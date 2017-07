ΟΧΙ στη Δικοινοτική-Διζωνική Ομοσπονδία

Επιστολή προς τον Έλληνα ΥΠΕΞ, Νίκο Κοτζιά

Προς, κ. Νίκο Κοτζιά, Υπουργό Εξωτερικών της ΕλληνικήςΔημοκρατίας

Κοινοποίηση:

κ. Νίκο Αναστασιάδη, Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

κ. Προκόπη Παυλόπουλο, Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

κ. Αλέξη Τσίπρα, Πρωθυπουργό της Ελλάδος

κ. Πάνο Καμμένο, Υπουργό Αμύνης

κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Αρχηγό της ΑξιωματικήςΑντιπολίτευσης

Αρχηγούς Πολιτικών Kομμάτων Κύπρου και Ελλάδος

Όλα τα μέλη της Βουλής των Ελλήνων και των Κυπρίων

Ηγεσία της Εκκλησίας της Κύπρου

Ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Όλους τους Κύπριους Ευρωβουλευτές

Όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές

Όλον τον Κυπριακό και Ελληνικό λαό

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Ο Ελληνισμός με αγωνία παρακολούθησε την τελευταία σκληρήδιαπραγμάτευση για το Κυπριακό στην πενταμερή συνδιάσκεψητης Ελβετίας. Θα θέλαμε καταρχάς να εκφράσουμε τηνυποστήριξη μας στο δύσκολο έργο που επιτελέσατε και να σαςευχαριστήσουμε για την σθεναρή στάση που κρατήσατε. Παρόλοτο αναμενόμενο ναυάγιο των διαπραγματεύσεων διαφυλάξατε τηναξιοπρέπεια του Ελληνισμού και καταφέρατε να αποσοβήσετε,τουλάχιστον προς το παρόν, την διάλυση της ΚυπριακήςΔημοκρατίας. Η σημασία ύπαρξης και συνέχισης της ΚυπριακήςΔημοκρατίας είναι κρίσιμη αφού απετέλεσε το μόνο μέσο πουδιασφάλισε την ύπαρξη των Ελλήνων της Κύπρου μετά το 1974.Στην κατεύθυνση αυτή θεωρούμε κρίσιμης σημασίας καισυμφωνούμε πλήρως με τις θέσεις που διατυπώσατε, δηλαδή:

1. Την κατάργηση του αποικιοκρατικού καθεστώτος εγγυήσεωνκαι προπαντός τον αποκλεισμό των παρεμβατικών δικαιωμάτωνοποιασδήποτε άλλης χώρας.

2. Την ανάγκη “η Κύπρος πρέπει να γίνει ένα κανονικό,φυσιολογικό κράτος, δηλαδή χωρίς ξένα στρατεύματα και ξένεςεγγυήσεις”.

3. Την συμπόρευση και εξαιρετική συνεργασία Ελληνικής καιΚυπριακής κυβέρνησης για την υποστήριξη του εθνικού θέματοςτης Κύπρου. Ιδιαίτερα τονίζουμε την στήριξη που παρείχατε στονΠρόεδρο της Κύπρου όταν οι αντίπαλοι προσπάθησαν να τονμειώσουν, σκοπεύοντας στην υποβάθμιση της ΚυπριακήςΔημοκρατίας. Η ενότητα αυτή είναι πολύτιμη και πρέπει ναδιαφυλαχθεί στις δύσκολες ημέρες που θα ακολουθήσουν.

Θεωρούμε ότι πράξατε άριστα να βασισθείτε στο Διεθνές Δίκαιοκαι στην κοινή λογική ώστε με ατράνταχτα επιχειρήματα ναπείσετε και τους πλέον κακόπιστους συνομιλητές σας για τηνορθότητα των Ελληνικών θέσεων. Κατανοούμε την βασική αρχήδιαπραγμάτευσης που υιοθέτησε η Ελληνική κυβέρνηση όπωςτην ανακοινώσατε στην ομιλία σας στην Βουλή των Ελλήνων “Ταεσωτερικά ζητήματα της Κύπρου, η εσωτερική πτυχή τουΚυπριακού δεν αφορά την Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα είναι μόνοεγγυήτρια δύναμη... Η Ελλάδα δεν δικαιούται να παρεμβαίνειστα εσωτερικά της Κύπρου”. Κατανοούμε επίσης ότι η αρχήαυτή αποτελεί βασικό όπλο, αφού όπως τονίσατε “η επιδίωξή μαςήταν να κρατήσουμε την Τουρκία μακριά από την εσωτερικήπτυχή”. Πραγματικά βρίσκουμε πολύ λογική την αρχή με τηνοποία προσήλθε η Ελληνική Κυβέρνηση στην διαπραγμάτευση.

Εντούτοις, επιτρέψτε μας κ. Υπουργέ να καταδείξουμε μιακρίσιμη αντίφαση μεταξύ των επιδιωκόμενων στόχων, όπωςεσείς τους θέσατε, και των δεδομένων της “εσωτερικής πτυχής”,η οποία αχρηστεύει την πολύ ορθή αρχή διαπραγμάτευσης πουθέσατε. Η αντίφαση αυτή έγκειται στην επίτευξη του ζωτικούστόχου-2 της ανάγκης “η Κύπρος πρέπει να γίνει ένα κανονικό,φυσιολογικό κράτος, χωρίς ξένα στρατεύματα και ξένεςεγγυήσεις” και της παγιωμένης θέσης της εσωτερικής πτυχής της“Δικοινοτικής- Διζωνικής Ομοσπονδίας”. Όπως πολύ καλάγνωρίζετε πρόκειται για ένα στόχο της Τουρκίας και Βρετανίας, οοποίος επιβλήθηκε στην Κυπριακή ηγεσία κατόπιν αφόρητωνπιέσεων και δυστυχώς ανάλογων υποχωρήσεων της Ελληνικήςπλευράς. Το αντίστοιχο σκηνικό το ζήσατε και εσείς ο ίδιος στηνΕλβετία με την ακατανόητη και ανεπίτρεπτη κίνηση τουπροέδρου κ. Αναστασιάδη να αποδεχθεί την “εκ περιτροπήςπροεδρία” και την “παραχώρηση των τεσσάρων ελευθεριών σεΤούρκους πολίτες”, ήτοι την μετονομασία των παράνομωνεποίκων (όπως και άλλων που θα ακολουθήσουν) σε νόμιμουςΕυρωπαίους μετανάστες με όλα τα προβλεπόμενα δικαιώματαελεύθερης προσέλευσης και εγκατάστασης στην Κύπρο.Ισχυρίζεται βέβαια ο κ. Αναστασιάδης ότι αυτές υποβλήθηκανυπό προϋποθέσεις και αφού αυτές δεν εκπληρώθηκαν τιςαπέσυρε. Γνωρίζετε πολύ καλά, κ. Υπουργέ, ότι με ακριβώςπαρόμοιο τρόπο έγιναν και όλες οι προηγούμενες υποχωρήσειςστην λεγόμενη εσωτερική πτυχή. Γνωρίζετε επίσης ότι από τηνστιγμή που τέθηκαν έστω και υπό αυτές τις συνθήκες θαθεωρούνται δεδομένες από όλους του υπόλοιπους και ιδίως τηνΤουρκία που τις έλαβε ως δώρο χωρίς ανταλλάγματα.

​Αξιότιμε κ. Υπουργέ, δεν θα δοκιμάσουμε ναεπιχειρηματολογήσουμε σχετικά με τις καταστροφικές προοπτικές της “Δικοινοτικής-Διζωνικής Ομοσπονδίας” όπως αυτή έχει προδιαγραφεί στην “εσωτερική πτυχή” του θέματος.Εσείς γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς ότι ορισμένες από τιςπρόνοιες της παραβιάζουν κατάφωρα τόσο το Διεθνές Δίκαιο όσοκαι το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ακόμη σημαντικότερο,δημιουργούν πολίτες διαφορετικών κατηγοριών και οδηγούνστον πλήρη έλεγχο της Κύπρου από την Τουρκία που δεναρκείται μόνο στα κατεχόμενα, αλλά στοχεύει πλέον στην“επανάκτηση”—για την ακρίβεια στην υποδούλωση—ολόκληρουτου νησιού. Δυστυχώς κ. Υπουργέ, είναι προφανές ότι η“παγιωμένη αντίληψη στην εσωτερική πτυχή”, δηλαδή στηναποδοχή της Δικοινοτικής-Διζωνικής Ομοσπονδίας, είναιπερισσότερο επικίνδυνη ακόμη και από τις αποικιοκρατικέςεγγυήσεις μαζί με τα παρεμβατικά δικαιώματα, αφού οδηγεί στηνπλήρη Τουρκοποίηση της Κύπρου και μάλιστα με φαινομενικάνόμιμα μέσα που θα έχουν κατοχυρωθεί εντός του πλαισίουλύσης. Μάλιστα μια πιο ευέλικτη Τουρκία όπως αυτή επί τουμακαρίτη προέδρου Οζάλ θα είχε επιτύχει τους σημερινούςσκοπούς της παραχωρώντας όλα τα θέματα εγγυήσεων και απλάαξιοποιώντας τις παγιωμένες πρόνοιες της “Δικοινοτικής-Διζωνικής Ομοσπονδίας”.

Εξάλλου η Τουρκία έχει αποδείξει ότιδεν χρειάζεται την άδεια, ούτε και την νομιμοποίηση καμιάςσυνθήκης για να επέμβει στρατιωτικά τις γειτονικές της χώρες.

​Αξιότιμε κ. Υπουργέ, θεωρούμε ότι είστε γνώστης του διεθνούςγίγνεσθαι με εξαιρετικές ικανότητες διαχείρισης κρίσεων καιιδίως αξιοποίησης συγκυριών. Επιπλέον πληροφορούμαστε ότιθα συμμετέχετε στις διαπραγματεύσεις για την “‘έξοδο τηςΒρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση”. Δεδομένου ότι η ιδέατης “Δικοινοτικής-Διζωνικής Ομοσπονδίας” προέρχεται από τηνΒρετανία και εξυπηρετεί τα συμφέροντα της (και της Τουρκίας),θεωρούμε δόκιμο να τεθεί το θέμα αλλαγής κατεύθυνσης λύσηςτου Κυπριακού προς “ένα ενιαίο και κυρίαρχο κράτος” σταπλαίσια των διαπραγματεύσεων αυτών. Είναι λογικό να στραφείη λύση του Κυπριακού προς μια δομή που εμπίπτει στο ΔιεθνέςΔίκαιο και κυρίως το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, δεδομένου ότι ηΒρετανία αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Ελλάδακαι η Κύπρος παραμένουν μέλη της. Δεν είναι δυνατόν ηΒρετανία να αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αφήνειπίσω της κατάλοιπα της δικής της αποικιοκρατικής πολιτικής.Θεωρούμε λοιπόν ότι θα μπορούσε να τεθεί το θέμα στα πλαίσιατων διαπραγματεύσεων αυτών μετά από συνεννόηση τωνκυβερνήσεων Ελλάδος και Κύπρου. Σε κάθε περίπτωση θαμπορούσατε να βολιδοσκοπήσετε αυτήν την δυνατότητα, ενώεμείς είμαστε πεπεισμένοι ότι εσείς έχετε τον τρόπο και τιςγνώσεις να κάνετε το καλύτερον δυνατόν.

​Αξιότιμε κ. Υπουργέ, για άλλη μια φορά σας συγχαίρουμε και σας ευχαριστούμε για την σθεναρή σας θέση στο εθνικό θέμα τηςΚύπρου και σεβόμαστε τη θέση σας για την αποφυγή ανάμειξης της Ελληνικής κυβέρνησης στην “εσωτερική πτυχή” του Κυπριακού. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι οι πρόνοιες της“Δικοινοτικής-Διζωνικής Ομοσπονδίας” οδηγούν στην πλήρηΤουρκοποίηση της Κύπρου με εξίσου καταστρεπτικές συνέπειεςγια το σύνολο του Ελληνισμού, ιδιαίτερα κατά μήκος τωνσυνόρων με την Τουρκία. Για αυτό λοιπόν οφείλουμε όλοι νααγωνιστούμε για μια αλλαγή στρατηγικής στο εθνικό θέμα της Κύπρου που να στοχεύει σε ένα ενιαίο και κυρίαρχο κράτος,πλήρως εναρμονισμένο με το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκόκεκτημένο.

Η πλειοψηφία των καθηγητών και άλλων διανοουμένων πουυπογράφουν την επιστολή είναι μέλη του International Hellenic Association (IHA), ενός μη κερδοσκοπικού, μη κομματικούοργανισμού των ΗΠΑ.

Υπογραφές:

