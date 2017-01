Πολεμική ετοιμότητα μεταξύ Σερβίας και Κοσσόβου! Με το δάκτυλο στην σκανδάλη η Ρωσσία!

Όλα αυτά μετά την κίνηση ειδικών δυνάμεων του Κοσόβου να εμποδίσουν την είσοδο στο έδαφός του τρένου ζωγραφισμένου με τα χρώματα της Σερβίας και γραμμένη την φράση "Το Κόσοβο είναι Σερβία".

Ο Σέρβος πρόεδρος Τόμισλαβ Νίκολιτς δήλωσε ότι οι δύο γείτονες ήταν στα "πρόθυρα σύγκρουσης" το Σάββατο ενώ ο πρωθυπουργός του Κοσόβου τόνισε ότι το τρένο ήταν έργο της σερβικής κυβέρνησης, που ήθελε να στείλει "μήνυμα κατοχής".

Το επίμαχο τρένο αναχώρησε από το Βελιγράδι για την πόλη Μιτρόβιτσα, στο βόρειο Κόσοβο, το Σάββατο αλλά σταμάτησε ενώ βρισκόταν ακόμα επί σερβικού εδάφους μετά τις ανακοινώσεις της Πρίστινας περί ανάπτυξης ειδικών δυνάμεων για αποτροπή διέλευσης στο έδαφός της.

Ο Νίκολιτς συγκάλεσε έκταση σύσκεψη του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας, δηλώνοντας στη συνέχεια ότι με την αποστολή ειδικών αστυνομικών δυνάμεων "οι Αλβανοί έδειξαν ότι θέλουν πόλεμο. Βρεθήκαμε στα πρόθυρα σύγκρουσης".

"Τα θεσμικά όργανα της Δημοκρατίας του Κοσόβου θα αναλαμβάνουν πάντα τέτοιες δράσεις για την προστασία της κυριαρχίας των εδαφών της, μη επιτρέποντας κινήσεις που προκαλούν με μηνύματα κατοχής", επεσήμανε ο Κοσοβάρος πρωθυπουργός Ίσα Μουσταφά.

Να σημειωθεί ότι οι σχέσεις Βελιγραδίου και Πρίστινας πέρασαν και πάλι από δοκιμασία στις αρχές του τρέχοντος μηνός, όταν ο πρώην πρωθυπουργός του Κοσόβου Ραμούς Χαραντινάι συνελήφθη στη Γαλλία, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα της Σερβίας για εγκλήματα πολέμου.

Το Κόσοβο ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Σερβία το 2008, ωστόσο η δεύτερη θεωρεί ότι αποτελεί τμήμα της και υποστηρίζει την σερβική μειονότητα που διαμένει εκεί. Οι αεροπορικές επιδρομές του ΝΑΤΟ στη Σερβία ανάγκασαν το Βελιγράδι να αποσύρει τα στρατεύματά του από εκεί το 1999, με 10.000 Αλβανούς να χάνουν τη ζωή τους. Το ΝΑΤΟ παραμένει στην περιοχή με 5.000 στρατιώτες να διαφυλάττουν την ειρήνη.

Οι Αλβανοί αποτελούν περισσότερο από το 90% του πληθυσμού των 1,8 εκατ. πολιτών του Κοσόβου. Στο βόρειο Κόσοβο, όπου βρίσκεται η Μιτρόβιτσα, βρίσκονται 40.000-50.000 Σέρβοι, οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν την Πρίστινα ως πρωτεύουσά τους.

Η ομαλοποίηση των σχέσεων των δύο πλευρών αποτελεί βασική προϋπόθεση για να δρομολογηθεί η ένταξή τους στην ΕΕ, κάτι που αποτελεί στόχο αμφότερων των κυβερνήσεων. Το 2013 Βελιγράδι και Πρίστινα κάθισαν στο τραπέζι, με τη μεσολάβηση της ΕΕ, για να εξομαλυνθούν οι σχέσεις τους, ωστόσο η Σερβία εξακολουθεί να εμποδίζει την ένταξη του Κοσόβου σε διεθνείς οργανισμούς, όπως τον ΟΗΕ.

Σκληρή προειδοποίηση στο Κόσοβο ότι είναι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει ακόμα και ένοπλη βία ώστε να προστατεύσει τα συμφέροντά της απηύθυνε η Σερβία, κλιμακώνοντας την ένταση ανάμεσα στις δύο βαλκανικές δυνάμεις.



Η νέα κρίση στις σχέσεις ανάμεσα στην Πρίστινα και το Βελιγράδι ξέσπασε με αφορμή σερβικό τρένο που έφερε την επιγραφή «Το Κόσοβο είναι Σερβικό». Οι κοσοβάρικες Αρχές εξέλαβαν την επιγραφή ως πρόκληση και σταμάτησαν την αμαξοστοιχία στα σύνορα, ενώ υπήρχαν και ανεπιβεβαίωτες φήμες ότι αλβανοί ένοπλοι σχεδίαζαν επίθεση στον συρμό.



Το περιστατικό προκάλεσε την αιχμηρή παρέμβαση του σέρβου προέδρου Τόμισλαβ Νίκολιτς, ο οποίος κατηγόρησε το Κόσοβο ότι «θέλει πόλεμο» και προειδοποίησε ότι το Βελιγράδι είναι διατεθειμένο να στείλει στρατεύματα σε κοσοβάρικο έδαφος ώστε να προστατεύσει την εκεί σερβική μειονότητα.



«Είμαστε μία χώρα που πρέπει να προστατεύσει τον λαό του και τα εδάφη του», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας μάλιστα ότι το συνοριακό επεισόδιο με το τρένο θα μπορούσε προκαλέσει ένοπλες συγκρούσεις.



Το Κόσοβο είναι πρώην επαρχία της Σερβίας όμως το 2008 ανακήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία του, μετά από πολυετείς διενέξεις για εθνοτικούς και εδαφικούς λόγους. Το Βελιγράδι δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της πρώην επαρχίας του. Τη γραμμή μη αναγνώρισης ακολουθεί και η Μόσχα.



Το Κόσοβο εξακολουθεί να φιλοξενεί σερβική μειονότητα, η οποία είναι συγκεντρωμένη επί το πλείστον στο βόρειο τμήμα, κοντά στη Μιτρόβιτσα. Σύμφωνα με το BBC, το τρένο που ακινητοποιήθηκε στα σύνορα θα συνέδεε απευθείας τη Μιτρόβιτσα με το Βελιγράδι για πρώτη φορά από το 2008.



Ανεβαίνει το θερμόμετρο στα Βαλκάνια. Τρένο που έφερε την επιγραφή «Το Κόσοβο είναι Σερβία». Ήταν αρκετό για να ανάψει η σπίθα της αντιπαράθεσης.



Σερβικό τρένο που αναχώρησε χθες το πρωί από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Βελιγραδίου με προορισμό την Κοσόβσκα Μιτρόβιτσα, γύρισε πίσω αφού δεν του επετράπη να εισέλθει στο έδαφος του Κοσόβου.

Ο υπουργός Υποδομών, Λούφτι Ζάρκου, απέστειλε εντολή προς τον Γενικό Διευθυντή της Αστυνομίας του Κοσσυφοπεδίου, Σπεντ Μαζουνάι, για το σταμάτημα του τρένου στα σύνορα, αφού δεν είχε άδεια να εισέλθει στο Κοσσυφοπέδιο.

Το τρένο έφερε την επιγραφή «Το Κόσοβο είναι Σερβία», σύνθημα που καθορίστηκε ως πρόκληση του Βελιγραδίου. Ο πρωθυπουργός της Σερβίας, Αλεξαντάρ Βούτσιτς, συγκάλεσε έκτακτη συνέντευξη Τύπου για να ενημερώσει τους δημοσιογράφους για το θέμα, όπως σημειώνει η αλβανική «Gazeta Shqip».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεκάδες Αλβανοί συγκεντρώθηκαν μπροστά από κυβερνητικό κτήριο στην Πρίστινα για να διαμαρτυρηθούν για το σερβικό τρένο που είχε ως προορισμό την Μιτρόβιτσα. Το τρένο ήταν βαμμένο στα χρώματα της σερβικής σημαίας και ξεκίνησε για την Κοσόβσκα Μιτρόβιτσα χωρίς να λάβει άδεια από τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου.

Ο πρόεδρος του Κοσσυφοπεδίου, Χασίμ Θάτσι, δήλωσε ότι η είσοδος του τρένου στο έδαφος του Κοσσυφοπεδίου με σερβικά εθνικιστικά συνθήματα είναι σε αντίθεση με το σύνταγμα και τους νόμους του Κοσσυφοπεδίου. Ο Θάτσι έγραψε στο Facebook ότι στο τρένο επέβαιναν Σέρβοι ανώτεροι αξιωματούχοι, οι οποίοι δεν είχαν άδεια εισόδου στο Κοσσυφοπέδιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

