Διάσημοι αστέρες αποχαιρετούν τον Μπαράκ Ομπάμα

Ένα βίντεο αποχαιρετισμού από διάσημους αστέρες για τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ

Με ένα επικό video, διάσημοι αστέρες του κινηματογράφου και της μουσικής επέλεξαν να αποχαιρετήσουν τον Μπαράκ Ομπάμα, και να τον ευχαριστήσουν για την 8η θητεία του στην Προεδρία των ΗΠΑ.

Το video έχει τίτλο “Yes We Can: Your Most Memorable Moments from the Obama Presidency,” με διάσημους αστέρες να μοιράζονται τις πιο αγαπημένες στιγμές τους από την 8ετη παρουσία του Μπαράκ Ομπάμα στον Λευκό Οίκο.

Μεταξύ άλλων, στο video εμφανίζονται οι Jerry Seinfeld, John Legend, Kerry Washington, Shonda Rhimes, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Samuel L. Jackson, Ellen DeGeneres, Kobe Bryant και ο ανυπέρβλητος Μάικλ Τζόρνταν.