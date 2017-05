Οι ΗΠΑ στέλνουν βαρύ οπλισμό στους Κούρδους της Συρίας!

Ανατροπές στη Μ. Ανατολή-Διεθνής απομόνωση της Άγκυρας

Ο Πρόεδρος Τράμπ ενέκρινε στις αρχές του μήνα σχέδιο για την ενίσχυση των Κούρδων της Συρίας ώστε να μπορέσουν να κινηθούν εναντίον του Ισλαμικού Κράτους, αδιαφορώντας για τις έντονες αντιδράσεις της «συμμάχου» στο ΝΑΤΟ, Τουρκίας.

Η απόφαση αυτή όπως μεταδίδεται από τον Αμερικανικό Τύπο έρχεται σαν συνέχεια της στάσης που εδώ και καιρό έχουν τηρήσει υψηλόβαθμοι αμερικανοί στρατιωτικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν ανοικτά ότι ο εξοπλισμός της κουρδικής πολιτοφυλακής Y.P.G., είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να την ανακατάληψη της συριακής πόλης Ράκκα, της θεωρούμενης από τον ISIS πρωτεύουσας του «Χαλιφάτου».

Επιδιώκοντας να ανατρέψει την απόφαση αυτή ο Ερντογάν ακολούθησε την συνηθισμένη τακτική των απειλών και δεν δίστασε να δηλώσει πως στην περίπτωση που οι ΗΠΑ προχωρήσουν στον εξοπλισμό των Κούρδων της Συρίας, η Τουρκία δεν θα προβεί σε στρατιωτικές ενέργειες εναντίον των μαχητών του YPG.

Όπως μεταδόθηκε από το Al Jazzera, ο Ερντογάν δεν δίστασε «εν μέρει» να κάνει πράξη τις απειλές του, διατάζοντας τις τουρκικές δυνάμεις να πραγματοποιήσουν σειρά αεροπορικών επιδρομών σε στρατιωτικές θέσεις του YPG, προκαλώντας την οργή των ΗΠΑ, αλλά και νέες συγκρούσεις με τους Κούρδους μαχητές, στα σύνορα με τη Συρία.

Η Τουρκία εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το YPG τρομοκρατική οργάνωση καθώς το συνδέει με το PKK, το ιστορικό κόμμα των Κούρδων της Τουρκίας, που από την ίδρυσή του, το 1978, μέχρι και το 1999 πάλεψε ένοπλα για την εθνική απελευθέρωση των Κούρδων, προωθώντας τη μαρξιστική-λενινιστική ιδεολογία της. Μετά τη σύλληψη του ηγέτη του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, το κόμμα υιοθέτησε μια πιο κεντρώα στάση, και κατόρθωσε να προωθήσει τις θέσεις του διεθνώς, αποτελώντας πραγματική απειλή για το τουρκικό πολιτικό κατεστημένο.

Δείτε φωτογραφίες όπως μεταδόθηκαν από το Al-Masdar News

Τα φορτηγά μπήκαν στη Συρία από το βόρειο Ιράκ μέσω της Simelka σε δύο φάσεις στις 15 Μαΐου και στις 20 Μαΐου, σύμφωνα με την τουρκική Daily Sabah.

Όπως μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η αποστολή περιελάμβανε πολλαπλούς εκτοξευτήρες πυραύλων, βαρέα κονιάματα 80mm και 120mm, καθώς και εκτοξευτήρες χειροβομβίδων MK19, καραμπίνες M4 και τουφέκια πεζικού M16 παράλληλα με τα αντιαρματικά βλήματα FGM-148.

Wrath of Euphrates Op: US troops spotted near Raqqa frontline (EXCLUSIVE) https://t.co/R6N57Bga3J @LizziePhelan pic.twitter.com/cCEZlCzDDw