Κάντε κι άλλες θυσίες, μην μας βγάλουν απ' το ευρώ!

Τέρμα τα ψέμματα: Ή Ελλάδα ή Ευρώπη!

Άι στο Διάολο Ευρώπη ... Σε 18 μήνες δεν θα υπάρχει Ευρώ

Πω πω τι πάθαμε!!!

Αν δεν αυξήσουμε τους φόρους θα μας διώξουν από την Ευρώπη.

Αν δεν μας πάρουν τα σπίτια και ότι άλλο έχουμε, θα μας διώξουν από την Ευρώπη.

Αν δεν βγούμε σύνταξη στα 80 μας, θα μας διώξουν από την Ευρώπη.

Αν δεν δώσουμε όλους τους ενεργειακούς μας πόρους, θα μας διώξουν από την Ευρώπη.

Αν δεν πάρουν όλες τις παραλίες σε όλη την Ελλάδα θα μας διώξουν από την Ευρώπη.

Αν δεν πουληθούν τουλάχιστον τα μισά νησιά, θα μας διώξουν από την Ευρώπη.

Αν δεν μειωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις στα 200 ευρώ θα μας διώξουν από την Ευρώπη.

Αν συνεχίζει ο Έλληνας να τρώει επτά ημέρες την εβδομάδα θα μας διώξουν από την Ευρώπη.

Αν δεν απολυθούν γιατροί δικηγόροι εκπαιδευτικοί, αστυνομικοί… θα μας διώξουν από την Ευρώπη.

Αν δεν διαλυθούν εντελώς όλες οι υποδομές στην Ελλάδα θα μας διώξουν από την Ευρώπη.

Αν δεν δηλώσουμε πλήρη υποταγή στις τράπεζες θα μας διώξουν από την Ευρώπη.

Αν δεν κλείσουν και δεν εξαφανιστούν όλες οι υποθέσεις κλοπής και απάτης θα μας διώξουν από την Ευρώπη.

Αν δεν διαγράψουμε τα όσα μας χρωστάνε και μας κλέψανε θα μας διώξουν από την Ευρώπη.

Αν όλες οι επιχειρήσεις δεν πουληθούν ή δεν φύγουν ή δεν κλείσουν θα μας διώξουν από την Ευρώπη.

Αν οι αγρότες δεν αλλάξουν επάγγελμα θα μας διώξουν από την Ευρώπη.

Αν δεν ξεριζωθούν όλες οι ελιές και όλα τα αμπέλια θα μας διώξουν από την Ευρώπη.

Αν δεν δεχθούμε το άυλο χρήμα, θα μας διώξουν από την Ευρώπη.

Αν δεν βάλουμε συρματοπλέγματα κατά μήκος του... Αιγαίου θα μας διώξουν από την Ευρώπη.

Αν δεν γκρεμιστούν όλες οι εκκλησίες σε όλη την επικράτεια θα μας διώξουν από την Ευρώπη.

Αν η Ελλάδα επιμένει στην Ιστορία της, θα μας διώξουν από την Ευρώπη.

Αν όλοι οι νέοι κάτω των 35 ετών δεν φύγουν από την Ελλάδα θα μας διώξουν από την Ευρώπη.

Αν δεν σταματήσουμε να λέμε ότι είμαστε Έλληνες, θα μας διώξουν από την Ευρώπη.

Αν η Τουρκία δεν συμμορφωθεί και συνεχίζει να στέλνει καραβάνια τους εποίκους, θα μας διώξουν από την Ευρώπη.

Αν οι Έλληνες δεν σταματήσουν εντελώς να κάνουν παιδιά, θα μας διώξουν από την Ευρώπη.

Αν δεν φύγουν οι Έλληνες από την Ελλάδα ή αν δεν πεθάνουν θα μας διώξουν από την Ευρώπη.

Συμπέρασμα και δίλημμα: ή η Ελλάδα ή η Ευρώπη.

Καταστάλαγμα: Άι στο Διάολο Ευρώπη

Σπύρος Καμπιώτης

ΣΟΚ: Νέος Πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΕ στο BBC: «Σε 18 μήνες δεν θα υπάρχει ευρώ»

Στο BBC Radio4 παραχώρησε συνέντευξη το απόγευμα της Τετάρτης ο επικρατέστερος νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Τεντ Μάλοχ (Ted Malloch), δηλαδή ο άνθρωπος που θα στείλει ο Ντόναλντ Τραμπ στις Βρυξέλλες.

Στη συνέντευξη μεταξύ άλλων ειπώθηκαν τα εξής ακόλουθα:

Ερώτηση: Βλέπετε θετικά ένα trade deal με την ΕΕ;

Απάντηση: Όχι βέβαια αφού στο κοντινό μέλλον δεν θα υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση όπως την ξέρουμε σήμερα. Trade deals ξεχωριστά με χώρες που σήμερα είναι μέλη μπορεί να γίνουν.

Σχολιάζοντας μετά, ο δημοσιογράφος που πήρε τη συνέντευξη, είπε ότι ο πρέσβης το ξεκαθάρισε ότι σε 18 μήνες δεν θα υπάρχει το Ευρώ ως νόμισμα.

ΕΔΩ η συνέντευξη στο BBC: Euro ‘could fail’, says man tipped as US ambassador to EU

Ορισμένα αποσπάσματα όπως ειπώθηκαν στα αγγλικά:

– Do you think there’ll be a free trade deal with the uk before any free trade deal between America and the rest of the EU?

«I think that goes without question. The trade deal that is underway with the rest of Europe is literally D E A D. (…)».

– Do you think a free trade deal between America and the EU will ever be signed?

«I personally am not certain that there will be a European Union with which to have such negotiations. Will there be potentially numerous bi-lateral agreements with various European countries? I think the prospect, again, in a changed political reality is greater for that. (…)»

– Do you think the single currency can survive?

«The one thing I would do in 2017 is short the euro. I think it is a currency that is not only in demise but has a real problem and could in fact collapse in the coming year, year and a half».

