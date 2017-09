Ο τυφώνας Ίρμα πλησιάζει τις ακτές της Φλόριντα

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Λονγκ προειδοποίησε ότι περίπου 100.000 άνθρωποι μπορεί να χρειαστούν καταφύγιο, ενώ ολόκληρα τμήματα της πολιτείας πιθανώς να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Επανέλαβε τις συστάσεις προς τους πολίτες να εγκαταλείψουν την περιοχή, ειδικότερα εκείνοι που διαμένουν στα σημεία από όπου θα περάσει ο τυφώνας.

«Δεν γνωρίζω κανέναν στη Φλόριντα που να είναι έμπειρος», προφανώς για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο.

«Είναι αρκετά έγκυρες αυτές οι προβλέψεις που δείχνουν ότι η Iρμα θα πλήξει τη Φλόριντα το Σαββατοκύριακο και οι άνεμοι, καθώς και οι καταιγίδες που συνοδεύουν τον τυφώνα μπορεί να αποδειχθούν καταστροφικοί», σημείωσε ο Λονγκ.

Περισσότερα από 8.000 μέλη της FEMA έχουν επιστρατευτεί προκειμένου να προετοιμάσουν τη Φλόριντα για την επέλαση του τυφώνα, καθώς και να συνδράμουν στις προσπάθειες αναδόμησης από τον τυφώνα Χάρβεϊ που έπληξε το Τέξας την περασμένη εβδομάδα.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρικ Σκοτ, ενώ ο κυκλώνας-τέρας ετοιμάζεται να πλήξει την πολιτεία, προειδοποίησε τους κατοίκους ότι πρέπει να είναι έτοιμοι να εκκενώσουν τα σπίτια τους. «Ο τυφώνας είναι πολύ μεγαλύτερος από την πολιτεία μας. Ολοι οι πολίτες της Φλόριντα θα πρέπει να είναι έτοιμοι να απομακρυνθούν», τόνισε ο Σκοτ, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε όλους όσους ήδη βρίσκονται καθ΄ οδόν προς τα βόρεια και συνέστησε υπομονή.

«Γνωρίζω ότι πολλοί από εσάς βρίσκεστε στην κίνηση. Είμαι σίγουρος ότι είναι ενοχλητικό. Οι εκκενώσεις δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστο, αλλά είναι το μόνο μέσο για να μείνετε ασφαλείς», πρόσθεσε.

Οι προειδοποιήσεις του Τραμπ

Την ίδια στιγμή, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με σειρά tweets, προειδοποίησε για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από το πέρασμα της Ιρμα.

Hurricane Irma is of epic proportion, perhaps bigger than we have ever seen. Be safe and get out of its way,if possible. Federal G is ready!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 8, 2017