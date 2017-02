Σημαντικές παρουσίες στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Υψηλά πολιτικά πρόσωπα και παράγοντες της διεθνούς οικονομίας

10 σημαντικά τετ-α-τετ στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

Δέκα τετ-α-τετ επί σκηνής με σημαντικούς καλεσμένους και ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα πραγματοποιηθούν στο ετήσιο συνέδριο του Οικονομικού Φόρουμ Δελφών το οποίο θα πραγματοποιηθεί από Πέμπτη 2 έως Κυριακή 5 Μαρτίου στους Δελφούς.

Πιο συγκεκριμένα την Παρασκευή 3 Μαρτίου θα συνομιλήσουν επί σκηνής ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Διευθυντής του οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού Δημήτρης Λιάκος με το μέλος της επιτροπής οικονομικών εμπειρογνωμόνων της Γερμανικής κυβέρνησης και Πρόεδρο του think-tank Walter Eucken Institute Dr. Lars Feld. Η συζήτηση αυτή θα ακολουθήσει την συνέντευξη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη με τον Παύλο Τσίμα.

Στην ίδια αίθουσα, λίγες ώρες μετά, σε μια σημαντική συνέντευξη επί σκηνής θα καταθέσει και το πως βλέπει το μέλλον της χώρας ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται επίσης και η συζήτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου με τον Γιάννη Πολίτη αμέσως πριν την μεγάλη διεθνή συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης .

Την ημέρα κλείνει εντυπωσιακά σε ξεχωριστή εκδήλωση η συνομιλία επί σκηνής του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κυριάκου Μητσοτάκη με τον διεθνούς φήμης ιστορικό και καθηγητή στο Harvard Niall Ferguson.

Σε συνεντεύξεις επί σκηνής απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της χώρας θα βρεθούν η Αρχηγός της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά, ο πρόεδρος του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης και ο αρχηγός της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης.

Το όραμα για τον τουρισμό της χώρας και την προσφορά του στην γενική ευημερία θα παρουσιάσουν σε ξεχωριστές συνεντεύξεις ο Γ.Γ. του ΕΟΤ Δημήτρης Τρυφωνόπουλος και ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ Ανδρέας Ανδρεάδης. Ενώ εξίσου σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις για την ενεργεία του Διευθύνοντα για την Ελλάδα του TAP Ricard Scoufia και για το ασφαλιστικό του Διευθύνοντα Συμβούλου της Eurolife , Αλέξανδρο Σαρηγεωργίου.

