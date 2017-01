Πρωτοπαλίκαρο του Σώρρα απειλεί Δήμαρχο: ΟΤΑΝ ΘΑΡΘΕΙ Η ΩΡΑ ΘΑ ΚΡΕΜΑΣΤΕΙΣ ΠΡΩΤΟΣ!

Τι αποκαλύπτει η δημοσιογραφική έρευνα του Λευτέρη Ρήνου για τις απειλές μέλους της οργάνωσης προς τον Δήμαρχο Άργους

Μέλη της εγκληματικής οργάνωσης του Αρτέμιου Σώρρα απειλούν Δήμαρχο με θάνατο!

Του Λευτέρη Ρήνου

Τις προηγούμενες ημέρες, για ακόμη μια φορά, κατέθεσα ενόρκως για την πολυσχιδή υπόθεση της απάτης του κατά φαντασία τρισεκατομμυριούχου Αρτεμίου Σώρρα και της εγκληματικής οργανώσεως που διευθύνει.

Κατά την δίωρη κατάθεσή μου στην αρμόδια εισαγγελέα, προσκόμισα έναν φάκελο με 250 επιλεγμένες σελίδες, που ερμηνεύουν πλήρως την απάτη. Όποιες κι αν είναι οι κραυγές, οι ύβρεις και οι ατυχείς δικαιολογίες από την άλλη πλευρά, η απάτη είναι πλήρως αποδεδειγμένη και σε κάθε άλλο ευνομούμενο κράτος τα μέλη της οργανώσεως θα φιλοξενούντο ήδη σε δωμάτια σωφρονιστικών ιδρυμάτων.

Πλέον, είναι γνωστή η δημοσιογραφική έρευνα, που σε συνδυασμό με τις γνώσεις του Γιώργου Γιαλτουρίδη στην οικονομική ανάλυση, αποκρυπτογράφησε τον «μύθο» των πλαστών «αμερικανικών ομολόγων των 600 δις» και των «παγκοσμίων καταπιστευμάτων» των Φιλιππινέζων από τα οποία δήθεν δικαιούμαστε 115 τρισεκατομμύρια. Αυτή η έρευνα βρήκε τον δρόμο της στην Δικαιοσύνη και για τον λόγο αυτόν δεν έχω λόγο να επανέλθω στην ουσία της απάτης (βλ. Ἡ δολοφονία στὴν Λαμία καὶ τὰ ἔγγραφα ποὺ ἀποκαλύπτουν τὴν ἐγκληματικὴ ὀργάνωση Σῶῤῥα ).

Αυτό όμως που περίμενα μέχρι αυτή την υστάτη στιγμή ήταν να χυθεί έστω ένα δάκρυ από τα μέλη της οργανώσεως Σώρρα για την άμοιρη Παιδοψυχίατρο Θώμη Κουμπούρα και να απευθύνουν τουλάχιστον τα συλλυπητήριά τους στην οικογένειά της. Η κοπέλα αυτή δεν ήταν εχθρός τους, ήταν νέο μέλος τους και μάλιστα όπως οι ίδιοι διέδιδαν ήθελε να φτιάξει γραφείο υπέρ Σώρρα στην Λαμία. Λίγο μετά τον θάνατό της λοιδορήθηκε και υβρίστηκε από τον αρχηγό της οργανώσεως, που έφτασε μέχρι το σημείο να προσπαθήσει ανεπιτυχώς να την εμπλέξει σε εμπόριο παραϊατρικών σκευασμάτων!

Βίντεο. Η προέλευση των πλαστών χρεογράφων του Stephen Louis Wozny, με τα οποία προσπαθεί να μας εξαπατήσει ο Αρτέμης Σώρρας και η εγκληματική οργάνωση.



Η πραγματικότητα λοιπόν μου θυμίζει για πολλοστή φορά την ζούγκλα στην οποία έχει βυθιστεί η ελληνική κοινωνία, στην οποία απατεώνες συνεχίζουν να διαφημίζουν τα πλούτη που δεν διαθέτουν, για να μαζέψουν περισσότερα θύματα και παράλληλα ετοιμάζουν ανενόχλητοι λίστες θανάτου με κρεμάλες για όσους προσπαθούν να σταματήσουν τα σχέδιά τους. Είναι τέτοια η αποφασιστικότητά τους, που θεωρώ πως μέσω της πλύσεως εγκεφάλου έχουν εμφυσήσει στα μέλη τους το μίσος, την οργή και την δικαιολόγηση της βίας, ώστε να τους χρησιμοποιήσουν όποτε χρειασθεί.

Όπως ο ίδιος ο Σώρρας αρνείται ότι η ηγετική ομάδα πείθει τα θύματα να «επενδύσουν» στο πρόσωπό του, αλλά το κάνουν από την αγάπη που δήθεν του τρέφουν, έτσι θα δικαιολογηθεί και ο επόμενος φόνος. Για όσους κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου, η εκτίμησή μου είναι πως δεν θα αργήσει το επόμενο θύμα, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις ιδεολογιών αδικαιολόγητης και άκριτης βίας.

ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ

Τον τελευταίο καιρό έχει κυκλοφορήσει στα τηλεοπτικά πλατό το σαραντασέλιδο αποκλειστικό, «ανέκκλητο» πληρεξούσιο με «μεταθανάτια ισχύ», που υπέγραψε ο πρώην δήμαρχος Τροιζηνίας Ιωάννης Σαμπάνης με τον Αρτέμιο Σώρρα, ώστε ο τελευταίος να χρηματοδοτήσει τον Δήμο του από τα… «παγκόσμια καταπιστεύματα», τον θησαυρό του Γιαμασίτα και τους θρύλους από τις Φιλιππίνες. Άλλωστε ο Σώρρας είναι πιο δυνατός και από τον Πούτιν…

Βίντεο. Τα λεφτά θα τα φέρει ο Σώρρας από τα «κληρονομικά δικαιώματα» του παγκόσμιου ταμείου. Συλλεκτικές βλακείες, στις οποίες εμπλέκουν μέχρι και τον Πούτιν για να πείσουν τα θύματα. Μέχρι εχθές, ο Σώρρας μπορούσε να πάρει τα λεφτά μόνος του. Τώρα χρειάζεται τον Υπουργό Οικονομικών…

Το συγκεκριμένο πληρεξούσιο, στο οποίο θα επανέλθω στην συνέχεια, χρησιμοποιείται για να πείσει κόσμο πως ο Σώρρας, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται, είναι πλέον «φορέας κρατικής εξουσίας». Με αυτές τις σαχλαμάρες και με την υποστήριξη ανθρώπων, που με τις πράξεις τους αποδεικνύουν πως δεν έδωσαν την απαραίτητη προσοχή κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, παγιδεύοντας νέα θύματα στην εγκληματική οργάνωση.

Ένας από τους δημάρχους που προσέγγισε η ομάδα Σώρρα, ήταν όμως ο Δήμαρχος Άργους Δημήτρης Καμπόσος. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εξέτασε την πρόταση που του υπεβλήθη και σε αντίθεση με τον Δήμο Τροιζηνίας, απέφυγε να υπογράψει. Μάλιστα εξηγεί την στάση του στο βίντεο που ακολουθεί:

Βίντεο. Ο Δήμαρχος Άργους Δημήτρης Καμπόσος εξιστορεί την συνάντησή του με τον Σώρρα και τους συνεργάτες του. Ο συγκεκριμένος Δήμαρχος δεν έπεσε θύμα της απάτης (πηγή video: VD Media WebTV Αργολίδας).

Η απάντηση της οργανώσεως ήταν άμεση. Σε μακροσκελή ανακοίνωση που ανήρτησε δημόσια, φυσικά στα κεφαλαία, το αριστερό χέρι του Σώρρα, ο Ιωάννης Καλογερόπουλος, υβρίζει τον δήμαρχο Άργους και φυσικά τον αποκαλεί «προδότη».

Λίγες ημέρες μετά τον φόνο της άτυχης Παιδοψυχιάτρου της Λαμίας Θώμης Κουμπούρα, ο Ιωάννης Καλογερόπουλος δεν διστάζει να αποκαλύψει πως έχει απειλήσει τον κύριο Δημήτρη Καμπόσο. Γράφει λοιπόν στην ανακοίνωση που εξέδωσε μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook:

«ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΔΗΜΑΡΧΕ ΠΗΡΕΣ ΕΜΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΣΤΙΣ 5 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΔΟΥΝΕ ( λες και ειμαστε ζευγαρακι ). ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΕΚΕΙ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ….. ΤΟ ΘΥΜΑΣΑΙ ?? ΤΟ ΘΥΜΑΣΑΙ ΠΟΥ ΕΜΕΣΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΜΕ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΕΣ ΝΑ ΜΕ ΠΕΙΣΕΙΣ ΝΑ ΠΩ ΤΟΥ ΣΩΡΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΙΛΗΣΕΙ !! ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΑΞΥ ΣΑΣ …. ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΛΕΓΕΣ ΟΤΙ ΤΑΧΑ ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ??? ΘΥΜΑΣΑΙ ΡΕ ΔΗΜΑΡΧΕ ΤΙ ΜΟΥ ΕΛΕΓΕΣ ?? ΘΥΜΑΣΑΙ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΛΕΓΑ ΕΝΤΟΝΑ ΝΑ … ΜΙΛΗΣΕΙΣ … ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΙ ΘΑ ΠΕΙΣ ΠΡΟΔΟΤΗ ?? !! ΘΥΜΑΣΑΙ ΠΟΥ ΜΟΥ ΥΠΟΣΧΟΣΟΥΝ ΟΤΙ ΑΝ ΕΒΛΕΠΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΜΕΣΩΣ !! ΘΥΜΑΣΑΙ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΑΝΩ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΛΕΓΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΦΩΝΑΖΩ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΚΟΥΝΕ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΙΛΟΙ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ !! ΘΥΜΑΣΑΙ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΛΙΓΟΨΥΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΘΑΡΘΕΙ Η ΩΡΑ ΘΑ ΚΡΕΜΑΣΤΕΙΣ ΠΡΩΤΟΣ !! ΤΑ ΘΥΜΑΣΑΙ??»

Με τέτοιες απειλές ο Ιωάννης Καλογερόπουλος προσπάθησε να εκβιάσει, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, τον Δήμαρχο Άργους, για να υπογράψει ένα πληρεξούσιο γεμάτο σαχλαμάρες, ώστε να βοηθηθούν οι απάτες Σώρρα και οι στόχοι της εγκληματικής οργανώσεως! Οι απειλές, οι ύβρεις και οι εκβιασμοί είναι στην ημερησία διάταξη της εγκληματικής οργανώσεως και όσο η δικαιοσύνη δεν επεμβαίνει, απλά θα εντείνονται.

Τα παραπάνω ομολογεί ο ίδιος, με τον ίδιο τρόπο που είχε ομολογήσει κάτι διαφορετικό το δεξί χέρι του Σώρρα και τώρα φερόμενος ως δολοφόνος της Παιδοψυχιάτρου, ο Χρήστος Μπαλαντίνας, ο οποίος απευθυνόμενος στον Ιωάννη Καλογερόπουλο δημόσια, μέσω διαδικτύου, ώρες μετά τον φόνο, αποκάλυπτε:

« συνεχώς με παρότρυνες να πάω με συγκεκριμένες γυναίκες σε κάθε ομιλία και σε κάθε μέρος που πηγαίναμε όλες στημένες από εσένα βρωμιάρη πάλι για να μαζεύεις στοιχεία εναντίον μου να φωτογραφίζεις και να ηχογραφεις τις αδυναμίες μου »

Εκτός δηλαδή από τις απειλές για κρεμάλες και εκτελέσεις από τον ίδιο τον Ιωάννη Καλογερόπουλο, προφανώς με τις ευχές του αρχηγού του, ο προφυλακισμένος για τον φόνο, καταγγέλλει σαφέστατα πως τον έβαζαν να πηγαίνει με διάφορες γυναίκες, στις περιοχές που επισκέπτονταν στα πλαίσια της δράσεως της οργανώσεως, με τα έξοδα καλυμμένα από τα θύματα, και στην συνέχεια φωτογράφιζαν και ηχογραφούσαν κάποιες «αδυναμίες». Αν μάλιστα ευσταθούν κάποιες από τις καταγγελίες που μου έχουν κοινοποιηθεί από πρώην μέλη της οργανώσεως Σώρρα και βρεθεί τέτοιο υλικό, τότε ο χαρακτηρισμός «εγκληματική οργάνωση» αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Προσωπικά, έχω καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση πριν μερικούς μήνες στον Ιωάννη Καλογερόπουλο και σε άλλα μέλη της οργανώσεως, γιατί όταν δεν μπορούν να απαντήσουν και καταλαβαίνουν ότι έχουν πιαστεί στα πράσα να λένε ψέμματα και να εξαπατούν συνανθρώπους τους, αρχίζουν τις κατά φαντασίαν συκοφαντίες μήπως και φοβηθεί ο συνομιλητής το ποιόν τους και απομακρυνθεί. Κατά πλήρη αντιστοιχία με την παλαιά ελληνική ταινία της δεκαετίες του 1960 «φωνάζει ο κλέφτης»…

Ωστόσο, το αριστερό χέρι του Σώρρα κλείνει το λιβελογράφημά του με μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση:

«ΣΕ ΞΑΝΑ ΛΕΩ ΠΡΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΥΘΕΩΣ ΚΑΙ ΕΥΘΑΡΣΩΣ !! ΚΑΙ ΠΑΜΕ ΤΩΡΑ ΠΡΟΔΟΤΗ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΣΥΛΛΑΒΕΙ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΓΙΑΤΙ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΘΕΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ !! ( και θα στο δημοσιευσω ξανα εδω ) ΓΙΑΥΤΟ ΑΛΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ < < ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ > > ΑΠΟ ΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΕΘΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ !!

ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑΤΙ …. ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΤΟΝ ΣΩΡΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΑ ΠΙΣΤΩΘΕΙ Ο ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΔΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 2.300.000.000.000 ΤΡΙΣ ΕΥΡΩ !! ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ….ΠΗΔΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΕ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ !!!»

Η πρότασή μου προς τον Δήμαρχο Άργους, ή οποιονδήποτε άλλον Δήμαρχο το επιθυμεί, είναι να κανονίσει ένα ραντεβού με τον νέο Δήμαρχο του Δήμου Τροιζηνίας, τον Αρτέμη Σώρρα και τα μέλη της οργανώσεως Ιωάννη Καλογερόπουλο, Βίκυ Χαραλάμπους και Ιωάννη Αλεξάντερ στην Τράπεζα της Ελλάδος για την χρηματοδότηση των Δήμων τους. Αν εμφανισθούν, που πολύ αμφιβάλλω, γιατί είναι ειδικοί στις εξαφανίσεις, καλό είναι να κληθεί η αστυνομία για να τους συλλάβει για απόπειρα απάτης. Άνθρωποι σαν τον Δήμαρχο Άργους κύριο Δημήτριο Καμπόσο δεν πρέπει να φοβούνται γιατί έχουν την αλήθεια με το μέρος τους. Οι απατεώνες πρέπει να αρχίσουν να φοβούνται σε αυτόν τον τρόπο.

Το σίγουρο είναι ότι θα προσπαθήσουν να πουλήσουν «τρέλλα», μόλις δουν τα δύσκολα, όπως το μέχρι σήμερα μέλος της οργανώσεως Χρήστος Μπαλαντίνας που έβλεπε «πράσινους δράκους» την στιγμή του φόνου, όπως ομολόγησε. Βέβαια, ο Σώρρας προσπαθεί να υποβαθμίσει την σχέση του με το δεξί του χέρι, τον φερόμενο ως δολοφόνο, όμως η πραγματικότητα είναι πως απόφαση διαγραφής του Χρήστου Μπαλαντίνα από την «Ελλήνων Συνέλευσις» δεν έχει δημοσιευθεί πριν την δολοφονία, όπως ψευδώς ισχυρίζονται κάποιοι. Τα κατά τα άλλα λαλίστατα μέλη της οργανώσεως, δείχνουν να ξεχνούν κάθε φορά αυτή την ανακοίνωση διαγραφής, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιοποιηθεί!

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ!!!!

Στην περίπτωση του Δήμου Τροιζηνίας, είναι δυστυχές πως ένας εκλεγμένος άρχοντας ενός τόπου αποδείχθηκε τόσο ευκολόπιστος. Ο κ. Σαμπάνης υπέγραψε ένα κείμενο σαράντα σελίδων που έρχεται σε ρητή αντίθεση με πάγια γνωμοδότηση της ΚΕΔΕ, σύμφωνα με την οποία η χρηματοδότηση ενός δήμου μπορεί να γίνει μόνο με διαγωνισμό ανάμεσα σε πιστωτικά ιδρύματα και δεν είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθεί ένας ιδιώτης ή ένα πιστωτικό ίδρυμα μόνο του για να προσελκύσει κεφάλαια (βλ. Σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της ΚΕΔΕ κ. Παναγιώτη Ζυγούρη). Ακόμη κι αν υπήρχαν τα χρήματα, η πράξη του πρώην δημάρχου είναι άκρως έκνομη, ανεξάρτητα αν ο Δήμος του δεν έχει ζημιωθεί μέχρι σήμερα.

Ο κ. Σαμπάνης, όσο διατέλεσε δήμαρχος, έβαλε την υπογραφή και το δακτυλικό του αποτύπωμα κάτω από ένα πληρεξούσιο προς τον Σώρρα, με το οποίο του έδωσε λευκή επιταγή διαχειρίσεως κεφαλαίων. Δεν νομίζω ούτε ο ίδιος ο πρώην Δήμαρχος να κατάλαβε ποτέ τις αρλούμπες που ενέκρινε και για αυτό έχει πλήρη την ευθύνη. Θεωρώ πως σε κάθε ευνομούμενο κράτος θα βρισκόταν ήδη υπό εισαγγελική διερεύνηση.

Για να καταλάβετε το μέγεθος της χαζομάρας, ο πρώην δήμαρχος υπέγραψε ένα πληρεξούσιο «για να μεταφερθούν ενδεικτικά (όχι περιοριστικά) μέρος των κληρονομικών κεφαλαίων από τους διεθνείς συγκεντρωτικούς εξασφαλισμένους λογαριασμούς της παγκόσμιας πιστωτικής διευκολύνσεως, που είναι δεσμευμένα σε θεσμικούς μητρικούς καταχωρημένους λογαριασμούς του ομοσπονδιακού αποθεματικού συστήματος για τους διεθνείς διακανονισμούς, δια μέσου των κεντρικών γκρίζων ή/και μαύρων οθονών ή/και του συστήματος IMLS ή άλλο όμοιο ή/και σχετικό σύστημα».

Ένας δήμαρχος ελληνικού Δήμου, υπέγραψε μια από τις μεγαλύτερες παλαβομάρες παγκοσμίως, περί κεντρικών γκρίζων και μαύρων οθονών και λογαριασμούς της παγκόσμιας πιστωτικής διευκολύνσεως και ακόμη δεν έχει βγει να ζητήσει συγγνώμη! Ο κ. Σαμπάνης μάλιστα φρόντισε να ορίσει τον Σώρρα «τον μοναδικό, αληθινό και νόμιμο Καταπιστευματοδέκτη / Θεματοφύλακα και ειδικό οικονομικό σύμβουλο του Δήμου» , με μεταθανάτια ισχύ και δεσμεύοντας τάχα τους επομένους δημάρχους!

Βίντεο. Τι έχει σπουδάσει ο Σώρρας; Απάντηση Ιωάννη Καλογερόπουλου…

Επειδή όμως δεν αρκεί να έχει απλά ο Σώρρας το διαβατήριο και το πιστοποιητικό γεννήσεως του, για να αποδείξει ενώπιον των αρχών ότι είναι ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Τροιζηνίας, ο κύριος Σαμπάνης συμφώνησε σε επιπλέον μέτρα ασφαλείας και ειδικότερα στην αναγνώριση του Σώρρα με βάση:

«τα εκ γενετής σημάδια του όπως μια σχετικά μεγάλη ελιά μεγέθους 6-7 χιλ. στο δεξί του μάγουλο, την αξιοσημείωτη σκιά σε σχήμα Ελληνικής ακτογραμμής στο κάτω μέρος της κοιλιακής του χώρας και το κάτω μέρος του μέσου δακτύλου στο δεξί του χέρι που έχει μόνιμη δυσλειτουργία – αγκύλωση (δεν κάμπτεται) λόγω ατυχήματος σε νεαρή του ηλικία».

Πέραν της πλάκας, είναι σαφές πως ο κ. Σαμπάνης συμφώνησε ότι ο Σώρρας θα αναγνωρίζεται από την σκιά της κοιλιάς του, που δήθεν έχει το σχήμα της ελληνικής ακτογραμμής. Μάλλον, για αυτό τον ταΐζουν καλά τα μέλη της οργανώσεως, γιατί αν αδυνατίσει δεν θα αναγνωρίζεται και θα χαθεί η κρατική εξουσία!

Ας δούμε όμως τι έγινε η πρόταση χρηματοδοτήσεως για τον Δήμο Τροιζηνίας και που ευρίσκονται τα χρήματα. Μήπως έρχονται και θα δικαιωθεί ο πρώην Δήμαρχος κ. Σαμπάνης… Βλέπουμε λοιπόν τον Αρτέμη Σώρρα αγκαλιά με έναν ευτραφή και βαθύπλουτο Ρώσσο μεγιστάνα, στον οποίο παραδίδεται ο φάκελος του Δήμου Τροιζηνίας!

Σημειώνει μάλιστα, η Βίκυ Χαραλάμπους, πολύ στενή συνεργάτης του Σώρρα και εμφανιζομένη ως «νομική σύμβουλος», ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει την παραμικρή σχέση με την νομική επιστήμη:

«ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΩ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑ – ΩΜΕΓΑ STATION ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ VLADIMIR I. KOBZAR, ΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΨΑΜΕ, ΜΕ ΟΛΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΕΚΚΛΗΤΟ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ, ΜΕ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 2.3 ΤΡΙΣ Ε, ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΚΡΙΝΟ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ».

Αυτό ήταν! Οι δυο αρχές του πλανήτη συναντήθηκαν. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ποιος είναι πιο πλούσιος από τους δύο και πόσα χρήματα θα ήθελε να έχει ο οργανισμός «Αλφα – Ωμέγα Station», τον οποίο κατονομάζει η «παρανομική σύμβουλος» του οργανισμού.

Γνωρίζω όμως πως ο αγαπητός ρώσσος βαθύπλουτος ευεργέτης είναι ο γνωστός φυλακόβιος απατεώνας Vladimir Kobzar, ο οποίος πέρασε μια δεκαετία σε ρωσσικές φυλακές για απάτες και βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση για την κατάρρευση ιταλικού συνθέτου χρηματοοικονομικού προϊόντος, για το οποίο έχουν επιβληθεί ποινές μαμούθ, σύμφωνα με ειδικό αφιέρωμα του πρακτορείου Reuters!

Έγραφα λοιπόν στις 28 Απριλίου 2015 , όταν ακόμη οι περισσότεροι προσποιούντο πως δεν έβλεπαν:

«Με τα παράνομα χρεόγραφα του Stephen Louis Wozny να έχουν κάνει τον κύκλο τους, υπάρχει πλέον νέα πηγή τρισεκατομμυρίων. Ο νέος χρηματοδότης, τον οποίο εκπροσωπεί ο κ. Σώρρας, είναι ο Vladimir I. Kobzar, διεθνής απατεώνας, ο οποίος έχει εμπλακεί σε πλαστές εγγυητικές επιστολές, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διεθνείς οικονομικές απάτες και προσπάθειες αποσταθεροποιήσεως μικρών κρατών. Αυτός είναι ακόμη πιο «καλό παιδί» και από τον Wozny.

Ο Vladimir I. Kobzar, κυκλοφορεί πλέον στην Μαλαισία και στις γύρω περιοχές, ενώ το Reuters φιλοξενεί ένα πρόσφατο, εξαιρετικό άρθρο που περιγράφει την έκνομη δραστηριότητα του (Special Report: The bonds that turned to dust). Αυτός είναι ο μεγάλος «ανθρωπιστής» και ιδιοκτήτης των λογαριασμών, που αναφέρεται στο εξώδικο του Αρτέμη Σώρρα ως ο διαχειριστής των καταπιστευμάτων, στα οποία παλαιότερα ο Σώρρας είχε πρόσβαση λόγω κληρονομικής διαδοχής και με την χρήση του δακτυλιδιού του Μεγάλου Αλεξάνδρου…

Όλα αυτά θα μπορούσαν να είναι απλά χαριτωμένα. Όμως, ο Kobzar μαζί με τον συνεργάτη του Ruatapu Tukarawa, παρά λίγο να επιτύχουν την αποσταθεροποίηση των Cook Islands, μέσα από μια παρόμοια διαδικασία με αυτήν που χρησιμοποιεί ο Σώρρας για τους Δήμους. Έπεισαν τους Δήμους της χώρας να υπογράψουν δανειακές συμβάσεις και στην συνέχεια προσπάθησαν να ανακηρύξουν τους Δήμους σαν αυτόνομες περιοχές. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που επιθυμεί η οργάνωση στην Ελλάδα, η οποία πλέον αυτοπροσδιορίζεται εθνικά, με όρους μικροέθνους (micronation).

Με την βοήθεια του Σώρρα, θα πάρουμε τα ρούβλια του… Ελπίζω ωστόσο η κομπίνα στην χώρα μας να σταματήσει εκεί και να μην εκδηλωθούν οι αναπτυσσόμενες τάσεις αλυτρωτικού χαρακτήρα, όπως έκαναν άλλα μέλη της διεθνούς σπείρας στο εξωτερικό και ειδικότερα το Dominion of Melchizedek στα Νησιά Μάρσαλ και ο Chief Charles Hohepa στην Νέα Ζηλανδία. Στόχος όλων αυτών ήταν η ανάδειξη μιας εθνικής μειονότητας και η ανεξαρτητοποίησή της, με την δημιουργία αυτονόμων περιοχών και κρατιδίων. Στο εξωτερικό τους σταμάτησαν έγκαιρα οι αρχές των ξένων χωρών».

Ελπίζω να κατανοούν πλέον κάποιοι γιατί ο Σώρρας αυτοσυστήνεται ως «αρχηγός του Έθνους των Ελλήνων» και τα μέλη του αυτοπροσδιορίζονται ως «αυτόχθονες Έλληνες ιθαγενείς»! Οι πράξεις και οι δηλώσεις τους ευρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με το σχέδιο του διεθνούς κυκλώματος απατεώνων για την δημιουργία ψευδών μειονοτήτων και μικροεθνών.

ΟΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ

Δυστυχώς, η δικαιοσύνη στην χώρα μας έχει αργήσει δραματικά και η άποψή μου είναι ότι και αυτήν την φορά θα πλατειάσει και όχι μόνο δεν θα πράξει αυτά που πρέπει, αλλά η αντίδρασή της θα είναι ρηχή, αργή και βασανιστική, για όλους και κυρίως για τα θύματα.

Είναι η δικαιοσύνη αυτή που επιτρέπει σε ανθρώπους με βεβαρημένο ποινικό μητρώο, βουτηγμένους στην απάτη, να κυκλοφορούν και να «ξαφρίζουν» τις τσέπες καλοπίστων κακομοίρηδων. Είναι η ίδια δικαιοσύνη που λόγω πολιτικής βουλήσεως, κινήθηκε μετά από χρόνια ουσιαστικής απραξίας, έστω κι αν σε αυτό τον τόπο διαφημίζουν την ανεξαρτησία της πρώτης από την δεύτερη.

Ο μόνος που ευνοείται από την συγκεκριμένη κατάσταση είναι ο ίδιος ο Αρτέμιος Σώρρας, που ετοιμάζεται πυρετωδώς να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές και να μας «κυβερνήσει». Η «μπίζνα» είναι καλή και τα «πρόβατά» του πολλά, για να αφήσει τέτοια ευκαιρία χαμένη. Το ίδιο ισχύει και για τα βασικά στελέχη της οργανώσεώς του, που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και αρκετοί έχουν ήδη πάρει το ανάλογο βάπτισμα σε αμφιβόλου ηθικής δραστηριότητες εδώ και χρόνια.

Βίντεο. Η απάντηση Σώρρα που βρήκε τα χρήματα…

Βίντεο. «Και τα παιδιά σας θα βάλετε», σύμφωνα με τον Σώρρα για τους σκοπούς της οργανώσεως

Ο λόγος που κάποιοι παραμένουν τόσον καιρό στην οργάνωση δεν είναι ότι πιστεύουν τον Σώρρα. Άνθρωποι που μέχρι πρόσφατα «πουλούσαν δάνεια» από τράπεζες της Μάλτας, που προσπαθούσαν να βρουν χαζούς για να αγοράσουν τεχνολογίες χρήσεως μελανιού, που έσπρωχναν θεραπείες για τον καρκίνο με «ματζούνια», που επιχείρησαν να καλύψουν με μπετόν αρχαίους ναούς αποχαρακτηρίζοντας αρχαιολογικούς χώρους, που έχουν δεχθεί δωρεές χιλιάδων ευρώ για κάθε λόγο και σκοπό, γιατί να φύγουν από αυτήν την οργάνωση; Σαν το σπίτι τους νοιώθουν…

Έξι μήνες είναι αρκετοί για να φύγει τρέχοντας και ο πλέον αδαής. Τα ηγετικά μέλη γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν λεφτά, τους βολεύει όμως η κατάσταση γιατί από την μία τα θύματά τους καλύπτουν τα έξοδα κινήσεως και διαβιώσεως και από την άλλη έχουν την ελπίδα ότι θα γίνουν οι μελλοντικοί καρεκλοκένταυροι της κρατικής εξουσίας. Τον πλούτο πολλοί εμίσησαν, την δόξα ουδείς. Στην εν λόγω περίπτωση υπάρχει και ροή χρήματος από συνδρομές και δωρεές, όπως και δόξα, έστω και ψεύτικη.

Κλείνοντας θα ήθελα να θυμήσω τις πρόσφατες ανακοινώσεις των κομμάτων για το θέμα Σώρρα και ιδιαίτερα το δελτίο τύπου του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Κοντονή. Θα ήταν πραγματικά άσχημο για τους προαναφερομένους, να επιβεβαιωθούν για ακόμη μια φορά οι φόβοι μου και ο πάντοτε «χρήσιμος» κύριος Σώρρας να συνεχίσει να εξαπατά απλό κόσμο, μόνο και μόνο για να δημιουργήσει ένα νέο «μαντρί» στον ακροδεξιό χώρο.

Βίντεο. Ανάλυση της χαζής απάτης των ομολόγων και των καταπιστευμάτων του Σώρρα

