Ο χάρτης που δείχνει σε τι είναι καλύτερη η Ελλάδα!

H έκπληξη της ελληνικής πρωτιάς

Αυτός ο χάρτης δείχνει σε τι είναι καλύτερη κάθε χώρα. Και η Ελλάδα ήταν μία έκπληξη

Eπιμέλεια: Κατερίνα Νανοπούλου

Ο designer, David McCandless, από το Information is Beautiful, μία ομάδα που δημιουργεί infographic και χάρτες βασισμένους σε δεδομένα, δημιούργησε έναν παγκόσμιο χάρτη που ονομάζεται «International Number Ones» (διεθνείς πρωτιές). Στον χάρτη αναφέρεται σε τι είναι καλύτερη η κάθε χώρα, είτε πρόκειται για φαγητό, είτε για αξίες και ιδανικά. Άλλωστε όπως λέει και ο ίδιος ο McCandless «κάθε χώρα είναι η καλύτερη σε κάτι». Επίσης, όπως αναφέρει το Modern Met, τονίζει ότι ο χάρτης είναι αποτέλεσμα δεδομένων που έχει συλλέξει.

International number ones...because every country is the best at something pic.twitter.com/og5BCdtR