ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: Η αποκάλυψη μιας καλοστημένης απάτης

Αποκαλυπτικά στοιχεία-φωτιά για το πως στήθηκε η υπόθεση: Ανύπαρκτες εταιρίες-πλαστά χρεόγραφα και "αεράτα" τρισεκατομμύρια δολάρια

Αυτό είναι το έγγραφο που “καίει” το Σώρρα για απόπειρα εξαπάτησης του Ελληνικού Δημοσίου

Του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΡΗΝΟΥ



Ήδη από το 2012, η δημοσιογραφική έρευνα έδειχνε πως τα «αμερικάνικα ομόλογα» και οι προτάσεις χρηματοδότησης προς εκατοντάδες δήμους της χώρας από τα «παγκόσμια καταπιστεύματα» ήταν δύο καλά δουλεμένες, αλλά απλοϊκές απάτες του Αρτέμιου Σώρρα.

Μέχρι το 2014, είχαν έρθει στην επιφάνεια όλα τα στοιχεία που κατεδείκνυαν με εμφατικό τρόπο την όλη απάτη. Η Δικαιοσύνη όμως δεν στάθηκε στο ύψος της και με τις παραλείψεις και αργοπορίες της, έριξε λάδι στη φωτιά της εγκληματικής οργάνωσης. Αντίστοιχες ευθύνες έχουν και πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης που άκριτα προβάλουν την δήθεν ύπαρξη των 600 δις μέχρι και σήμερα, ενώ άλλα συγχέουν τα πλαστά αμερικάνικα ομόλογα με τις μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής.

Πλέον, η πραγματικότητα είναι ότι τα παρακλάδια αυτής της οργάνωσης έχουν δομηθεί ως αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, η κάθε μία με δικό της ΑΦΜ, όλες όμως υπό την ομπρέλα της κεντρικής διοίκησης, όπως προβλέπει το καταστατικό τους. Τα ορκισμένα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούν τα πλαστά έγγραφα που τους έχουν μοιραστεί ηλεκτρονικά από την ηγεσία, για να εξαπατήσουν με τη σειρά τους τους πολίτες που προσέρχονται με καλή πίστη στις συγκεντρώσεις της οργάνωσης, λόγω της οικονομικής κρίσης.

Οι πιστοί λειτουργούν, κατά συνέπεια, ως «πεζικό» του ιδιωτικού στρατού φανατικών, που ιδιαίτερα έντεχνα έχει δημιουργήσει η οργάνωση, με συνεχή πλύση εγκεφάλου και ιδέες, που ατομικά κάποιος καταλαβαίνει ότι είναι τραγελαφικές, όμως υπό την επήρεια της ελκτικής δύναμης της μάζας δεν μπορεί να απορρίψει και αποκτά αγελαία νοοτροπία. Κάτι αντίστοιχο πιστεύω πως έπαθε ο δολοφόνος της παιδοψυχιάτρου Θώμης Κουμπούρα.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΩΡΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΧΣ

Με την Εξώδικη – Δήλωση – Πρόσκλησή του, ο Αρτέμιος Σώρρας απεύθυνε την 16η Ιουνίου 2014 πρόταση εξαγοράς των μετοχών των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος. Ο κατά φαντασία βαθύπλουτος Έλλην ομογενής για μεγάλο διάστημα εμφανιζόταν σαν απευθείας απόγονος του Απόλλωνα, ενώ φέρεται να συνομιλεί και με τον Ποσειδώνα, όπως δήθεν διαθέτει το δακτυλίδι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τα χειρόγραφα συμβόλαια των Μαορί με τον Μέγα Αλέξανδρο.

ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ η επένδυση στο Έθνος των Μαορί και ο Μέγας Αλέξανδρος.

Στο επόμενο άρθρο θα αναλύσω τη σχέση του Σώρρα με τους Μαορί και σας διαβεβαιώ ότι θα παγώσει το γέλιο στα χείλη σας. Φυσικά, τα παραμύθια με τα οποία τροφοδοτεί τους πιστούς της παραθρησκευτικής οργάνωσης θα μείνουν ατιμώρητα. Αυτό όμως που τον απειλεί πιθανότατα να τον οδηγήσει πίσω από τα κάγκελα είναι το συγκεκριμένο αίτημα εξαγοράς των μετοχών των 4 μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, με το οποίο αποπειράθηκε να εξαπατήσει το Ελληνικό Δημόσιο, σε ποσό που από τον Ποινικό Κώδικα αντιμετωπίζεται ως κακούργημα.

ΕΙΚΟΝΕΣ 1-6. Ολόκληρη η εξώδικη δήλωση – πρόταση του Αρτέμη Σώρρα που περιλαμβάνει το πλαστό χρεόγραφο των 100 δις δολαρίων.

Στην πρόταση του προς το ΤΧΣ και ειδικότερα στη σελίδα 3 υποβάλει αντίγραφο του χρεογράφου με το οποίο επιθυμεί να προβεί στη συναλλαγή αυτή, το οποίο χαρακτηρίζει σαν «International Bill of Exchange (IBOE) No 2012-1000-SLW-0010-0524 / UCC DOCUMENT Nos 20000422643063. Μαζί έχει υποβάλει στη σελίδα 4 την απόδειξη κατάθεσης «Custodial Deposit Receipt Federal Transfer & Custody Agents Inc Certificate No: ELGATE 12182012001».

Το χρεόγραφο αυτό, το οποίο βρίσκεται στη σελίδα 3 της συγκεκριμένης εξωδίκου προτάσεως, είναι πλαστό και δεν έχει την παραμικρή αξία. Για να φτάσω στη διαπίστωση αυτή κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής μου έρευνας, επικοινώνησα και έλαβα τη σχετική επιβεβαίωση από το Γραφείο του Ειδικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αφού απέστειλα αντίγραφο του χρεογράφου). Η συγκεκριμένη επικοινωνία έγινε με τον κ. Rich Delmar, Ειδικό σύμβουλο του Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Οικονομικών (Counsel to the Inspector General, Department of the Treasury), τηλέφωνο 001-202-927-3973, κινητό 001-202-528-8997.

Παράλληλα, σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, τέτοιου τύπου διεθνείς συναλλαγματικές (bills of exchange), δεν χρησιμοποιούνται ως χρεόγραφα του αμερικανικού δημοσίου και υπάρχει σαφής ανακοίνωση για την προστασία του κοινού, σύμφωνα με την οποία όλα αυτά τα χρεόγραφα είναι άχρηστα και η χρήση τους παράνομη (https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/ig/Pages/Scams/Bogus-Sight-Drafts.aspx).



EIKONA 7. Η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών της Αμερικής, σύμφωνα με την οποία το χρεόγραφο είναι πλαστό και δεν αποτελεί υποχρεώση των ΗΠΑ.

Μελετώντας το υποτιθέμενο χρεόγραφο, βλέπουμε πως δεν είναι υποχρέωση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφού αναγράφει “Guaranteed Legal Tender Obligation of the Corporate UNITED STATES”. Σύμφωνα με τη θεωρία συνωμοσίας που χρησιμοποιείται σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία UNITED STATES (με κεφαλαία γράμματα) είναι η εταιρεία – διαχειριστής που κυβερνάει τις ΗΠΑ, ως δήθεν σκιώδης, μυστική κυβέρνηση. Επίσης, βλέπουμε πάνω στο έγγραφο πως ο αρχικός «δικαιούχος» είναι ο διεθνής απατεώνας Stephen Louis Wozny, ενώ το πλαστό χρεόγραφο πρέπει να πληρωθεί στην ανύπαρκτη εταιρεία Red Panther Limited, η οποία έκλεισε το 2011.

Η απόδειξη της σελίδας 4 είναι μια υποτιθέμενη απόδειξη κατάθεσης σε ανύπαρκτη εταιρεία – «φάντασμα» στο Τορόντο του Καναδά, πίσω από την οποία κρύβονται οι πλαστοί τίτλοι, έτσι ώστε να μην μπορούν να ελεγχθούν μέχρι σήμερα. Τα διεθνή κυκλώματα, που εμπορεύονται άχρηστους τίτλους, χρησιμοποιούν αυτό το κόλπο για να καταθέτουν ανύπαρκτα ποσά και στη συνέχεια να βγάζουν εγγυητικές επιστολές μυθικών διαστάσεων, βασισμένες στα κατατεθειμένα πλαστά χρεόγραφα (όπως έκανε ο Αρτέμιος Σώρρα στην προσπάθεια του να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, όπου απέστειλε εγγυητική επιστολή της «DDMBG») .

Ο τίτλος των 100 δις δολαρίων που έχει σταλεί στο Τ.Χ.Σ. δήθεν έχει κατατεθεί εκεί, μαζί με 600 δισεκατομμύρια σε ίδιας προέλευσης πλαστούς τίτλους με άλλους σειριακούς αριθμούς, τα οποία τάχα έχει καταθέσει ο Αρτέμιος Σώρρας υπέρ της Ελληνικής Δημοκρατίας και από τα οποία υπόσχεται είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ σε κάθε Έλληνα ψηφοφόρο, εφόσον κατακτήσει την εξουσία, αλλά και την αποπληρωμή των οφειλών σε τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία!

Ο δε τραπεζίτης – διαχειριστής (Anthony Diamond ή Αντώνης Διαμαντόπουλος) των ποσών αυτών, έχει καταδικαστεί στον Καναδά για παρόμοιας φύσης οικονομικά εγκλήματα, ωστόσο στην Ελλάδα έχει εμφανιστεί ως μάρτυρας σε ποινική δίκη και με τη ψευδομαρτυρία του, αλλά και τη χρήση πλαστών εγγράφων, αθωώθηκε ο Αρτέμιος Σώρρας και ο Εμμανουήλ Λαμπράκης από την κατηγορία της διασποράς ψευδών ειδήσεων (απόφαση 67650/2013 του Η’ Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών). Είναι ο άνθρωπος πίσω από την «DDMBG» (Diamond + Diamond Merchant Banking Group), εταιρεία φάντασμα, που δεν είναι φυσικά τράπεζα και για την οποία οι τραπεζικές αρχές του Καναδά έχουν εκδώσει προειδοποίηση αποφυγής συναλλαγών λόγω απάτης.

Στο ίδιο συμπέρασμα, πως η κατάθεση των χρεογράφων Σώρρα στη Federal Stock Transfer & Custody Agents Inc (δήθεν «αμερικάνικα ομόλογα αξίας 600 δις δολαρίων») είναι απάτη, κατέληξε η Τράπεζα της Ελλάδος με το από 4 Οκτωβρίου 2012 και με Αριθμό Πρωτοκόλλου 177 εσωτερικό έγγραφο της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων που διέρρευσε στον τύπο (βλ. «Η δολοφονία στη Λαμία και τα έγγραφα που αποκαλύπτουν την εγκληματική οργάνωση Σώρρα»). Η Τράπεζα της Ελλάδος, μαζί με την εφημερίδα Έθνος μηνύθηκαν για το έγγραφο αυτό από τον Αρτέμιο Σώρρα, ωστόσο απαλλάχθηκαν με Βούλευμα της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών που αποφάνθηκε πως τα συμπεράσματα του εσωτερικού πορίσματος της Τράπεζας της Ελλάδος δεν είναι ψευδή.

Το αξιοπερίεργο είναι πως το πλαστό χρεόγραφο έχει κοινοποιηθεί μαζί με την εξώδικη πρόταση από το καλοκαίρι του 2014, χωρίς την παραμικρή αντίδραση και πρόβλεψη για την προστασία των πολιτών. Οι αρχές, η δικαιοσύνη και ο δημοσιογραφικός κόσμος τότε δεν έδινε την απαιτούμενη προσοχή. Η λίστα κοινοποίησης της πρότασης εξαγοράς των τραπεζών, με την υποβολή πλαστού χρεογράφου, ήταν:

α) στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας την 19η Ιουνίου 2014, σύμφωνα με την έκθεση με αριθμό 12081 του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών Ιωάννη Παπαθανασίου.

β) στον πρώην πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά την 19η Ιουνίου 2014, σύμφωνα με την έκθεση με αριθμό 12078 του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών Ιωάννη Παπαθανασίου.

γ) στον νυν πρωθυπουργό και πρώην αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Αλέξη Τσίπρα την 19η Ιουνίου 2014, σύμφωνα με την έκθεση με αριθμό 12083 του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών Ιωάννη Παπαθανασίου.

δ) στον Υπουργό Οικονομικών την 19η Ιουνίου 2014, σύμφωνα με την έκθεση με αριθμό 12080 του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών Ιωάννη Παπαθανασίου.

ε) στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος την 19η Ιουνίου 2014, σύμφωνα με την έκθεση με αριθμό 12082 του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών Ιωάννη Παπαθανασίου.

στ) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 19η Ιουνίου 2014, σύμφωνα με την έκθεση με αριθμό 12079 του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών Ιωάννη Παπαθανασίου.

ζ) τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου προς γνώση όλων των μελών του ελληνικού Κοινοβουλίου την 19η Ιουνίου 2014, σύμφωνα με την έκθεση με αριθμό 12077 του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών Ιωάννη Παπαθανασίου.

η) τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου προς γνώση αυτού και προς γνώση όλων των μελών της ολομέλειας του Αρείου Πάγου την 19η Ιουνίου 2014, σύμφωνα με την έκθεση με αριθμό 12075 του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών Ιωάννη Παπαθανασίου.

θ) την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς γνώση της και προς γνώση όλων των μελών/Αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου την 19η Ιουνίου 2014, σύμφωνα με την έκθεση με αριθμό 12074 του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών Ιωάννη Παπαθανασίου.

ι) στην «Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ)» προς ενημέρωση όλων των μελών, όλων των ΜΜΕ και δια αυτών όλων των Ελλήνων Πολιτών την 19η Ιουνίου 2014, σύμφωνα με την έκθεση με αριθμό 12076 του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών Ιωάννη Παπαθανασίου.

Ίσως να είναι η πρώτη παγκοσμίως απόπειρα απάτης, κατά την οποία γίνεται κοινοποίηση πλαστού χρεογράφου σε όλες τις αρχές της χώρας και μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει η παραμικρή ορατή αντίδραση εκ μέρους της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Κατανοώ πως η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δέχεται εκατοντάδες αιτήματα σε καθημερινή βάση, ωστόσο σημειώνω πως και η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει δεχθεί με εξώδικη δήλωση την πρόταση του Αρτέμιου Σώρρα, στην οποία συμπεριλαμβάνεται πλαστό χρεόγραφο, υποτίθεται του αμερικανικού δημοσίου. Το συγκεκριμένο έγγραφο παρέλαβε την 19η Ιουνίου 2014 ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης.

Με το πλαστό χρεόγραφο, ο αποστολέας προσπάθησε να αγοράσει τις μετοχές των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών σε βάρος των θυσιών των Ελλήνων Πολιτών, ενώ μέχρι σήμερα χρησιμοποιεί τη δήθεν οικονομική προσφορά του, για τη δημιουργία μιας οργάνωσης φανατικών μελών, που ορκίζονται πίστη στον αρχηγό με τον «όρκο του πολεμιστή», συνεισφέρουν οικονομικά στους σκοπούς της οργάνωσης αφού έχουν πειστεί ότι θα λάβουν χιλιάδες ευρώ στο μέλλον, δέχονται άμεσα εντολές από την ηγεσία και δεσμεύονται να τις εκτελέσουν, ακόμη κι αν πρόκειται περί αδικημάτων.

Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

Τα χρεόγραφα που έχει στα χέρια του ο Σώρρας και που χρησιμοποίησε για να αθωωθεί στην ποινική υπόθεση διασποράς ψευδών ειδήσεων, μετά τη μηνυτήρια αναφορά του Άδωνι Γεωργιάδη, προέρχονται από τον αμερικανό, πρώην δικηγόρο Stephen Louis Wozny. Ο Wozny κάποια στιγμή θεώρησε πως άνθρωπος εκτός από ζωντανό ον είναι και νομική οντότητα, οπότε το ονοματεπώνυμο συνιστά εμπορικό σήμα. Αποφάσισε τότε να αρχίσει να χρεώνει 500.000 δολάρια όποιον έγραφε το όνομά του, για παραβίαση του εμπορικού σήματος (trademark), όπως θα συνέβαινε αν κάποιος χρησιμοποιούσε την ονομασία της «Coca Cola».

Λόγω του ιδιόρρυθμου χαρακτήρα του και επειδή έφτασε στο σημείο να απειλήσει δικαστές, ο δικηγορικός σύλλογος της Washington, τον έστειλε σε δίκη με το ερώτημα της διαγραφής. Ο δικαστής τον διέγραψε και του συνέστησε να επισκεφθεί ψυχίατρο, ενώ για κάθε φορά που επαναλάμβανε αυτές τις βλακείες, έπρεπε να πληρώνει πρόστιμο 1000 δολάρια (βλ. Απόφαση διαγραφής Stephen Louis Wozny – https://www.mywsba.org/DisciplineNotice/DisciplineDetail.aspx?dID=537).

ΕΙΚΟΝΑ. Η διαγραφή του Stephen Louis Wozny από το δικηγορικό σύλλογο της Washington.

Ο διαγραμμένος δικηγόρος στη συνέχεια έστειλε ένα μονομερές τιμολόγιο στο δικηγορικό σύλλογο, αιτούμενος αποζημίωση για την αναγραφή του ονόματός του στην απόφαση διαγραφής του, για κάθε επίσκεψη στην ιστοσελίδα και για κάθε αναγνώστη του περιοδικού του δικηγορικού συλλόγου. Το σύνολο ήταν σχεδόν 3 τρισεκατομμύρια δολάρια.

ΕΙΚΟΝΕΣ 8-10. Το τιμολόγιο του Stephen Louis Wozny προς το δικηγορικό σύλλογο, όπως στάλθηκε στη μορφή αντιγράφου από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτείας της Washington, όπου υποβλήθηκε μέσω διαδικτύου.

Στη συνέχεια, για να ασφαλίσει την απαίτησή του, ο Wozny κατέθεσε το «χρέος» στην πολιτεία της Washington, όπου ανακοίνωσε την απαίτησή του και δημιούργησε μια μονομερή συναλλαγματική, την οποία σε δεύτερο χρόνο «έκοψε» σε κομμάτια των 100 δις το ένα. Αυτά τα μεταβίβασε στην εταιρεία Red Panther Limited και το συνεργό του James Salmon, που στη συνέχεια τα μεταπωλούσε σε χαζούς ανά τον κόσμο, σε μικρότερη αξία φυσικά.

Ο δικηγορικός σύλλογος αντέδρασε μετά τη γνωστοποίηση και δήλωση μέσω του ιδίου συστήματος, πως δεν έχει την παραμικρή οφειλή προς τον Stephen Louis Wozny. Και πως θα μπορούσε να έχει, αφού το υποτιθέμενο χρέος ήταν αποκύημα της φαντασίας του διαγραμμένου δικηγόρου και δεν είχε έρεισμα στη λογική και τη νομοθεσία.

ΕΙΚΟΝΑ 11. Η απάντηση του Δικηγορικού Συλλόγου της Washington μέσω του συστήματος UCC-1 της Πολιτείας της Washington, με την οποία αρνείται οποιοδήποτε χρέος.

Όταν τα περιθώρια στένεψαν και ο Wozny δεν μπορούσε πλέον να χρησιμοποιήσει τις συγκεκριμένες σαχλαμάρες, προσπάθησε να πάει στο δικαστήριο για να αναγνωρίσει την αξία τους, αναγκάζοντας τον Δικηγορικό Σύλλογο σε χρεοκοπία, αφού δεν πλήρωνε. Για πρώτη φορά δημοσιεύουμε την απόφαση του Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία ο Wozny έχασε λόγω απάτης. Πρόκειται για την απόφαση επί της υπόθεσης 07-10286-KAO του αμερικανικού Πτωχευτικού Δικαστηρίου και στο σχετικό φάκελο περιλαμβάνονται έγγραφα και πρακτικά.

EIKONA 12. Η απόφαση του δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία δεν υπήρχε χρέος και τα «χρεόγραφα» Wozny ήταν άνευ αντικρίσματος.

Τότε ο Wozny ανακάλυψε και μια νέα θεωρία. Σκέφτηκε πως αφού στο Δικηγορικό Σύλλογο της Washington συμπεριλαμβάνονται και δικαστές και οι δικαστές είναι εκπρόσωποι του κράτους, άρα το κράτος του χρωστάει τα χρήματα. Σχεδίασε λοιπόν δικές του μονομερείς διεθνείς συναλλαγματικές («international bills of exchange – IBOE»), σύμφωνα με τις οποίες οι αμερικανοί πολίτες του οφείλουν το ποσό, το οποίο εγγυώνται με τα σπίτια τους. Τέτοιο είναι το «χρεόγραφο» που συμπεριέλαβε ο Σώρρας στην πρόταση του προς το Τ.Χ.Σ. για να αγοράσει τις τέσσερεις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες!

Μάλιστα, το διεθνές κύκλωμα απατεώνων, μεταβίβασε με ανέκκλητο πληρεξούσιο, τη χρήση των χρεογράφων αυτών της Red Panther Limited στον Σώρρα το καλοκαίρι του 2012 και δήλωσε αυτή τη «συναλλαγή» στην Πολιτεία της Washington μέσω UCC-1, για να δώσει έναν αέρα νομιμότητας και να κάνει την απάτη πιο εύπεπτη.

ΕΙΚΟΝΕΣ 13-15. Το πληρεξούσιο του διεθνούς κυκλώματος απατεώνων προς τον Αρτέμη Σώρρα τον Αύγουστο του 2012. Περιλαμβάνει όλους τους αριθμούς των πλαστών χρεογράφων.

Το χειρότερο βέβαια είναι, ότι όπως έχουμε αποκαλύψει πολλές φορές μέσα από το Mignatiou.com, η εταιρεία Red Panther Limited έκλεισε το 2011, ένα χρόνο πριν υπογραφεί το πληρεξούσιο προς το Σώρρα! Δυστυχώς, για το κύκλωμα, η δημοσιογραφική έρευνα και η φοβερή εν τω βάθει αναζήτηση της αλήθειας από τον ελληνοαμερικό επιχειρηματία Γεώργιο Γιαλτουρίδη, που ανέλυσε τόνους εγγράφων, δεν αφήνουν περιθώρια δικαιολογίας.

ΤΑ «ΟΜΟΛΟΓΑ» ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ

Ανάμεσα στα τραγικά λάθη που κάνουν οι περισσότεροι που έχουν αναλάβει να σκιαγραφήσουν δημοσιογραφικά το προφίλ της ομάδας Σώρρα, είναι η εμπλοκή του Αρτέμη με την Τράπεζα της Ανατολής. Η υπόθεση της Τράπεζας της Ανατολής, για την οποία έχω κάνει εκτεταμένη έρευνα, έχει ιστορική και πραγματική βάση,

Ωστόσο, από τη μία αν η Εθνική Τράπεζα προσπαθεί να την υποτιμήσει και από την άλλη ο Σώρρας να της προσδώσει στοιχεία «θρύλου» και τεράστια αξία, πολύ μεγαλύτερη από την πραγματική, για να τη χρησιμοποιήσει για τις επιδιώξεις του. Το σίγουρο είναι πως ο Σώρρας δεν συμμετέχει στη δικαστική διερεύνηση της Τράπεζας της Ανατολής, ενώ δεν μετέχει ούτε ένας που να έχει την παραμικρή σχέση μαζί του.

Επιπρόσθετα, η Εθνική Τράπεζα είναι πλέον αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη, γιατί χορήγησε πλαστογραφημένο έγγραφο, σύμφωνα με την κρίση κορυφαίων γραφολόγων, για να προασπίσει τις θέσεις της στα πλαίσια αγωγής ενώπιον Πολυμελούς Πρωτοδικείου, του οποίου η απόφαση εκκρεμεί. Το πλαστογραφημένο έγγραφο είναι η μοναδική ενυπόγραφη λογιστική κατάσταση που διαθέτει η Εθνική Τράπεζα αναφορικά με την εκκαθάριση της Τράπεζας της Ανατολής και για το λόγο αυτό θα πρότεινα σε κάθε επίδοξο υποστηρικτή της Εθνικής Τράπεζας να μελετήσει καλύτερα την υπόθεση, πριν υιοθετήσει κρίσεις, ενώ εκκρεμεί ακόμη απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

ΕΙΚΟΝΑ. Λογιστική κατάσταση της Τράπεζας της Ανατολής, όπως χορηγήθηκε από την Εθνική Τράπεζα, η οποία σύμφωνα με γραφολόγους είναι πλαστογραφημένη, μαζί με πίνακα σύγκρισης των υπογραφών.

Για το λόγο αυτό, πέραν από κάποιες ξεκάθαρες διορθώσεις, δεν έχω θίξει ποτέ ως δημοσιογράφο τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο, τόσο για τη δημοσιοποίηση του θέματος, όσο και για την έρευνα που έκανε η ομάδα του, κατά τη σύντομη ενασχόλησή τους. Αν κάποτε αποφασίσω να ανοίξω ολόκληρο το αρχείο μου για την Τράπεζα της Ανατολής, θα χάσει πολύς κόσμος τον ύπνο του, αλλά με τίποτα δεν θα ήθελα να χρησιμοποιηθεί η έρευνά μου ως νερό στο μύλο του σύγχρονου Καματερού.

Επομένως, οφείλω να σημειώσω πως δεν υπάρχουν «ομόλογα της Τράπεζας της Ανατολής», ούτε αυτά εμφανίζονται ως μέρος των 600 δις που ο Σώρρας πρόσφερε στην «Ελληνική Κυρίαρχη Δημοκρατία», η οποία δεν είναι νομικό πρόσωπο και δεν έχει λογαριασμό. Τα πλαστά χρεόγραφα που χρησιμοποιεί, είναι αυτά του Stephen Louis Wozny, όπως ανέλυσα παραπάνω.

Πηγή

Aρτέμης Σώρρας: Αλήθειες που πονάνε

Αποκαλύπτεται ο ρόλος του Αρτέμη Σώρρα και του Μανόλη Λαμπράκη

Πόρισμα κόλαφος για τους... εθνοσωτήρες των 600 δισ. $

"Φούσκα" με τη βούλα του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών η υπόθεση του Αρτέμη Σώρρα

Η υπόθεση με τη φούσκα της μετοχής "αμύθητης" υπεραξίας των 670 δις ευρώ της Τράπεζας της Ανατολής η ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΔΩΡΕΑ των 13.572.959.579.71 ΕΥΡΩ, εμπλοκή του γνωστού Μάκη Τριανταφυλλόπουλου και η διαπλοκή του γιατρού Ε. Λαμπράκη

Κρίση και πολιτικός κατήφορος

Ανα- Δημοσιεύουμε το emailτου ιατρού κ. Μ. Λαμπράκη προς τον καθηγητή κ. Θεόδωρο Καρυώτη αναμένοντας την επίσημη απάντηση και αντίδραση του δεύτερου σε όσα (φαιδρά ή όχι λίγη σημασία έχει) του καταλογίζει κατηγορεί και αναφέρει εις βάρος του ο κατά τ άλλα ..αξιότιμος κ. Λαμπράκης.

Αρτέμης Σώρρας: Επικίνδυνη γραφικότητα

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: Ας σταματήσει επιτέλους κάποιος αυτόν τον Απατεώνα!

Αποκαλύπτεται ο ρόλος του Αρτέμη Σώρρα και του Μανόλη Λαμπράκη

Αποκάλυψη: Στενός συνεργάτης του Σώρρα συνελήφθη ως διακινητής οπιούχων χαπιών

Η παγκόσμια απoστολή της Ελλάδας

Απάτη ο Αρτέμης Σώρρας που θα έδινε... 600 δισ. δολάρια για το ελληνικό χρέος

ToΥΠ.ΟΙΚ. των ΗΠΑ «ξεσκεπάζει» τον... σωτήρα Αρτέμη Σώρρα

Το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ ξεσκεπάζει τον «σωτήρα» Αρτέμη Σώρρα

Απάτη ο Σώρρας και το δάνειο των 600 δισ για το ελληνικό χρέος

Απάτη τα 600 δις του Αρτέμη Σώρρα για το ελληνικό χρέος

Απάτη και με τη βούλα τα 600 δισεκ. του Σώρρα

ὉΛαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;

Αρτέμης Σώρρας: Η τελευταία αυταπάτη

Ο περίεργος …τρισεκατομμυριούχος κύριος Αρτέμιος Σώρρας

ΕΥΦΟΡΙΑ! Τώρα ο Αρτέμης Σώρρας θα πληρώσει και την εφορία των Ελλήνων!

Α. Σώρρας: Η αρχαιολατρία ως απάτη

Ο άφραγκος “τρισεκατομμυριούχος” Αρτέμης απειλεί τον Λουκά Φουρλά του MegaΚύπρου

Ο απένταρος “τρισεκατομμυριούχος” Αρτέμιος Σώρρας 5 μήνες πριν από την αποκαθήλωση, παραληρεί…

Γιατί οι ελληνικές αρχές δεν έχουν συλλάβει ακόμα τον Σώρρα;

Πληροφορίες για σύλληψη με τη διαδικασία του αυτοφώρου του “τρισεκατομμυριούχου” Σώρρα

Γιατί οι ελληνικές αρχές δεν έχουν συλλάβει ακόμα τον Σώρρα;

Η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα για τα πλαστά χρεόγραφα Σώρρα

Η τρέλα δεν πάει στα βουνά: Τα ανύπαρκτα 600 δις του Σώρρα πονοκέφαλος για τράπεζες

«Προφήτες» με εκλογικά κέντρα: Ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝΕΛ, οι “παραμυθάδες” και ο Αρτέμιος Σώρρας

Γιατί αργεί η δικαιοσύνη στην υπόθεση απάτης της οργάνωσης Σώρρα

TO TEΡΜΑΤΙΣΑΜΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΝΔ ΚΑΤΑ ΣΩΡΡΑ (ΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΣΩΡΡΑ)