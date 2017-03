" Ο Ρόλος των ΗΠΑ τα επόμενα 4 χρόνια στον κόσμο"

Ποιοι προβληματίζονται που και γιατί; πότε θα γίνει και που; ποιος ο "ιθυνων νους" τι θα συζητήσουν; ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ MEETING ΤΗΣ ΟΥΣΙΓΚΤΟΝ ΣΤΙΣ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΟ CLUB ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ!

Ένα νέο διευθυντήριο ; μια νέα λέσχη ισχυρών όπως εκείνη της λέσχης Bilderberg; ή κάτι σαν την κλειστή ομάδα εργασίας της «αόρατης» “τριμερούς επιτροπής” φαίνεται να καθιερώνεται στις ΗΠΑ (και πιο συγκεκριμένα στην Ουάσιγκτον) από τον γνωστό και πετυχημένο κορυφαίο αναλυτή γεωστρατηγικής και βαθιά έξυπνο Αμερικανό George Friedman. Το αποτέλεσμα, τα γεγονότα που θα επακολουθήσουν και η συνέχεια θα δείξει τι ή σε τι από όλα αυτά θα εξελιχθεί η νέα προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ο γνωστός για τις βαθιές και στενές σχέσεις του με το σύνολο των Αμερικανικών υπηρεσιών ασφαλείας (περίπου 117 συνολικά κρατικές ομοσπονδιακές μυστικές και φανερές υπηρεσίες) και πετυχημένος G. Friedman. Ο λόγος για την πρώτη διοργάνωση ενός αυστηρά κλειστού meetingγεωπολιτικής και με περιορισμένο αριθμό συμμετοχών μόνον(!) 80 όλοι και όλοι θα είναι αυτοί που θα βρεθούν ενώπιος ενωπίω με το μέλλον της Αμερικής (και ίσως του πλανήτη ολόκληρου).

«Ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόσμο την επόμενη τετραετία» είναι το κεντρικό θέμα του πρώτου συνεδρίου του δεύτερου δημιουργήματος –το πρώτο είναι η εταιρία γεωπολιτικών πληροφοριών Stratfor-του George Friedman, του Geopolitical Futures που θα γίνει στις 5 Απριλίου στο Στρατιωτικό και ναυτικό κλαμπ στην Washington.

Το Geopolitical Futures, αποτελεί έκδοση, αφιερωμένη στην πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας του διεθνούς συστήματος. Μετά την επιτυχημένη πορεία της εταιρίας Stratfor, παρά την ολική καταστροφή που υπέστη όταν το 2011 hackersέκλεψαν όλα τα δεδομένα, oGeorgeFriedman, με ένα πανίσχυρο δίκτυο πληροφοριών, προχώρησε σε ένα ακόμα βήμα, διοργανώνοντας το πρώτο συνέδριο, με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Ακολουθώντας τις απαιτήσεις για το dresscode, οι 80 που θα καταφέρουν να παρακολουθήσουν το συνέδριο, όπως σημειώνει ο ίδιος ο Friedmanστο σημείωμά του για την διοργάνωση της 5ης Απριλίου στην αμερικανική πρωτεύουσα, θα έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να παρακολουθήσουν τις ομιλίες των ειδικών σε θέματα γεωπολιτικής, αλλά και να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν, να ανταλλάξουν απόψεις, και να συμμετέχουν και στη συζήτηση.

H Ατζέντα συνεδρίου

Η κεντρική ομιλία θα γίνει από τον ίδιο τον George Friedman, ο οποίος θα εστιάσει στον «κόσμο μετά το 2008». Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ατζέντα της ημερίδας «το παρελθόν είναι ο πρόλογος, και όταν η ιστορία προσπαθεί να εξηγήσει το 2016 και το 2017, δεν θα κοιτάξει στον DonaldTrump, τον NigelFarage, ή τον VladimirPutin. Αντιθέτως, θα ζουμάρει στο 2008, μια καθοριστική χρονιά που προανήγγειλε την αλλαγή για τον τρόπο που λειτουργεί ο κόσμος: από έναν αθώο διεθνισμό και αλληλεξάρτηση σε μια νέα εποχή συνόρων και φραγμών. Στην κεντρική του ομιλία ο George Friedman θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: πώς τα γεγονότα του 2008 τροφοδότησαν την επανεμφάνιση του εθνικισμού, ποιες είναι οι ρίζες εξαγωγής της κρίσης που συμπεριέλαβε την Γερμανία, την Κίνα και άλλες χώρες, πώς ο πόλεμος στην Γεωργία και η κατάρρευση της Lehman Brothers είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, γιατί υπάρχουν ολοένα και περισσότερες αντιδράσεις για την παγκοσμιοποίηση, τον διεθνισμό και την αλληλεξάρτηση, και τέλος αν θα επιστρέψει η χρυσή εποχή –από το 1945 έως το 2008- του διεθνισμού ή θα πάει στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας.

ΣΤΟ MENU ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ...

Από την συζήτηση των διακεκριμένων εισηγητών –ένας και ένας ολοι τους (!) – αλλά και των 80 συνολικά συμμετοχόντων δεν θα λείψουν οι εκτενείς αναφορές στην δομική και συστημική κρίση που αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ενώ σύμφωνα με πηγές μας, μέρος του προβληματισμού που θα απασχολήσει τον «κλειστό» αυτό συνέδριο θα είναι και η Ελλάδα. Η Ελλάδα για αρκετούς εκ των εισηγητών αλλά και το ίδιο τοstratfor θεωρείται χώρα που θα σηματοδοτήσει εξελίξεις και εντός της Ευρώπης αλλά και στα Βαλκάνια καθώς η γεωργαφική της θέση της δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα (ή και ενπροκειμένω μειονέκτημα) αν λόγω των επερχόμενων εξελίξεων καταστεί κέντρο και πυρήνας δομικών και συστημικών αλλαγών την προσεχή 10ετια στην ευρύτερη και μείζονα περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή οι αναφορές στην χώρα μας θα γίνουν και με αφορμή τις τελευταίες προκλήσεις στο Αιγαίο εκ μέρους της Τουρκίας ενώ συγκεκριμένος εισηγητής –και αυτός δεν θα είναι η Matthew Bryza– στην εισηγήση του θα αποδομήσει τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν-χωρίς προσωπικές αναφορές όμως – «δείχνοντας» μάλλον με όχι τόσο θετικά μυνήματα το μέλλον και το ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή της (Νέας και παλαιάς) Μεσης Ανατολής περιοχή στην οποία πάντα φιλοδοξούσε να έχει ρόλο χωροφύλακα και τοποτηρητή της Αμερικανικής υπερδύναμης

Ο ίδιος εισηγητής θα αναφερθεί και στην κρισημότητα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα ιδίως λόγω και της δυσμενούς οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει εδώ και μια 8ετια.

Αρνητικές και όχι τόσο ευήωνες αναμένεται να είναι οι αναφορές και προβλέψεις,εκτιμήσεις και αναλύσεις και για τις ΗΠΑ η οποία πλέον εκ των πραγμάτων τον 21ο αιώνα θα αναγκαστεί, είτε να προσαρμοστεί στον νέο περιορισμένης ευθύνης και δράσης ρόλο που της δίνει το παγκόσμιο οικονομικό πολιτικό και διατραπεζικό σύστημα στην γεωπολιτική σκακίερα αποδεχόμενη έναν νέο πολυπολικό κόσμο και με άλλες νέες ή και αναδυόμενες υπερδυνάμεις όπως η Κίνα η Ινδία αλλά και η Ρωσία, είτε θα μπει σε μια βαθιά περίοδο εσωστρέφειας με ότι συνεπάγεται μια τέτοια εξέλιξη αν τελικά ισχύσουν όλες οι δεσμεύσεις του νέου Αμερικανού Προέδρου Ντόναλτ Τράμπ. Οι εισηγητές στις ομιλίες τους, σύμφωνα με τις ίδιες ασφαλείς πηγές μας θα επισημάνουν τους κινδύνους που εγκυμονεί για τα μέλλον και τα διεθνή πολιτικά οικονομικά αλλά και γεωπολιτικής φύσεως συμφέροντα της πάλαι ποτέ ισχυρής Αμερικανικής υπερδύναμης, μια παρατεταμένη περίοδο εσωστρέφειας από την οποία φαίνεται να απειλείται το Αμερικανικό πολεθνικό οικοδόμημα, προτείνοντας παράλληλα συγκεκριμένες δράσεις και ανάληψη πρωτοβουλιών σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα με στόχο όχι την επικράτηση των ΗΠΑ ή και την επανισχυροποίηση της αλλά την ισορροπία ομόκεντρων δυνάμεων στον πλανήτη και το παγκόσμιο γεωπολιτικό σύστημα χωρίς βεβαίως να χαθεί η αμερικανική υπεροχή σε κάποιους τομείς όπως τα προγράμματα ελέγχου του διαστήματος και των προγραμμάτων της NASA τα οποία κατά τις εκτιμήσεις των ίδιων εισηγητών θα πρέπει να διευρυνθούν. Για αρκετούς εκ των εισηγητών η Κίνα και η Ινδία αλλά, το κυριώτερο ζήτημα που θα απασχολήσει είναι ο τρόπος άσκησης διακυβέρνησης των λαών μέσω του παγκόσμιου συστήματος μιας κεντρικής διακυβέρνησης ως αποτέλεσμα ανάγκης στο όνομα της παγκόσμιας ασφάλειας η οποία έχει δεχθεί σοβαρά πλήγματα από το Ισλαμικό Κράτος και τους ανά τον κόσμο οπαδούς του και όχι μόνο αφού οι νέοι κίνδυνοι προέρχονται από απειλές που δημιούργησε το ίδιο το παγκόσμιο σύστημα…

Η Ατζέντα του συνεδρίου.

Ενότητα πρώτη: Η θυμωμένη Αρκούδα Μετά την κεντρική ομιλία του GeorgeFriedman, θα ακολουθήσουν τέσσερις θεματικές ενότητες, στην οποίες θα συμμετέχουν οι προσκεκλημένοι ομιλητές και οι αναλυτές της πλατφόρμας του GeorgeFriedman. Η πρώτη ενότητα αφορά στην «θυμωμένη αρκούδα», τη Ρωσία και τις θυελλώδεις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως σημειώνεται στο επεξηγηματικό σημείωμα της ατζέντας της ημερίδας, «η Ρωσία σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο της αμερικανικής σκέψης, από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από τότε που τελείωσε ο Ψυχρός Πόλεμος. Με τον πόλεμο της προπαγάνδας, την υπερβολική κάλυψη από τα ΜΜΕ και τις φήμες για εμπλοκή στις αμερικανικές εκλογές, πολλοί θέτουν το εξής ερώτημα: Τι θα κάνει η Ρωσία στη συνέχεια». Στην συγκεκριμένη ενότητα, οι ομιλητές-αναλυτές θα προσπαθήσουν να απαντήσουν στα εξής ερωτήματα: -Με ποιο τρόπο οι κινήσεις εξουσίας της Ρωσίας στο εξωτερικό αποτελούν αποτέλεσμα των εσωτερικών δεινών της. Αν μπορεί να ανακάμψει η προβληματική οικονομία της Ρωσίας μετά το σοκ στις τιμές του πετρελαίου. Ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του προέδρου Πούτιν στην παρτίδα σκάκι που παίζεται στην Ουκρανία Πότε η Ρωσία θα επιδιώξει την έξοδο από τη Συρία, Αν θα μπορέσει το ρούβλι να ανακάμψει από την απώλεια σχεδόν του 50% της αξίας του από τον Ιούλιο του 2014 Ενότητα δεύτερη: Δαμάζοντας τον δράκο: Νέα αρχή στις σινο-αμερικανικές σχέσεις Στην Δεύτερη ενότητα, κεντρικό θέμα αποτελεί η Κίνα και οι σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως σημειώνεται στο επιγραμματικό σημείωμα της δεύτερης αυτής ενότητας εκείνο που απομένει να φανεί είναι το αν ο πρόεδρος Τραμ ρίξει τα πρώτα πυρά, βάζοντας δασμούς στις εισαγωγές κινεζικών αγαθών, ύψους 45%. Εκείνο που ωστόσο είναι πιθανό, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν μεγάλα και απαιτητικά βήματα στην επαναξιολόγηση των αμερικανικών δεσμών με την Κίνα, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή στις σινο-αμερικανικές σχέσεις. Στην συγκεκριμένη ενότητα, οι ομιλητές αναλυτές θα εξετάσουν μεταξύ άλλων τα εξής: Με ποιον τρόμο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επανακαθορίσουν τις εμπορικές σχέσεις τους με την Κίνα Τι επακολουθεί στις σχέσεις της Κίνας με έθνη που συνορεύουν με τις νότιες και ανατολικές θάλασσές της Πώς θα αναπτυχθούν οι κινεζικές ναυτικές δυνάμεις, και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στην ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή Ποια είναι τα εμπόδια στην πορεία της Κίνας για την οικονομική εξομάλυνση και τέλος Αν η στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ασία θα κερδίσει δυναμική Ενότητα Τρίτη: Το αδιέξοδο της Μέσης Ανατολής: Το μέλλον της αμερικανικής εμπλοκής στην περιοχή Η τρίτη ενότητα είναι αφιερωμένη στην πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Στο εισαγωγικό σημείωμα της τρίτης ενότητας, αναφέρονται τα εξής: «Πολύ μελάνι έχει χυθεί για το ρόλο που θα παίξουν στον κόσμο οι Ηνωμένες Πολιτείες τους επόμενους μήνες και χρόνια, και μεγάλο μέρος αυτού έχει χρησιμοποιηθεί για να εστιάσει στην Μέση Ανατολή, μια ασταθή περιοχή, η οποία συχνά χρησιμεύει ως το νεκροταφείο προεδρικών φιλοδοξιών, -από την υπόθεση Ιράν-Κόντρας, υπό την εποπτεία του RonaldReaganμέχρι τις αποτυχημένες προσπάθειες του Μπαράκ Ομπάμα για ολοκληρωτική αποχώρηση». Στην τρίτη και προτελευταία ενότητα, οι ομιλητές θα προσπαθήσουν να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα, όπως αν ο πρόεδρος Τραμπ θα αλλάξει δραματικά τις αμερικανικές πολιτικές στην Μέση Ανατολή, τι είδους συνεργασία μπορούμε να περιμένουμε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας για το Ισλαμικό Κράτος, αν έχουν διαγραφεί μόνιμα τα τεχνητά σύνορα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου που διασταυρώνονται στην περιοχή, τι θα γίνει με τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με τις τέσσερις μεγάλες δυνάμεις στην περιοχή, -Τουρκία, Ιράν, Σαουδική Αραβία και Ισραήλ και τέλος, τι ρόλο θα παίξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Συρία και το Ιράκ. Ενότητα τέταρτη: Αλλάζοντας τις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα της ημερίδας θα επικεντρωθεί στη σχέση Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. «Η ΤΤΙΡ δεν παρουσιάζει αλλαγές. Η συζήτηση για τη βιωσιμότητα του ΝΑΤΟ φορτίζεται ολοένα και περισσότερο. Και ο Πρόεδρος Trumpέχει πει ότι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν “έχει τόση σημασία για τις Ηνωμένες Πολιτείες". Αν οι ισχυροί και διαρκείς δεσμοί μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών σπάσουν, οι συνέπειες για το εμπόριο και την ασφάλεια και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού θα μπορούσαν να είναι πολύ σημαντικές» αναφέρεται στο εισαγωγικό σχόλιο της ατζέντας για την τέταρτη και τελευταία ενότητα. Κατά την διάρκειά της, οι ομιλητές-αναλυτές θα κληθούν να απαντήσουν ερωτήματα όπως: Τι επιφυλάσσει το μέλλον για μια ολοένα και πιο αποδυναμωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση Πώς το φλέγον πρόβλημα των εξαγωγών της Γερμανίας θα επηρεάσει την οικονομική ισχύ της Ένωσης Αν η ιταλική τραπεζική κρίση θα εξαπλωθεί σε ολόκληρη την ήπειρο, αναγκάζοντας την ΕΚΤ να παρέμβει Αν η συνεχιζόμενη προσφυγική κρίση θα οδηγήσει σε αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα Και τέλος αν το ΝΑΤΟ είναι παρωχημένο, και τι σημαίνει αυτό για τη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη.

Οι ομιλητές:

George Friedman

George Friedman είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για τις γεωπολιτικές προβλέψεις του και την χάραξη στρατηγικής στις διεθνείς υποθέσεις. Είναι ο ιδρυτής και ο πρόεδρος του Geopolitical Futures, μιας διαδικτυακής έκδοσης που εξηγεί και προβλέπει την πορεία παγκόσμιων γεγονότων. Νωρίτερα, ο Friedman ήταν ο πρόεδρος του Stratfor, εταιρίας που ίδρυσε το 1996.

Ο Friedman αποτελεί έναν από τους συγγραφείς με τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Το πιο γνωστό του βιβλίο εκδόθηκε το 2009 με τον τίτλο «Τα επόμενα 100 χρόνια» συγκεντρώνει το ενδιαφέρον λόγω των γεωπολιτικών προβλέψεων, όπως ξετυλίγονται σε πολλές χώρες. Το τελευταίο του βιβλίο, «Σημεία ανάφλεξης: η αναδυόμενη κρίση στην Ευρώπη προβλέπει που παρατηρείται σήμερα στην Ευρώπη, κρίση που πηγάζει από οικονομικά, πολιτικά και μεταναστευτικά ζητήματα. Ανάμεσα στα bestsellers του George Friedman και που έχουν μεταφραστεί σε πάνω από 20 γλώσσες είναι και τα «Η επόμενη δεκαετία», «Ο μυστικός πόλεμος της Αμερικής», «Το μέλλον του πολέμου».

Andrey Sushentsov. Είναι διευθύνων Σύμβουλος στην συμβουλευτική ομάδα εξωτερικής πολιτικής στη Μόσχα (ForeignPolicyAdvisoryGroup), οργανισμού που παρέχει υπηρεσίες σε εταιρίες, κυβερνητικές δομές, και πρόσωπα για ανάπτυξη στρατηγικών σε καταστάσεις πολιτικής αβεβαιότητας. Είναι επίσης διευθυντής προγράμματος του ValdaiDiscussionClubτης Μόσχας, στις σπουδές ασφάλειας και πολέμου, και καθηγητής στο πανεπιστήμιο MGIMO, όπου διδάσκει αμερικανική εξωτερική πολιτική και στρατηγική ασφαλείας, ρωσική εξωτερική πολιτική. Έχει διατελέσει καθηγητής ρωσικής εξωτερικής πολιτικής και για τις σχέσεις Ρωσίας με τη Δύση μεταξύ άλλων στα πανεπιστήμια Harvard, LUISS, ChathamHouseκαι Georgetown.

Matthew Bryza

Μετά από 23 χρόνια στο διπλωματικό σώμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρέσβης MatthewBryzaείναι ανώτερος συνεργάτης του AtlanticCouncilκαι μέλος του ΔΣ του JamestownFoundationτης Washington. Ζει στην Κωνσταντινούπολη, και είναι διευθύνων σύμβουλος της LamorTurkey(η φιλανδική πολυεθνική Lamorεξειδικεύεται στην αντιμετώπιση διαρροών πετρελαίου). Ο Bryzaπαρέμεινε για 23 χρόνια στο αμερικανικό ΥΠΕΞ, και αποχώρησε ύστερα από την θητεία του ως πρέσβης των ΗΠΑ στο Αζερμπαϊτζάν από τον Φεβρουάριο του 2011 έως τον Ιανουάριο τον 2012. Νωρίτερα είναι διατελέσει αναπληρωτής βοηθός ΥΠΕΞ και διευθυντής για Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές υποθέσεις στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, με περιοχές ευθύνης του την Ευρασιατική ενεργειακή ασφάλεια, τον Νότιο Καύκασο, την κεντρική Ασία, την Τουρκία, την Ελλάδα και την Κύπρο. Επίσης, διετέλεσε ως αμερικανός διαμεσολαβητής για το Ναγκόρνο καραμπάχ, την Αμπχαζία, την Νότια Οσετία και το Κυπριακό, καθώς και πολιτικός αξιωματούχος στις πρεσβείες των ΗΠΑ στη Μόσχα και την Βαρσοβία.

Ariel Cohen

Ariel Cohen είναι ανώτερος συνεργάτης στο Παγκόσμιο ενεργειακό κέντρο και το Κέντρο Ευρασίας Dinu Patriciu του Atlantic Council. Εξειδικεύεται στη διεθνή ασφάλεια και ενεργειακή πολιτική, και είναι ειδικός για τη Ρωσία/Ευρασία, Ανατολική Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Ο Cohen είναι ο ιδρυτής και διευθυντής του Κέντρου ενέργειας, φυσικών πόρων και γεωπολιτικής και ανώτερος συνεργάτης στο Think tank Ινστιτούτο για την ανάλυση της παγκόσμιας ασφάλειας με έδρα την Washington.

Έχει διατελέσει ερευνητικό στέλεχος του Heritage Foundation με επίκεντρο τις ρωσικές και ευρασιατικές σπουδές και της διεθνούς ενεργειακής πολιτικής, ενώ ήταν επικεφαλής σε ασκήσεις παγκόσμιας ενεργειακής προσομοίωσης, και συνεργάζεται με βουλευτές, κυβερνητικά στελέχη για θέματα ενέργειας. Καταθέτει συχνά σε επιτροπές του Κογκρέσου (Γερουσία, Επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων, επιτροπής ενόπλων δυνάμεων, επιτροπή του Ελσίνκι. Επίσης, κάνει ομιλίες ύστερα από αίτημα κυβερνητικών οργάνων (ΥΠΕΞ, CIA, DIA), ενώ συχνά ενημερώνει και τον Λευκό Οίκο.

Stephen Blank

Stephen Blank διεθνώς αναγνωρισμένος για την εξειδίκευση του στην εξωτερική και αμυντική πολιτική της Ρωσίας και τις διεθνείς σχέσεις της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Παράλληλα εξειδικεύεται στην ευρωπαϊκή και ασιατική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων και ενεργειακά ζητήματα. Από το 2013, είναι ανώτερος συνεργάτης στο Συμβούλιο Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής στην Washington, ενώ τα χρόνια 1989-2013 διετέλεσε καθηγητής σπουδών ρωσικής εθνικής ασφάλειας στο Ινστιτούτο στρατηγικών σπουδών στο αμερικανικό κολλέγιο πολέμου. Έχει διατελέσει σύμβουλος στη CIA, σε think tanks και οργανισμούς, έχει συμμετάσχει στο προεδρείο διεθνών συνεδρίων στις ΗΠΑ και εκτός, καθώς επίσης και σύμβουλος μεγάλων εταιριών που είχαν στόχο τις επενδύσεις στην Ρωσία.

Έχει γράψει πάνω από 1.100 άρθρα για τη ρωσική, ασιατική ευρωπαϊκή στρατιωτική και εξωτερική πολιτική και έχει εκδώσει 15 βιβλία, ενώ συχνά καταθέτει ενώπιον του Κογκρέσου για τη Ρωσία, την Κίνα, την Κεντρική Ασία

Theodore Karasik

Ο Theodore Karasik αποτελεί ανώτερο σύμβουλο της Gulf State Analytics, συμβουλευτική εταιρία γεωστρατηγικής με έδρα το Ντουμπάι. Διετέλεσε λέκτορας στην σχολή διακυβέρνησης του Ντουμπάι, όπου δίδασκε διεθνείς σχέσεις, ενώ νωρίτερα ήταν ανώτερος πολιτικός επιστήμονας και επικεφαλής έρευνας στο RAND.

Harald Malmgren

Ο Harald Malmgren διετέλεσε σύμβουλος του υπουργού άμυνας, στους προσωπάρχες, στο συμβούλιο ασφαλείας του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Κένεντι, ενώ ήταν βοηθός των προέδρων Johnson, Nixon, και Ford. Επί προεδρίας Nixon και Ford, ο Malmgren υπηρέτησε ως αναπληρωτής εμπορικός εκπρόσωπος με βαθμό πρέσβη. Τα τελευταία χρόνια χαράσσει στρατηγική στο πλευρό επικεφαλής μεγάλων εταιριών, δημοσίων και ιδιωτικών οικονομικών θερμών, και κυβερνητικών ηγετών και υπουργών οικονομικών στην Ευρώπη και την Ασία.

Haiyan Wang

Η Haiyan Wang is διευθύνουσα σύμβουλος του Ινστιτούτου Κίνα Ινδία, οργανισμό έρευνας με έδρα την Washington, που επικεντρώνεται στην μετασχηματιστική αύξηση των αναδυόμενων αγορών –κυρίως της Ινδίας και της Κίνας- και τις επιπτώσεις για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επίσης είναι καθηγήτρια στρατηγικής στο INSEAD. Έχει μεγάλη παρουσία στα media (μεταξύ άλλων Wall Street Journal, Bloomberg Businessweek, Financial Times, Wired, The Economic Τimes, China Daily, The Times of India, South China Morning Post) διατηρώντας στήλη στο Bloomberg Businessweek, ενώ άρθρα της δημοσιεύονται στο Harvard Business Review. Έχει γράψει τρία βιβλία, ενώ συχνή είναι η παρουσία της με ομιλίες σε διεθνούς κύρους συνέδρια.

Jacob Shapiro

Jacob Shapiro είναι ο διευθυντής ανάλυσης Geopolitical Futures. Πριν την ένταξή του στο GPF, ο Shapiro ήταν για πέντε χρόνια στο Stratfor, ως αναλυτής για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Meredith Friedman

Η Meredith Friedman είναι συν-ιδρύτρια και γενική διευθύντρια στο Geopolitical Futures, η οποία χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις και τις σχέσεις με τα ΜΜΕ, καθώς και τα διεθνή συνέδρια και υποχρεώσεις για ομιλίες του George Friedman. Τα προηγούμενα 20 χρόνια, η κα Friedman είχε τον ίδιο ρόλο στο Stratfor.

Kamran Bokhari

Ο Kamran Bokhari είναι ανώτερος αναλυτής στο Geopolitical Futures, ενώ παράλληλα είναι διευθυντής πολιτικών υποθέσεων στο Κέντρο Παγκόσμιας πολιτικής και συνεργάτης στο πρόγραμμα για τον Εξτρεμισμό στο πανεπιστήμιο George Washington. Διδάσκει γεωπολιτική της Μέσης Ανατολής, και Νότιας Ασίας στο Καναδικό Στρατό, την υπηρεσία πληροφοριών, παράλληλα σε αξιωματούχους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφαλείας στο Ινστιτούτο Ασφάλειας και Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Οττάβα. Μέχρι το 2009 ο Bokhari ήταν ανώτερος σύμβουλος στην Παγκόσμια Τράπεζα, ενώ έχει καταθέσει σε αμερικανικά, καναδικά και βρετανικά κυβερνητικά τμήματα. Έχει γράψει χιλιάδες άρθρα, με μεγάλη παρουσία με συνεντεύξεις σε διεθνή ΜΜΕ(μεταξύ άλλωνNew York Times, The Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times, Reuters, The Associated Press, AFP, CNN, MSNBC, CNBC, Fox News, Foreign Policy, NPR, Forbes, The Christian Science Monitor, National Journal, Toronto Star, The Globe and Mail, CBC, CTV, BBC, Al Jazeera, Al Arabiya, CNN-Turk, Pakistan's GEO TV, India's Hindustan Times, Xinhua, Australian Broadcasting Corporation). Το 2013 εξέδωσε το βιβλίο του Πολιτικό Ισλάμ στην εποχή του εκδημοκρατισμού.

Antonia Colibasanu

Antonia Colibasanu είναι ανώτερη αναλυτής γεωπολιτικής, με επίκεντρο την συγκριτική στρατηγική ανάλυσης πληροφοριών. Εντάχθηκε στο δυναμικό του Geopolitical Futures, μετά από δεκαετή συνεργασία –σε διάφορες θέσεις- με το Stratfor.

Έχει συνεργαστεί στενά με τους George Friedman και Robert D. Kaplan, και έχει διατελέσει επίτιμος σύμβουλος στον υπουργό ενέργειας της Ρουμανίας. Η Colibasanu διδάσκει στην Ρουμάνικη Εθνική ακαδημία πληροφοριών και στο πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου.

Συμμετέχει συχνά σε συνέδρια στην Ευρώπη με ομιλίες για διεθνή οικονομικά, ενώ από το 2012 είναι μέλος του εκπαιδευτικού συμβουλίου της Διεθνούς Ακαδημίας προηγμένων σπουδών στην Ελλάδα, ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα που φέρνει κοντά φοιτητές από την Ευρασία και την Μέση Ανατολή.