χώρας αλλάζει και διαμορφώνεται ένα θετικό μομέντουμ που ενισχύει τις προοπτικές και τις αναπτυξιακές της δυνατότητες. Σε αυτό το περιβάλλον, θα διεξαχθούν και οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την τρίτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος. Οι συζητήσεις θα ξεκινήσουν μετά τα μέσα Οκτωβρίου και στόχος είναι, όπως επισήμανε και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, μέσα στον Νοέμβριο να έχει κλείσει η πλειονότητα των ζητημάτων, ώστε να ολοκληρωθεί τάχιστα η τρίτη αξιολόγηση. Επιτρέψτε μου ,σε αυτό το σημείο, να περάσω στην αντιμετώπιση των συνεπειών από τη διαρροή του δεξαμενόπλοιου Αγία Ζώνη ΙΙ. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει καθημερινή ενημέρωση για την πορεία της απορρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου, η οποία προχωρά ταχύτατα στη βάση του μέγιστου δυνατού συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων αρχών. Η διαρροή έχει περιοριστεί κατά 99% και το φράγμα που έχει τοποθετηθεί εκμηδενίζει την πιθανότητα εξάπλωσής της. Εντός των επόμενων 30 ημερών θα έχει ολοκληρωθεί η απορρύπανση της θάλασσας και στη συνέχεια το βάρος θα δοθεί στον καθαρισμό των βράχων και των ακτών που βρίσκονται πέριξ της θαλάσσιας περιοχής. Γίνονται διαρκείς έλεγχοι σχετικά με την καταλληλότητα του νερού και αναμένονται τα σχετικά επιστημονικά πορίσματα από τις αρμόδιες αρχές Το δυστύχημα, όμως, είναι ότι για άλλη μια φορά ο Πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν κατάφερε να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Επιχείρησε πριν λίγη ώρα να δημιουργήσει εντυπώσεις με ένα ακόμη επικοινωνιακό κρεσέντο τη στιγμή που βρισκόμαστε στο μέσο των επιχειρήσεων για την αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ακτών. Δεν είναι τυχαία η στάση του. Εξάλλου το ολίσθημα της γλώσσας του κυρίου Μητσοτάκη στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ είναι εξόχως αποκαλυπτικό των ασυνείδητων ιεραρχήσεων του. Με ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία είπε και σήμερα απέδειξε την αλήθεια της δήλωσης του. Σε κάθε περίπτωση, για την κυβέρνηση, πέραν από την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, προέχει και η διερεύνηση της ουσίας μιας υπόθεσης που έχει προκαλέσει εύλογα ερωτηματικά. Συγκεκριμένα, πρέπει να διερευνηθούν οι αιτίες της βύθισης του πλοίου, το οποίο φαίνεται να βυθίστηκε χωρίς προφανή λόγο και με εξαιρετικές καιρικές συνθήκες. Επίσης, πρέπει να διερευνηθεί ο λόγος που στο πλοίο επέβαιναν μόνο δύο άτομα, τη στιγμή που το πλήρωμά του έπρεπε να είναι τουλάχιστον έντεκα άτομα. Από τη δική μας πλευρά, θα προχωρήσουμε σε εξονυχιστικούς ελέγχους και θα εξαντλήσουμε όλα τα μέσα και όλη την αυστηρότητα, ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες στους υπαίτιους. Τέλος, όπως γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί αύριο στην Κρήτη. Αρχικά, θα βρεθεί στο Ηράκλειο για το Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση, στο οποίο θα τοποθετηθεί αύριο Πέμπτη. Συνεχίζοντας έτσι τη διαδικασία διαβούλευσης και σχεδιασμού από κοινού με τους φορείς και τις αρχές κάθε περιφέρειας ανά τη χώρα, για τον κοινό εθνικό στόχο της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Και την Παρασκευή, θα βρεθεί στα Χανιά, όπου θα απευθύνει ομιλία στα πλαίσια του εναρκτήριου Φόρουμ για την «Καθαρή Ενέργεια για τα νησιά της Ε.Ε.», που αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη συνέχεια της σχετικής Δήλωσης που υπογράφηκε τον περασμένο Μάιο στη Βαλέτα από 14 κράτη - μέλη. Πριν περάσουμε στο σκέλος των ερωτήσεων, θέλω να σας ενημερώσω πως από σήμερα τίθεται σε λειτουργία επίσημος ενημερωτικός ιστότοπος σχετικά με το έργο και τη δραστηριότητα της ελληνικής κυβέρνησης. Ο ιστότοπος είναι ήδη δημόσια προσβάσιμος στη διεύθυνση government.gov.gr. Μετά την ολοκλήρωση του briefing θα ακολουθήσει δελτίο τύπου με περισσότερες λεπτομέρειες. Σκοπός του είναι να αποτελεί εφεξής μια πύλη για την ενημέρωση τόσο τη δική σας, αλλά κυρίως για την ενημέρωση των πολιτών, σχετικά με το έργο και τη δραστηριότητα της εκάστοτε εκλεγμένης κυβέρνησης, κάτι που δυστυχώς δεν τηρήθηκε κατά το παρελθόν παρόλο που μόνο να ενδυναμώσει μπορεί τον δημόσιο διάλογο.

Ακολουθούν οι ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών

ΖΟΡΜΠΑ: Κύριε εκπρόσωπε, καλησπέρα. Θα ήθελα ένα σχόλιο της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Βίζερ, ο οποίος μίλησε όχι μόνο για το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων το ’18 αλλά και το ’19 και το ’20 και μάλιστα είπε ότι, ακόμα και αν γίνει έξοδος από το μνημόνιο και δεν υπογραφεί νέο δάνειο, οι συνθήκες δημοσιονομικής επιτήρησης της χώρας θα είναι πάρα πολύ αυστηρές, πολύ πιο αυστηρές από ό,τι υπήρξε η μέθοδος σε άλλες χώρες που βγήκαν από τα προγράμματα.

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, κοιτάξτε. Σε σχέση με το ενδεχόμενο νέων μέτρων, εγώ δεν είδα στη σχετική συνέντευξη του κ. Βίζερ να γίνεται λόγος για μέτρα το 2018. Είδα να γίνεται λόγος για το ζήτημα που όλοι γνωρίζουμε, ότι δηλαδή υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις σε σχέση με τη δημοσιονομική πορεία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και της ελληνικής κυβέρνησης από τη μία μεριά, αλλά και του ΔΝΤ από την άλλη μεριά.

Ωστόσο, το ζήτημα αυτό έχει επιλυθεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης αξιολόγησης και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι, εφόσον δεν επιβεβαιωθούν, πράγμα το οποίο, σας λέω, ότι είναι μάλλον απίθανο με δεδομένη την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τις προβλέψεις της ευρωπαϊκής επιτροπής και των ελληνικών αρχών, τότε θα ακολουθηθεί η πορεία η οποία έχει συμφωνηθεί με το ΔΝΤ, ήδη, από τη δεύτερη αξιολόγηση. Επομένως νομίζω ότι, είναι σαν να κρούουμε ανοικτές θύρες αυτή τη στιγμή, αν θέτουμε θέμα νέων μέτρων το 2019, 2020. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αντιθέτως, τα πράγματα, όλα αυτά τα ερωτήματα έχουν διευθετηθεί, έχουν κλείσει με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης για το τι μέλλει γενέσθαι εφόσον επιβεβαιωθεί, είτε η μία, είτε η άλλη πρόβλεψη.

Σε ό,τι αφορά την έξοδο από το μνημόνιο, νομίζω ότι από το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών αλλά και των θεσμών, υπάρχει η βούληση για την ολοκλήρωση του προγράμματος το 2018. Από κει και πέρα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι γνωστό ότι, θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την ολοκλήρωση της γ’ αξιολόγησης και καθώς πορευόμαστε στον Αύγουστο του 2018 για να κλείσουν τα ζητήματα που αφορούν την παρακολούθηση των δημοσιονομικών στόχων τους οποίους πρέπει να επιτύχει η ελληνική πλευρά, για την περίοδο από το 2019 και έπειτα. Νομίζω, επομένως, ότι δεν υπάρχει κάτι νέο στη συνέντευξη. Αντιθέτως, αποτελούν όλα αυτά τα ζητήματα ανοικτά ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν, ξαναλέω, κατά τη διάρκεια των τελικών διαπραγματεύσεων για την οριστική έξοδο από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018.

ΤΣΙΚΡΙΚΑ: Κύριε εκπρόσωπε, έγινε γνωστό ότι το δεξαμενόπλοιο που μετέβη στην περιοχή που βυθίστηκε το ‘‘ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ’’ για την απάντληση, μετέφερε λαθραία καύσιμα και έχουν γίνει και συλλήψεις. Ένα σχόλιο, αν θέλετε, να κάνετε επ’ αυτού και αν πρόκειται, να υπάρξει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τις αδειοδοτήσεις των αντίστοιχων πλοίων.

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κοιτάξτε να δείτε, το δεξαμενόπλοιο με βάση τα έγγραφα τα οποία υπήρχαν στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας είχε το αξιόπλοο μέχρι χθες. Από κει και πέρα, αντικαταστάθηκε από ένα νέο δεξαμενόπλοιο το οποίο έχει ενεργή άδεια αυτή τη στιγμή. Για το ιστορικό του πλοίου δεν μπορώ να κάνω κάποια δήλωση, θα διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας για τοαν υπάρχει νέο θεσμικό πλαίσιο: Υπήρξαν κάποιες ανακοινώσεις την προηγούμενη εβδομάδα εκ μέρους του Πρωθυπουργού, σε σχέση με τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που αφορά την αδειοδότηση του αξιόπλοου των πλοίων με την θεσμική μεταβίβαση της αρμοδιότητας στο νηογνώμονα υπό την παρακολούθηση και εποπτεία του ελληνικού δημοσίου και των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Και από κει και πέρα εξ’ όσων γνωρίζω, το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας επεξεργάζεται σχέδια για την εξυγίανση, την τροποποίηση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις. Νομίζω ότι, όταν θα είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε ένα πλαίσιο πολιτικής, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα προχωρήσει στις σχετικές ανακοινώσεις.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε. Ήθελα να ρωτήσω το εξής: Δεν έχω καταλάβει ακριβώς, τι ισχύει για την κυβέρνηση; Αυτό που και εσείς είπατε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι οι παραιτήσεις των υπουργών όλων είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του πρωθυπουργού ή αυτό που είπε ο κ. Κουρουμπλής προ ολίγου στη Βουλή ότι «δεν πρόκειται να παραιτηθώ ποτέ».

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Νομίζω ότι ο κ. Κουρουμπλής τοποθετήθηκε σε ένα πλαίσιο πολιτικής αντιπαράθεσης στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι, κάθε φορά που ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα στην επικαιρότητα, ζητάει και την παραίτηση του αντίστοιχου υπουργού. Μέχρι στιγμής, έχει ζητήσει την παραίτηση, αν δεν κάνω λάθος, του κ. Τόσκα, έχει ζητήσει την παραίτηση του κ. Παππά, έχει ζητήσει την παραίτηση του κ. Κουρουμπλή, έχει ζητήσει την παραίτηση του κ. Γαβρόγλου, έχει ζητήσει την παραίτηση του κ. Φίλη και νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση την οποία κάνουμε δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Διότι πλέον κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά τις απαιτήσεις αυτές εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη, οι οποίες γίνονται μέρα παρά μέρα.

Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ, είναι ότι όλοι οι υπουργοί περνούν από την καθημερινή κρίση του πρωθυπουργού και έχουν την απόλυτη εμπιστοσύνη του. Από κει και πέρα, όταν ο πρωθυπουργός αποφασίσει, μπορεί ανά πάσα στιγμή να παύσει τον οποιοδήποτε υπουργό καθώς αυτή είναι η προνομία που του παρέχει το Σύνταγμα.

ΧΑΤΖΙΝΙΚΟΛΑΣ: Κύριε εκπρόσωπε, την Κυριακή είχαμε δημοσιεύσει ένα ρεπορτάζ για μία συνάντηση που είχαν οι κύριοι Σαμαράς – Μητσοτάκης – Στουρνάρας με τον Ινδοκαναδό επιχειρηματία Πρεμ Γουάτσα. Στο ρεπορτάζ αναφερόταν ο λόγος της συνάντησης, ήταν οι μέρες που καιγόταν η Ανατολική Αττική και η μέρα που ο κ. Μητσοτάκης είχε βάλει ραντεβού στο κέντρο επιχειρήσεων και δεν πήγε λόγω και της δικής σας παρουσίας εκεί. Το ρεπορτάζ έλεγε ότι το αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα κόκκινα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας. Με δεδομένο ότι, το δημοσίευμα δεν διαψεύστηκε ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία και την ίδια μέρα, την Κυριακή, δεν δόθηκε ερώτηση στην εκπρόσωπό μας που είχε πάει στη μεγάλη συνέντευξη Τύπου του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ για το σκοπό αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω αν η κυβέρνηση σκέφτεται, να προχωρήσει στην απαγόρευση πώλησης τουλάχιστον των δανείων των πολιτικών κομμάτων σε τέτοια funds υπό την έννοια ότι όπως καταλαβαίνετε και εσείς υπάρχει εύλογη ανησυχία για δημιουργία δεσμεύσεων έναντι αυτών των funds.

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σε ό,τι αφορά την ουσία του ρεπορτάζ, αυτός ο οποίος πρέπει να τοποθετηθεί δεν είναι η ελληνική κυβέρνηση, αντιθέτως πρέπει να τοποθετηθεί ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που πραγματικά δεν κατανοεί κανείς, για ποιο λόγο εφόσον δεν ισχύουν τα όσα δημοσιεύτηκαν, δεν προβαίνει σε σχετική διάψευση του ρεπορτάζ. Πραγματικά προκαλεί εύλογα ερωτηματικά. Είναι έκθετος ο κ. Μητσοτάκης αν άμεσα δεν προχωρήσει σε διάψευση, διότι κατά αυτόν τον τρόπο θα εννοείται πλέον, ότι το ρεπορτάζ είναι ισχυρό και αποτυπώνει πλήρως την αλήθεια.

Σε κάθε περίπτωση από την μεριά της ελληνικής κυβέρνησης έχει γίνει σαφές σε όλους τους τόνους, ότι δεν θα επιτρέψουμε μεθοδεύσεις – δεν ξέρω εφόσον αυτές δεν διαψεύδονται προφανώς επιβεβαιώνονται – οι οποίες θα οδηγήσουν στα αζήτητα τα δάνεια των 210 εκατομμυρίων ευρώ που έχει η Νέα Δημοκρατία και αν δεν κάνω λάθος, 150 εκατομμύρια ευρώ έχει το ΠΑΣΟΚ. Αυτά τα δάνεια πρέπει να μας εξηγήσουν και τα δύο αυτά κόμματα, με ποιο τρόπο θα αποπληρωθούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Και φυσικά εννοείται πως από τη δική μας πλευρά, θα κάνουμε ό,τι είναι θεσμικά δυνατό, ώστε τα δάνεια αυτά να μην διαγραφούν, αλλά αντιθέτως να αποπληρωθούν στο ακέραιο εφόσον ο ελληνικός λαός δεν μπορεί πλέον δια της φορολογίας να πληρώνει τα σπασμένα των προηγούμενων 30 ετών.

ΤΣΑΚΙΡΗΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν δημιουργείται θέμα στην κυβέρνηση, μετά την απόσυρση της τροπολογίας από τον κύριο Κοντονή που άφηνε παράθυρο για την αναγνώριση της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης. Εάν δημιουργεί θέμα για το μέλλον, καθώς υπάρχουν και άλλα επίμαχα νομοσχέδια και τροπολογίες. Και αν τελικά θα τη φέρει ξανά στη Βουλή αυτή την τροπολογία.

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πρώτον, η τροπολογία αυτή ρύθμιζε ένα δικονομικό ζήτημα, δεν ήταν μια τροπολογία ουσίας, αντιθέτως έδινε τη δυνατότητα στη συγκεκριμένη Ένωση να συνεχίσει τη δικαστική επιδίωξη αναγνώρισής της στον Άρειο Πάγο. Επομένως, δεν υπήρχε ζήτημα ρύθμισης ουσιαστικού θέματος από την τροπολογία, αλλά αντιθέτως έδινε μια δικονομική δυνατότητα στη βάση και των επιταγών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έτσι ώστε η χώρα μας να είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για την προστασία των δικαιωμάτων.

Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το πολιτικό ζήτημα που θέτετε, έχω να κάνω το εξής σχόλιο: Η κυβερνητική συνεργασία μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν έχει τον χαρακτήρα της απόλυτης ιδεολογικής σύγκλισης. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι σε μία σειρά από ζητήματα υπάρχουν και διαφορετικές οπτικές. Η κυβερνητική αυτή συνεργασία έχει έναν κύριο σκοπό. Να οδηγήσει τη χώρα έξω από τα μνημόνια και την επιτροπεία τον Αύγουστο του 2018 και να βοηθήσει, έτσι ώστε να μπουν τα θεμέλια για μία βιώσιμη ανάπτυξη από την περίοδο εκείνη και μετά. Από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρχουν ιδεολογικά ζητήματα στα οποία υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων, αυτό το οποίο είναι ορθό είναι τα ζητήματα αυτά να τίθενται στο Κοινοβούλιο και να τοποθετούνται όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όχι στη βάση σκοπιμοτήτων αντιπολιτευτικού χαρακτήρα, αλλά αντιθέτως στη βάση ιδεολογικών και πολιτικών συγκλίσεων επί των συγκεκριμένων ζητημάτων.

Επομένως, αυτό που προκύπτει αυτή τη στιγμή είναι το εξής: Το ΠΑΣΟΚ και Το Ποτάμι, που αρνούνται απ’ ό,τι φαίνεται να ψηφίσουν την τροπολογία, αλλά και η φιλελεύθερη πτέρυγα -αν μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχει ακόμη κάτι τέτοιο στο εσωτερικό της ΝΔ- ζητούν να μην κατατίθενται τροπολογίες, οι οποίες δεν έχουν τη στήριξη του συνόλου των κυβερνητικών εταίρων. Εδώ πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη πολιτική αντίφαση, διότι θα πρέπει να εξηγήσουν αυτά τα κόμματα και στους συνεργαζόμενούς τους στην Ευρώπη, αλλά και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, τον λόγο για τον οποίο δεν υπερψηφίζουν μια τροπολογία, με την οποία στην ουσία συμφωνούν. Για μένα στο ελληνικό Κοινοβούλιο, στον βαθμό που είναι δυνατό, θα πρέπει να υπάρχουν πολιτικές και ιδεολογικές συγκλίσεις πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία ωστόσο -ξαναλέω- δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τις κεντρικές κυβερνητικές πολιτικές συμμαχίες, που έχουν συγκεκριμένους σκοπούς και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξή τους.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Εκπρόσωπε, αφού δεν μπορείτε να πείσετε τον κυβερνητικό σας εταίρο για το δίκαιο της τροπολογίας, γιατί ενοχλείστε από την αντιπολίτευση που λέει ότι δεν θα ξαναψηφίσει καμία τροπολογία;

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Καλογεροπούλου, νομίζω ότι εξήγησα με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια πως δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, περίεργο το γεγονός ότι μεταξύ ακόμη και κομμάτων που έχουν μια κυβερνητική συμμαχία να υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές, ιδεολογικές αποκλίσεις και οι οποίες μπορεί να καλύπτονται από μία πολιτική σύγκλιση στα μεγάλα ζητήματα, σε αυτά τα οποία ιεραρχούνται ως πρώτιστης σημασίας. Επομένως, δεν είναι ζήτημα πειθούς, είναι ζήτημα ιδεολογικών καταγωγών, πολιτικών παραδόσεων, κλπ. Με αυτή την έννοια λοιπόν, αυτός που πρέπει να εξηγήσει τη στάση του, είναι τα πολιτικά κόμματα εκείνα τα οποία είπαν ότι συμφωνούν μεν με την τροπολογία, αλλά δεν θα την ψηφίσουν. Εκεί είναι η μεγάλη αντίφαση.

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Ήθελα να ρωτήσω το εξής: Υπάρχει περίπτωση ο κύριος Τσίπρας να πάει στη Σαλαμίνα; Μέχρι τώρα θα περίμενε κανείς να βρίσκεται και συμβολικά στο πλευρό των κατοίκων γιατί όπως γνωρίζετε όλοι, περισσότερο με τις υπόλοιπες περιοχές της Αττικής, το πρόβλημα υπάρχει στη Σαλαμίνα.

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους αρμόδιους Υπουργούς. Δίνει κατευθύνσεις και συγκεκριμένες εντολές για την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Από εκεί και πέρα, εφόσον το πρόγραμμα το επιτρέψει –διότι όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν καθημερινές υποχρεώσεις του Πρωθυπουργού- δεν αποκλείεται να μεταβεί και στη Σαλαμίνα.

Ωστόσο, νομίζω ότι σε αυτήν την περίπτωση αυτό το οποίο έχει σημασία δεν είναι ο επικοινωνιακός χειρισμός μιας υπόθεσης. Αυτό που έχει σημασία είναι οι αρμόδιες αρχές και όλες οι υπηρεσίες να δράσουν με τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα έτσι ώστε να περιοριστεί η ζημιά και να έχουμε την τάχιστη αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και των ακτών. Νομίζω ότι εκεί θα κριθεί η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και όχι στην επικοινωνιακή διαχείριση της, πράγμα το οποίο φαίνεται να ενδιαφέρει περισσότερο την αξιωματική αντιπολίτευση. Από τη δικιά μας μεριά αυτό που μας ενδιαφέρει πάντοτε είναι η ουσία και στην ουσία νομίζω ότι οι ενέργειες από τη μεριά του Υπουργείου έχουν δείξει, αλλά και όλων των αρμόδιων αρχών, ότι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας.

ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ: Να επανέλθω λίγο στο πρώτο θέμα, στη συνέντευξη του κυρίου Τόμας Βίζερ στο insider.gr. Θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με τα όσα έχουν ειπωθεί τις τελευταίες ημέρες από άλλους αξιωματούχους, όπως για παράδειγμα τον επίτροπο Μοσκοβισί, ότι τελειώνουν τα μνημόνια και τα σχετικά. Σας προβληματίζει αυτή η διάσταση απόψεων που φαίνεται να αρχίζει να υπάρχει ανάμεσα στους Ευρωπαίους εταίρους; Και το λέω αυτό διότι μέχρι τώρα, αυτό που φοβόσασταν ενόψει της τρίτης αξιολόγησης ήταν η στάση του ΔΝΤ και όχι των Ευρωπαίων.

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν αποκλίσεις ως προς την ουσία της προσέγγισης. Μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τον τόνο ή το ύφος που χρησιμοποιεί κάθε Ευρωπαίος αξιωματούχος. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι το σύνολο των κρατών – μελών της ευρωζώνης, αλλά και το σύνολο των θεσμών όπως προέκυψε και από το τελευταίο Eurogroup θέλουν μια ταχύτατη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το χρόνο να διαπραγματευτούμε τους όρους οριστικής εξόδου από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. Αυτό αποτελεί το πλαίσιο εντός του οποίου συζητάμε και αυτό αποτελεί το πλαίσιο εντός του οποίου κινούνται οι δηλώσεις του συνόλου των ευρωπαίων αξιωματούχων. Από τη δική μου μεριά δεν νομίζω ότι ισχύει πως υπάρχουν αποκλίσεις. Επαναλαμβάνω ότι μπορεί να υπάρχει διαφορά ύφους, αλλά όχι διαφορά ουσίας.

ΓΚΑΝΤΩΝΑ: Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Εκπρόσωπε, αν μπορείτε να δεσμευθείτε κατηγορηματικά για το γεγονός ότι δεν θα κόψετε προνοιακά και κοινωνικά επιδόματα. Και θα ήθελα να μας πείτε, ποια είναι τα ζητήματα-αγκάθια για εσάς για την τρίτη αξιολόγηση.

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Η συζήτηση που θα γίνει στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης αφορά τον εξορθολογισμό των κοινωνικών επιδομάτων. Από όσο μπορώ να γνωρίζω, αυτή τη στιγμή, ο Προϋπολογισμός για τα κοινωνικά επιδόματα δεν πρόκειται να μειωθεί. Από εκεί και πέρα, ο εξορθολογισμός σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει μεταφορά ποσών από κάποιο επίδομα σε κάποιο άλλο. Ωστόσο, αυτό ακόμα αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς και θα προχωρήσουμε σχετικά, όταν ξεκινήσουν και τυπικά οι διαδικασίες για τη διαπραγμάτευση της τρίτης αξιολόγησης. Το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, ποιο ήταν;

ΓΚΑΝΤΩΝΑ: Ποια είναι για εσάς τα ζητήματα-αγκάθια;

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουμε ξαναπεί ότι υπάρχουν, αυτή τη στιγμή, 95 προαπαιτούμενα με βάση την Έκθεση Συμμόρφωσης, που έχουν καταθέσει οι θεσμοί με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης τον Ιούλιο του 2017. Αυτά τα προαπαιτούμενα έχουν, κυρίως, τεχνικές δυσκολίες και γι΄αυτό τον λόγο θα κινητοποιηθούν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και όλα τα υπουργεία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα έχουμε ολοκληρώσει, στη μεγάλη τους πλειονότητα, εντός του Νοεμβρίου του 2017. Πολιτικές δυσκολίες, προφανώς, υπάρχουν, καθώς πρόκειται για ένα πρόγραμμα, το οποίο έχει γίνει σε διαπραγμάτευση με τους θεσμούς. Ωστόσο, δεν θεωρώ ότι η τρίτη αξιολόγηση παρουσιάζει πολύ μεγάλα προβλήματα. Αντιθέτως, φαίνεται ότι θα μπορέσει να προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς δεν τίθεται και ζήτημα δημοσιονομικό. Νομίζω ότι στη βάση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν συναποφασιστεί, θα έχουμε τη δυνατότητα να την ολοκληρώσουμε πάρα πολύ σύντομα, έτσι ώστε να περάσουμε στην τελική διαπραγμάτευση για την οριστική έξοδο από το Μνημόνιο τον Αύγουστο του 2018.

ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, η «προειδοποίηση» της ΔΗΣΥ ότι θα καταψηφίζει διατάξεις με τις οποίες συμφωνεί παρ’ όλα αυτά, ταυτίζεται με τη στάση της Ν.Δ. Θα ήθελα ένα σχόλιό σας για το γεγονός ότι είχε χλιαρή αντίδραση για τις νεοφιλελεύθερες απόψεις που εξέφρασε ο κ. Μητσοτάκης στη Δ.Ε.Θ..

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι ερώτημα που πρέπει να το απαντήσει η ΔΗΣΥ. Αν η ηγεσία και τα μέλη και η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης νιώθουν άνετα με τη σύμπλευσή τους αντιπολιτευτικά, πολιτικά και ιδεολογικά με την Ν.Δ., αυτό είναι ένα ζήτημα, το οποίο είναι δικό τους και βρίσκεται σε προφανή αντίθεση με την πορεία της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας και την πορεία κεντροαριστερών δυνάμεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, που φαίνεται ότι αρχίζουν, άλλοτε δειλά, αλλού με πιο ριζικό τρόπο, να αμφισβητούν τους βασικούς άξονες των πολιτικών των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων κατά τις προηγούμενες δεκαετίες.

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Εκπρόσωπε, μήπως θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχατε χθες στο υπουργείο Οικονομικών;

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Η σύσκεψη στην οποία συμμετείχα χθες στο υπουργείο Οικονομικών, μαζί με τον κ. Τσακαλώτο και την κυρία Παπανάτσιου, αφορούσε την προκαταρκτική συζήτηση για επεξεργασία πολιτικών καταπολέμησης του λαθρεμπορίου.

ΦΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πληροφορίες στον τύπο ότι η κυβέρνηση είναι σε συνεννόηση, έρχεται σε επαφή με την Ουάσιγκτον, προκειμένου να επισκεφτεί το επόμενο δίμηνο ο Πρωθυπουργός την αμερικανική πρωτεύουσα και να έχει συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Επ΄ αυτού, υπάρχει κάτι επίσημο από τη δική σας την πλευρά;

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Συζητήσεις μεταξύ των επιτελείων υπάρχουν, οι διπλωματικοί δίαυλοι είναι ανοιχτοί. Από εκεί και πέρα, εφόσον αποφασιστεί κάτι, θα ανακοινωθεί επισήμως.

ΚΕΧΑΓΙΑ: Κύριε Εκπρόσωπε, ποιο είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο, κατά τη γνώμη της κυβέρνησης, πρέπει το ΔΝΤ να αποφασίσει για την παραμονή του ή όχι στο ελληνικό πρόγραμμα; Το ερωτώ, γιατί, εφόσον συμμετάσχει κανονικά στη διαδικασία της τρίτης αξιολόγησης και στη διαπραγμάτευση, μπορεί εν πολλοίς να καθορίσει και την πορεία της διαπραγμάτευσης.

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσει το ΔΝΤ. Αυτή τη στιγμή, γνωρίζετε ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία, που ονομάζεται «standbyarrangement». Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι θα έχουμε τις σχετικές απαντήσεις και στη φθινοπωρινή Σύνοδο του ΔΝΤ, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, θα γίνει σε περίπου 25 ημέρες από σήμερα.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ: Επειδή υπήρχαν πληροφορίες ότι στο τέλος του μήνα θα ερχόταν η κυρία Λαγκάρντ, επισήμως η κυβέρνηση έχει κάποια ενημέρωση; Και θεωρείτε…

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν έχω τέτοια πληροφορία, κυρία Καλογεροπούλου.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ: Πληροφορίες από το Κέντρο του ΔΝΤ, εν πάση περιπτώσει.

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν είχα τέτοια πληροφορία, κυρία Καλογεροπούλου.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία. Μπορώ να ολοκληρώσω την ερώτησή μου; Εάν σας ενημερώσουν ότι η κυρία Λαγκάρντ θέλει να έρθει στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του μήνα, θεωρείτε ότι μια τέτοια επίσκεψη θα βοηθούσε στο κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης ή θα δημιουργούσε περαιτέρω προβλήματα;

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αν μας ενημερώσουν, θα απαντήσουμε τότε.

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, θα ήθελα να ρωτήσω, με αφορμή την προσφυγή της Ν.Δ. στο ΕΣΡ για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, που φαίνεται ότι δεν είναι αρεστές σε αυτήν, έκανε μια προσφυγή. Η κυβέρνηση σκέφτεται να ακολουθήσει αυτό το δρόμο, να αλλάξει τον νόμο;

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχω κανένα σχόλιο. Η Ν.Δ., προφανώς, βρίσκεται σε δύσκολη θέση, διότι καταρρέει ο βασικός άξονας πάνω στον οποίο είχε οικοδομήσει το αφήγημά της, που ήταν η διαρκής υποτιθέμενη αύξηση της ψαλίδας μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτή τη στιγμή, πραγματικά, νομίζω ότι ολοκληρώνεται το στρατηγικό αδιέξοδο, στο οποίο η ίδια η Ν.Δ. έχει οδηγήσει τον εαυτό της.

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Η κυβέρνηση σκέφτεται να αλλάξει τον νόμο;

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, εξ όσων γνωρίζω.

ΑΝΤΖΟΛΕΤΟΣ: Σήμερα, κύριε Εκπρόσωπε, υπήρχε συνάντηση το πρωί βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με τον κ. Κουρουμπλή και τους άλλους υπουργούς. Εκφράστηκε και εκεί μια δυσφορία σε σχέση με την επικοινωνιακή πολιτική και τακτική που ακολούθησε το υπουργείο Ναυτιλίας. Ήθελα να σας ρωτήσω: στο Μέγαρο Μαξίμου υπήρχε κάποια δυσαρέσκεια για τον κ. Κουρουμπλή, μετά και τις δηλώσεις του για το αν θα κάνουμε μπάνιο ή δεν θα κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα;

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν υπάρχει δυσαρέσκεια. Αυτό το οποίο βλέπουμε στο Μαξίμου και αυτό το οποίο βλέπει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είναι ότι γίνεται η μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ακτών. Και νομίζω ότι σε αυτό το πεδίο θα κριθεί και ο κ. Κουρουμπλής, όπως και όλοι οι υπουργοί κρίνονται στο πραγματικό και όχι στο επικοινωνιακό πεδίο.

ΣΒΕΡΚΟΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, σχετικά με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, βλέπουμε την ΑΔΕΔΥ να έχει πάρει θέση μάχης, να προχωρά, μάλιστα, σε κινητοποιήσεις. Και η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό, γιατί συνδέεται και με την πορεία, βεβαίως, της υλοποίησης του προγράμματος με την αξιολόγηση. Πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να κάμψει αυτές τις αντιστάσεις, να πείσει την ΑΔΕΔΥ και τα συνδικαλιστικά όργανα των δημοσίων υπαλλήλων να συμμετέχουν σε αυτή την αξιολόγηση;

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Να σας πω, κ. Σβέρκο, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι και η κυρία Γεροβασίλη έχει τοποθετηθεί. Υπάρχει το εξής πρόβλημα: οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εύλογο να ανησυχούν, διότι στο παρελθόν η αξιολόγηση στο δημόσιο τομέα συνδέθηκε –και μάλιστα αυτή ήταν η πολιτική, την οποία είχε αποφασίσει και υλοποιήσει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης- με απολύσεις προσωπικού. Θυμάστε ότι είχε πει και συγκεκριμένο ποσοστό υπαλλήλων που θα έπρεπε να λάβουν βαθμό κάτω από τη βάση (για να το πούμε έτσι) και υπήρχε ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος ότι θα οδηγηθούν στην απόλυση. Αυτό δεν έχει φτιάξει ένα πεδίο, στο οποίο οι συναινέσεις με τους δημοσίους υπαλλήλους είναι εξαιρετικά εύκολες. Αλλά, από τη δική μας μεριά, διαβεβαιώνουμε ότι η αξιολόγηση, την οποία θέλουμε να προωθήσουμε, δεν έχει καμία σχέση με μια τιμωρητική διαδικασία, αλλά αντίθετα μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα, αλλά και την κοινωνική ανταποδοτικότητα των δημοσίων υπηρεσιών. Σε αυτή τη βάση, λοιπόν, θα προχωρήσουμε σε όσο το δυνατόν πιο συναινετικό διάλογο με τους δημοσίους υπαλλήλους και νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε θετικό αποτέλεσμα.

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πρόσφατα ο Έλληνας Πρωθυπουργός πήγε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Στο πρόσωπό του, τιμήθηκε για άλλη μια φορά η Ελλάδα. Αυτή την περίοδο, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων συγκλονίζεται και μάλλον τα γεγονότα θα είναι πολύ σκληρότερα από αυτά που ζήσαμε το 2005. Όλες οι όμορες χώρες έχουν αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες. Η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται –δεν ξέρουμε, δεν μας έχει ενημερώσει κανείς- να είναι εντελώς απούσα και η χώρα έχει εκεί ιστορικά και θεσμικά δικαιώματα. Και από ό,τι συμβαίνει, φαίνεται ότι θα κριθούν και οι σχέσεις της με την Αίγυπτο, με την Παλαιστίνη και ίσως και με το Ισραήλ.

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχω σχετική ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών. Δεσμεύομαι ότι θα ρωτήσω για το συγκεκριμένο ζήτημα και θα σας απαντήσω σε εύλογο χρόνο.

ΜΑΝΗ: Κύριε Εκπρόσωπε, μιλήσατε στην εισαγωγή σας για ομαλή και οριστική έξοδο από το Μνημόνιο. Ο στόχος για καθαρή έξοδο από το Μνημόνιο, χωρίς δηλαδή υπαγωγή σε κάποια πιστωτική γραμμή στήριξης ή οτιδήποτε άλλο με όρους, παραμένει; Το έχει θέσει και ο Πρωθυπουργός επισήμως.

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Νομίζω ότι και ο κ. Βίζερ, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα στη συνέντευξή του, μίλησε για μια έξοδο, η οποία δεν θα περιλαμβάνει νέα γραμμή πίστωσης από τον ESM. Ωστόσο, αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω, είναι ότι αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να ολοκληρώσουμε τάχιστα την τρίτη αξιολόγηση και από εκεί και πέρα να περάσουμε στη διαπραγμάτευση για την πορεία οριστικής εξόδου από το Μνημόνιο, η οποία θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης. Επομένως, νομίζω ότι το ερώτημα είναι πρωθύστερο. Αυτό το οποίο έχουμε ως στόχο, είναι να προχωρήσουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην ολοκλήρωση των ζητημάτων που έχουμε μπροστά μας και από εκεί και πέρα, να έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες για τη μορφή της εξόδου τον Αύγουστο του 2018 με τους εταίρους μας.

ΜΑΝΗ: Δεν μας είπατε για τη χθεσινή σύσκεψη, στην οποία συμμετείχατε, στο υπουργείο Οικονομικών.

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σας είπα ότι έγινε μια προκαταρκτική συζήτηση για το θεσμικό πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου. Όταν υπάρξουν αποφάσεις, θα γίνουν και οι επίσημες ανακοινώσεις.

ΤΣΙΚΡΙΚΑ: Επειδή ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει για τη διανομή κοινωνικού μερίσματος, υπάρχουν κάποιες συσκέψεις που είναι σε εξέλιξη, έχετε καταλήξει; Σε ποιους τομείς βλέπετε να μπορεί να διατίθεται το μέρισμα από το υπερπλεόνασμα;

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Οι τομείς στους οποίους μπορεί να διατεθεί το υπερπλεόνασμα έχουν ξεκαθαριστεί από τον ίδιο τον υπουργό Οικονομικών σε σχετική επιστολή του. Από εκεί και πέρα, το ερώτημα πάλι και αυτό είναι πρωθύστερο. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, όταν θα έχουμε και τα οριστικά στοιχεία για την πορεία του Προϋπολογισμού, θα μπορέσουμε να προβούμε σε σχετικές ανακοινώσεις.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Σχετικά δημοσιεύματα για τα τεκταινόμενα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Στο χείλος της αβύσσου το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων μετά την απόφαση Θεόφιλου να πουλήσει γη του Πατριαρχείου

Το «δις εξαμαρτείν» του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων… Ζήτημα ηθική τάξης η πώληση γης του Πατριαρχείου σε ομάδα Ισραηλινών επιχειρηματιών

Στο στόχαστρο των Παλαιστινίων ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων-Ζητούν την παραίτησή του!

Ένα βήμα πριν την έκρηξη το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Πώληση γης από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων σε μυστικούς Ισραηλινούς επενδυτές ξεσηκώνει αντιδράσεις στις γειτονικές χώρες-Ο Πατριάρχης ζητά την παρέμβαση Τσίπρα!

ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ώρα 0 ! Ο Πατριάρχης Θεόφιλος στην Αθήνα ζητά τη βοήθεια του Πρωθυπουργού στο αδιέξοδο που δημιουργήθηκε …

Ο Πατριάρχης Θεόφιλος στην Αθήνα ζητά τη βοήθεια του Πρωθυπουργού στο αδιέξοδο που δημιουργήθηκε.

Jordan’s MP’s demand Greek Orthodox Church cancels land sale to Israelis

The Greek Church sells 500 dunams of land in Jerusalem to Israeli authorities (Arab)

Jerusalem: Jordanian MPs Call for Cancellation of Christian Endowment Sale to Israel

Jordanian calls to stop sale of church land in Jerusalem to Israel

1,500 Jerusalem homeowners up in arms over secret sale of church land

Palestinians denounce Orthodox patriarchate for reportedly selling land to Israelis

Jerusalem church leaders warn against changing city’s status quo

In Jerusalem, secret sale of church land to developers revealed

Palestinians denounce Orthodox patriarchate for reportedly selling …

Court rules for right-wing Jewish group in Old City church properties …

Who Sold 50 Hectares Of Property In Jerusalem?

Ancient Roman Amphitheater in Caesarea sold by Greek Orthodox …

Greek Orthodox church sells Caesarea’s ancient Roman theater to …

Following Greek Church’s Sale of Roman Amphitheater, Jerusalem …

Ακόμη περισσότερα

Wikileaks: Η Ν.Μπακογιάννη ζητούσε παρέμβασή των ΗΠΑ κατά Ρωσίας

Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος,ο Α. Βαβύλης, ο ξεχασμένος Παπαδήμας και ένα πόρισμα που καίει πολλούς…

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΠΩΝ ΞΕΣΠΑ