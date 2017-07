Συνεχίζει την ίδια προκλητική τακτική η Τουρκία-Δεσμεύει περιοχές της κυπριακής ΑΟΖ

Δεν "ησυχάζει" η Άγκυρα, συνεχίζοντας τις προκλητικές ενέργειες, την ώρα που συνεχίζεται η γεώτρηση στην κυπριακή ΑΟΖ.

Το απόγευμα της Δευτέρας η Τουρκία εξέδωσε νέα οδηγία προς ναυτιλομένους (NAVTEX) με την οποία δεσμεύει μέρος των Οικοπέδων 4,5,6 και 7 της Κυπριακής ΑΟΖ, μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τη Navtex 711/17, το Barbaros και τα δύο σκάφη που το συνοδεύουν θα πραγματοποιήσουν “σεισμογραφικές έρευνες” στην περιοχή για τους επόμενους πέντε μήνες.

Αναλυτικά η NAVTEX έχει ως εξής:

«TURNHOS N/W: 711/17

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V BRAVO SUPPORTER AND APOLLO MOON BETWEEN 17 JUL- 16 DEC 17 IN AREA BOUNDED BY;

A. 34 32.03 N - 032 16.28 E

B. 34 42.51 N - 032 07.82 E

C. 34 42.59 N - 031 22.35 E

D. 33 57.03 N - 031 22.50 E

E. 33 51.32 N - 031 46.42 E

F. 33 47.16 N - 032 16.29 E

3 NM BERTH REQUESTED».

Όπως είναι φυσικό το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας, όσο είναι σε εξέλιξη οι ερευνητικές γεωτρήσεις στο Οικόπεδο 11 της κυπριακής ΑΟΖ κυριαρχεί στην ειδησεογραφία.

Το Πρώτο Θέμα καταγράφει τις τελευταίες εξελίξεις,

Προκλητική θεωρεί η Λευκωσία την έκδοση της χθεσινής NAVTEX από την Τουρκία για δέσμευση μέρους των θαλάσσιων οικοπέδων 4,5,6 και 7 της ΑΟΖ, αλλά παράλληλα εκτιμά πως πρόκειται για κίνηση άνευ ουσιαστικού περιεχομένου, αφού σε αυτή την περιοχή δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα. Κυβερνητικοί κύκλοι στη Λευκωσία ανέφεραν πως δεν μπορεί να θεωρηθεί άνευ σημασίας, το γεγονός ότι η παράνομη NAVTEX της Τουρκίας έχει ισχύ ως τις 16 Δεκεμβρίου 2017, καθώς είναι γνωστό πως στη συγκεκριμένη περιοχή προγραμματίζονται έρευνες από ξένες εταιρείες με άδεια της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2018. Η Τουρκία με τη συγκεκριμένη ενέργεια παρανομεί και για αυτό το λόγο η Κύπρος θα εκδώσει αντι - NAVTEX καταγγέλλοντας την Τουρκία. Η Άγκυρα στα συγκεκριμένα τεμάχια της Κυπριακής ΑΟΖ προβάλλει διεκδικήσεις υποστηρίζοντας ότι μέρος τους, της ανήκει. Ωστόσο οι απαιτήσεις της δεν βρίσκουν νομικό έρεισμα στο διεθνές δίκαιο και αυτό αποδεικνύεται και από την αδειοδότηση τεμαχίων από τη Κυπριακή Δημοκρατία, για έρευνες από μεγάλες εταιρείες πετρελαιοειδών.



Το Barbaros μέχρι αυτή την ώρα πηγαινοέρχεται στα τεμάχια 6 και 7 χωρίς να προσεγγίζει ούτε τα χωρικά ύδατα της Κύπρου, ούτε το τεμάχιο 11 που γίνεται η γεώτρηση. Στην περιοχή βρίσκεται και η τουρκική φρεγάτα Gokceada (Ίμβρος), η οποία παρακολουθεί τη γεώτρηση στο τεμάχιο 11 (όσο μπορεί να παρακολουθήσει) από απόσταση πέραν των 10 ναυτικών μιλίων. Το περασμένο Σάββατο είχε επιχειρήσει να προσεγγίσει τα κυπριακά χωρικά ύδατα στην περιοχή της Πάφου, ωστόσο κλήθηκε να αποχωρήσει, κάτι που έγινε.



Η NAVTEX που εξέδωσε χθες η Τουρκία έχει τα παρακάτω στοιχεία:



TURNHOS N/W: 711/17

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V BRAVO SUPPORTER AND APOLLO MOON BETWEEN 17 JUL- 16 DEC 17 IN AREA BOUNDED BY;

A. 34 32.03 N - 032 16.28 E

B. 34 42.51 N - 032 07.82 E

C. 34 42.59 N - 031 22.35 E

D. 33 57.03 N - 031 22.50 E

E. 33 51.32 N - 031 46.42 E

F. 33 47.16 N - 032 16.29 E

3 NM BERTH REQUESTED.



Η οδηγία προς ναυτιλομένους (NAVTEX) εκδόθηκε μετά την εξάωρη συνεδρία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στην Άγκυρα υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε, σε σχέση με το Κυπριακό αναφέρεται ότι «αξιολογήθηκε η διάσκεψη για το Κυπριακό στην Ελβετία και τα αποτελέσματά της» και ότι «τονίστηκε η αποφασιστικότητά μας στο θέμα της διατήρησης των συμφερόντων και δικαιωμάτων της Τουρκίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ψευδοκράτος) στο πλαίσιο των δικαιωμάτων μας επί των υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο». Τούρκος υπ. Άμυνας: Είμαστε υπέρ της λύσης του Κυπριακού αλλά χωρίς υποχωρήσεις Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Φικρί Ισίκ, μιλώντας για το Κυπριακό, χθες, Δευτέρα, στην Εθνοσυνέλευση υποστήριξε ότι «η Τουρκία κατέγραψε για άλλη μια φορά το δίκαιό της ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της Γενικής Γραμματείας και όλων των χωρών που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις».



Όπως είπε «η Τουρκία έδειξε τη στάση της υπέρ της λύσης αλλά όχι υπέρ των υποχωρήσεων. Οι διαπραγματεύσεις έκλεισαν. Η Τουρκία σε αυτό το θέμα θα συνεχίσει χωρίς να υποχωρεί ποτέ ούτε στο ελάχιστο από τα εθνικά συμφέροντα και τα συμφέροντα του τουρκοκυπριακού λαού». Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης και του κράτους και γι' αυτό να μην έχετε καμιά αμφιβολία, πρόσθεσε ο Τούρκος Υπουργός. Επίσκεψη με μήνυμα Η λίγων ωρών επίσκεψη που πραγματοποίησε χθες στην Κύπρο η Γαλλίδα υπουργών Άμυνας Florence Parly, ήταν σημαντική ως προς το μήνυμα που εξέπεμψε προς την Άγκυρα. Μήνυμα συνεργασίας με τη Κυπριακή Δημοκρατία για διασφάλιση των κυπριακών και των γαλλικών συμφερόντων στην ΑΟΖ της Κύπρου. Η κυρία Parly χαρακτήρισε την Κύπρο σταθερό σύμμαχο, προβάλλοντας κυρίως την στενή συνεργασία για καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Δεν έκανε δηλώσεις μετά τη συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό της Χριστόφορο Φωκαΐδη και αναχώρησε για την Ιορδανία, αφού προηγουμένως επισκέφθηκε με ελικόπτερο μια από τις δύο γαλλικές φρεγάτες που βρίσκονται στη περιοχή και επιτηρούν διακριτικά την γεώτρηση στο οικόπεδο 11 για λογαριασμό της Total.



Ο Κύπριος υπουργός άμυνας, Χριστόφορος Φωκαΐδης, δήλωσε μετά τη συνάντηση, πως είχε την ευκαιρία να ενημερώσει την ομόλογο του «για το τι πράττουμε ως κυπριακή κυβέρνηση υποστηρίζοντας το έργο της υπό εξέλιξη γεώτρησης από την Γαλλική Εταιρεία Total». «Εργαζόμαστε» είπε «σε συνεργασία με τις εταιρείες που έχουν αδειοδοτηθεί, με τις ενδιαφερόμενες χώρες, πάντα στη βάση του διεθνούς δικαίου, μακριά από τις όποιες εντάσεις ή ρητορικές έντασης, με σταθερό στόχο την ολοκλήρωση του ενεργειακού σχεδιασμού, όπως έχει προγραμματιστεί».



Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι η τρίτη συνάντηση σε επίπεδο υπουργών Άμυνας Κύπρου και Γαλλίας το τελευταίο τετράμηνο, ενώ τον περασμένο Απρίλιο, οι δύο χώρες υπέγραψαν νέα αμυντική συμφωνία.



Ο υπουργός Άμυνας ανέφερε πως η νέα αμυντική συμφωνία, «θέτει το πλαίσιο αυτό της αναβαθμισμένης συνεργασίας, όπου δίνεται πλέον ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα θαλάσσιας και ενεργειακής ασφάλειας».



Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν επίσης απόψεις για το περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας και για την ανάγκη ιδιαίτερα συνέχισης της προσπάθειας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε επίσης η κοινή θέση για ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας στην Ευρώπη ενώ ο κ. Φωκαΐδης ενημέρωσε την κυρία Parly και για τις εξελίξεις στο Κυπριακό.



Ο Κύπριος υπουργός Άμυνας ευχαρίστησε την ομόλογό του «για τη σημασία που αποδίδει στην Κύπρο, δεδομένου ότι είναι από τις πρώτες επισκέψεις που πραγματοποιεί στο εξωτερικό» Το τρυπάνι συνεχίζει Εν τω μεταξύ χωρίς τυμπανοκρουσίες και με ψυχραιμία αντιμετωπίζει η Λευκωσία την εξέλιξη του ερευνητικού προγράμματος στο τεμάχιο 11 της ΑΟΖ θεωρώντας πως η προσπάθεια κλίματος έντασης δεν βοηθάει την ουσία, η οποία είναι η ολοκλήρωση της γεώτρησης ώστε να εξαχθούν σημαντικά στοιχεία και συμπεράσματα για τη γεωλογική δομή του στόχου «Ονησίφορος».



Το τρυπάνι κατέβηκε στα 1.698 μέτρα (απόσταση της επιφάνειας της θάλασσας με τον βυθό) και ήδη έχει αρχίσει να κατεβαίνει προς το κοίτασμα το οποίο βρίσκεται σε βάθος 2.550 μέτρα από τον βυθό. Οι εργασίες στο West Capella διεξάγονται όπως είχαν προγραμματιστεί χωρίς να έχει σημειωθεί οποιοδήποτε κρούσμα παρενόχλησης ή παρεμπόδισης. Ψυχραιμία Η Λευκωσία αποφεύγει αναφορές στη γεώτρηση, καθώς όπως ανέφερε κυβερνητική πηγή «όσο λιγότερα λέμε τόσο το καλύτερο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουμε να χάσουμε τη σοβαρότητά μας σχολιάζοντας δημοσιεύματα που στηρίζονται απλώς στη φαντασία αυτών που τα γράφουν».



Η ίδια πηγή σημείωνε πως το πολεμικό κλίμα που δημιουργούν κάποια ΜΜΕ εξυπηρετεί μόνο την Τουρκία η οποία επιθυμεί ένταση. Δεν θέλησε επίσης να σχολιάσει τα περί μπλοκαρίσματος των επικοινωνιών των τουρκικών πλοίων και αεροσκαφών στην ανατολική Μεσόγειο από Αμερικανούς και Γάλλους, λέγοντας πως ακόμα και αν αυτό συμβαίνει δεν θα μας ενημέρωναν. Όλα καλα Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης ήταν όσο πιο φειδωλός γίνεται. Μετά τη χθεσινή συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου δήλωσε πως «η υλοποίηση των ενεργειακών μας σχεδιασμών, και πολύ συγκεκριμένα στο τεμάχιο 11, προχωρεί χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα». Σε ερώτηση αν υπάρχει νεότερο σε σχέση με τις κινήσεις τουρκικών πλοίων και αν δημιουργείται κάποια ανησυχία, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι «η υλοποίηση των ενεργειακών μας σχεδιασμών, ο προγραμματισμός που έχει γίνει σε σχέση με το τεμάχιο 11, προχωρεί κανονικά».



Αυτό που ωστόσο πρέπει να σημειωθεί είναι ότι όλες οι κινήσεις στην περιοχή που γίνεται η γεώτρηση παρακολουθούνται συνεχώς με ηλεκτρονικά μέσα και καταγράφονται. Η κυπριακή κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι σε κάθε περίπτωση πρόκλησης από την Τουρκία η απάντηση θα είναι πολιτική και διπλωματική. Κοτζιάς και Τσαβούσογλου Από χθες το βράδυ βρίσκεται στη Λευκωσία ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς ο οποίος σήμερα στις 10:30 θα συμμετάσχει στη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Στόχος της συνεδρίας είναι ο συντονισμός Αθηνών και Λευκωσίας για τα επόμενα κοινά βήματα που αφορούν στο Κυπριακό μετά το ναυάγιο των συνομιλιών στο Κραν Μοντανά.



Στα κατεχόμενα θα βρίσκεται σήμερα και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Μουσταφά Ακιντζί και θα παρακαθίσει σε δείπνο εργασίας με την ηγεσία του ψευδοκράτους.



Ο Νίκος Κοτζιάς σχολιάζοντας, την παράλληλη με τη δική του, παράνομη επίσκεψη του Τσαβούσογλου στο ψευδοκράτος είπε ότι «έμαθε ότι επισκέπτομαι εγώ την ελεύθερη Κύπρο και αποφάσισε και εκείνος να κάνει το ίδιο. Συνηθίζει να με ακολουθεί. Αυτό δεν είναι κακό, αρκεί να είχε και τους ίδιους στόχους».



Σε σχέση με τη δική του παρουσία στην Κύπρο ο Νίκος Κοτζιάς ανέφερε: «Εμείς πάμε στην Κύπρο να συζητήσουμε τη συνέχεια της Διάσκεψης που έγινε στην Ελβετία, τον τρόπο που θα πρέπει να μεθοδεύσουμε ώστε να ετοιμαστεί με πιο σωστό και πιο αποτελεσματικό τρόπο μια μελλοντική διαπραγμάτευση, να κουβεντιάσουμε για τις σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου στις διμερείς σχέσεις, αλλά και για ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή, όπως επίσης να κουβεντιάσουμε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα την πορεία της Τουρκίας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δη την τελωνειακή ένωση». Ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας από τον Έιντε Στις 10 το πρωί ο ειδικός σύμβουλος του ΓΓ του ΟΗΕ Έσπεν Μπαρθ Έιντε και η ειδική απεσταλμένη Ελίζαμπεθ Σπέχαρ θα ενημερώσουν το Συμβούλιο Ασφαλείας για τις συνομιλίες στο Κραν Μοντανά. Πάντως όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ δεν προτίθεται να επιρρίψει ευθύνες σε καμία πλευρά για το «ναυάγιο» ώστε να μείνει ανοικτή η προοπτική επανάληψης της προσπάθειας εντός του 2017. Στη Νέα Υόρκη βρίσκονται και οι διαπραγματευτές Ανδρέας Μαυρογιάννης και Οζντίλ Ναμί.



Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ενημερώθηκαν και από τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτιέρες στο καθιερωμένο μηνιαίο δείπνο που παραθέτει στους μόνιμους αντιπροσώπους.

Σε άρθρο του στο ΒΗΜΑ ο Άγγελος Αθανασόπουλος κάνει λόγο για "Σημάδια νευρικότητας από την Τουρκία στην κυπριακή ΑΟΖ - Η ΤΟΤΑL ξεκίνησε τις εργασίες γεώτρησης-Μαζικές δεσμεύσεις περιοχών μέσω έκδοσης τουρκικής NAVTEX - Στο Εθνικό Συμβούλιο της Κύπρου ο έλληνας ΥΠΕΞ - Η γαλλίδα υπουργός Αμυνας στο νησί - Ο Τσαβούσογλου στα Κατεχόμενα", αναφέροντας στα εξής: