Σήφης Φiτσανάκης: Το ISIS είναι πολύ πιο επικίνδυνο τώρα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟ*

Την εντονότατη ανησυχία του για νέα, άλλης μορφής, χτυπήματα από το ISIS εκφράζει μιλώντας αποκλειστικά στα Ε ο Έλληνας διεθνούς φήμης και υψηλότατου κύρους, ειδικός σε θέματα ασφαλείας Σήφης Φιτσανάκης. Μάλιστα στην συζήτηση που είχαμε μαζί του και στην επικοινωνία που-συχνά πυκνά - έχουμε μαζί του, δεν κρύβει την ανησυχία του και για το εύρος των δυνατοτήτων των ελληνικών κρατικών –κατασταλτικών αλλά - και μυστικών υπηρεσιών της Ελλάδος για τους λόγους που ενδελεχώς μας εξηγεί. Τονίζει δε πως το ζήτημα του ISISπρέπει να αντιμετωπιστεί, πέρα από την χρήση στρατιωτικής ισχύος, συνολικά. Και διευκρινίζει ότι αυτή η αντιμετώπιση δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στα τρατιωτικά μέσα αλλά να επεκταθεί και σε επίπεδο μιας –έστω και προσωρινά – κρατικής υφιστάμενης οντότητας το μόρφωμα αυτής της στρατιωτικής οργάνωσης, προκειμένου η διεθνής κοινότητα να αντιμετωπίσει και σε άλλα επίπεδα αυτή την πολυπληθή στρατιωτική ομάδα. Με δυο λόγια υπονοεί να σύρει η διεθνής κοινότητα την οργάνωση αυτή σε ένα «παιχνίδι όρων και προϋποθέσεων» με όρους και σε επίπεδο που μπορεί να διαχειριστεί η διεθνής κοινότητα αλλά πεισματικά αρνείται αυτή η οργάνωση.

«Υπάρχει πράγματι ένα μέρος ατόμων που πληθυσμιακά φαινομενικά ανήκουν στις μετακινούμενες μάζες από την Συρία (και άλλες χώρες) είτε των προσφύγων είτε ακόμα και αυτών των οικονομικών μεταναστών που εξυπηρετούν άλλες σκοπιμότητες. Δεν είναι δηλ στην πραγματικότητα αυτό που δηλώνουν, είτε οικονομικοί μετανάστες είτε πολύ περισσότερο πρόσφυγες. Χρησιμοποιούν την Ελλάδα και όχι μόνο ως πέρασμα προς την Ευρώπη προκειμένου να χτυπήσουν στόχους μέσα στην Ευρώπη. Αυτό πια είναι πέραν πάσης αμφιβολίας. Αν μελετήσει κάποιος σε βάθος την διαφορά μεταξύ AlQaeda και ISIS θα διαπιστώσει ότι η μεν AlQaedaχτυπούσε στόχους στην δύση ενώ το αυτοαποκαλούμενο Χαλιφάτο απευθυνόμενο προς του Μουσουλμάνους του προσκάλεσε να πάνε εκεί να πολεμήσουν. Στην μέρι πρότινος έδρα της οργάνωσης αυτής. Αυτό πλέον έχει επιβεβαιωθεί και από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας ότι υπάρχει αρκετός κόσμος που έχει φύγει και από Αμερική και Ευρώπη προκειμένου να ενταχθεί στις τάξεις του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτους(ΙΚ). Επί πλεον δε αυτό που πρέπει να μη μας διαφύγει ότι η διαδικασία του να πάει κάποιος στην περιοχή των πολεμικών επιχειρήσεων και να ενταχθεί στις τάξεις αυτης της οργάνωσης είναι πολύ πιο πλύπλοκη και επικίνδυνη από το να μείνει στην περιοχή του και να «εκπαιδευθεί» και προετοιμασία του για κάποιο χτύπημα στόχου, που είναι σαφώς πιο εύκολη και χωρίς πολλούς –ορατούς και εμφανείς – κινδύνους. Η στρατολόγηση και η εκπαίδευση ατόμων που έχουν ασπαστεί ακραίες μορφές του Ισλάμ και τα όσα πρεσβεύει το φερόμενο ως κράτος της οργάνωσης ISISείναι πολύ πιο εύκολη από μακριά με την χρήση των νέων τεχνολογιών, των socialmedia και του διαδικτύου. Επομένως ο αριθμός αυτών των ατόμων που χρησιμοποιούν –και την Ελλάδα μεταξύ άλλων – ως πέρασμα είναι μικρός βάση και άλλων δεδομένων και στοιχείων αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αμελητέος. Αυτού του τύπου οι οραγανωσεις δεν χρειάζονται άμεσα αλλά σε βάθος χρόνου 10.000 αλλά χρειάζονται άμεσα 10 ανθρώπους! Επομένως ακόμα και αυτοί οι δέκα που –συμβαίνει αυτό ακόμα και τώρα- να έχουν περάσει μέσω Ελλάδος είναι όντως μεγάλο και πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ειδικά αν είναι εκπαιδευμένοι. Αν ανήκουν σε επιχειρησιακές ομάδες. Λόγω δεν των γνωστών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και επομένως και οι αντίστοιχοι κρατικοί μηχανισμοί της, οι οποίοι πιθανώς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα -ασχέτως αν γνωρίζουν και πράγματι παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις που τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα – να ανανεωθούν και να εξελιχθούν, αντιμετωπίζει σοβαρό ζήτημα. Δυστυχώς αυτή η ιστρικού χαρακτήρα μεταφορά πληθυσμών, από την Μέση Ανατολή και την Αφρική προς την Ευρώπη, έχει τεράστιο βάθος. Αν αναλύσεις αυτό το ζήτημα της μαζικής μεταφοράς πληθυσμών με τα δεδομένα που έχουμε ως τώρα με την Συρία το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνει η Ευρώπη αν για παράδειγμα καταρεύσει η Αίγυπτος που είναι μια χώρα 80.000.000 κατοίκων; Αυτά μπορεί να φαντάζουν ως σενάρια αλλά βασίζονται σε υπαρκτά δεδομένα… Το πρόβλημα νομίζω με την γενικότερη αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι ζήτημα που πρέπει να δει η ηγεσία της Ευρώπης και της δύσης γενικότερα. Οι εξελίξεις δε που έχουμε μπροστά μας με όλα αυτά τα αλεπάλληλα αιματηρά χτυπήματα – τα οποία θα συνεχιστούν και θα αυξηθούν – δεν μπορούν να μας αφήνουν ήρεμους. Δεν μπορούμε να έχουμε πλέον ούτε λεπτό εφησυχασμού»

Σε σχετική ερώτηση αν ανησυχεί για τις περαιτέρω εξελιξεις ο κ. Φυτσανάκης μας λέει ότι «παρά τα πολλά αρνητικά που έχουμε με την περίπτωση του ISISυπάρχουν και κάποια δεδομένα που θα πρέπει να τα δούμε. Ίσως να τα χαρατηρίζαμε και θετικά κάτω από ορισμένη οπτική και προοπτική. Τι εννοώ ; το γεγονός ίσως ότι θέλουν να αποτελούν κράτος αυτή η στρατιωτική αιμοσταγής οργάνωση άρα να είναι μαζεμένοι κάπου σε κάποιο γεωγραφικό σημείο να αποτελεί και ένα θετικό δεδομένα καθώς η διιεθνής κοινότητα έχει τους μηχανισμούς εκείνους να τους απομονώσει και εν συνεχεία να τους αντιμετωπίσει και στρατιωτικά- επιχειρησιακά. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο στα χτυπήματα εντός της Ευρώπης και γενικά στην Δύση αλλά δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι τα χτυπήματα είναι ακόμα πιο αιματηρά και τρομακτικά και σε άλλες περιοχές όπως η Τουρκία ή άλλες χώρες της Αφρικανικής ηπείρου. Θα επιμείνω στην άπψη μου ότι ο κύριος στόχος αυτής της οργάνωσης σε αντίθεση μάλιστα με την AlQaedaή άλλες ομοειδείς οργανώσεις, είναι να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη κρατική οντότητα που βεβαίως θα υπακούει και θα ακολουθεί τις επιταγές της δικής τους ακραίας εστω προσέγγισης και προσύλωση στο Ισλάμ. Πιστεύω δε πως μοιραία η δύση, αν δε καταφέρει να αντιμετωπίσει με στραιτωτικά μέσα αυτή την οργάνωση, πράγμα πού δύσκολο την στιγμή που ήδη έχουμε παγκόσμια διασπορά του φόβου και του τρόμου, στο τέλος θα αναγκαστεί να κάνει αυτό που τώρα πεισματικά αρνείται. Να μιλήσει μαζί τους. Θα επιμείνω πως είναι ευκολότερο να αντιμετωπίσεις μια έστω μεγάλη διεθνή απειλή αν την περιορίσεις –και γεωγραφικά - , από το να συρθεί η διεθνής κοινότητα σε μια τέτοια συνδιαλλαγή ύστερα από αιμοσταγή πολεμο με 10αδες ασύμμετρα πολύνεκρα χτυπήματα. Ο κίνδυνος μάλιστα κατά την γνώμη μου είναι ακόμα μεγαλύτερος, αν η όλη διεθνής στρατιωτική επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη πετύχει κάποιους στόχους με την αποδυνάμωση της γεωγραφικής ισχύος στην περιοχή που ελέχγει ακόμα, από την άλλη ο κίνδυνος αποκέντρωσης και της μεγελύτερης διασποράς του ασύμμετρου πολέμου με πολλαπλά χτυπήματα. Εγώ προσωπικά από τα στοιχεία και τα δεδομένα που έχυμε δεν έχω πειστεί ότι όλα αυτά τα χτυπήματα που έχουμε δει, επιχειρησιακά έχουν σχεδιασθεί και οργανωθεί από το αυτοαποκαλούμενο ΙΚ. Αντιθέτως αυτό που έχουμε δει είναι η παρότρυνση και η υιοθέτηση και εκ των υστέρων ανάληψη της ευθύνης. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη προσοχή. Σχεδιασμό και μελέτη σε βάθος και σε κάθε επίπεδο»

Ο Σήφης Φιτσανάκης είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Coastal Carolina University των ΗΠΑ, όπου διδάσκει στο πρόγραμμα Σπουδών Πληροφοριών και Εθνικής Ασφάλειας. Προτού ενταχθεί στο δυναμικό του Coastal Carolina, υπήρξε δημιουργός και συντονιστής του προγράμματος Σπουδών Ασφάλειας και Πληροφοριών του King University των ΗΠΑ, όπου και διετέλεσε διευθυντής του King Institute for Security and Intelligence Studies. Τα ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε τομείς όπως είναι η ιστορία και η πρακτική της διεθνούς κατασκοπείας, οι μυστικές υπηρεσίες, η κυβερνοκατασκοπεία, ο κυβερνοπόλεμος, καθώς και η υποκλοπή των τηλεπικοινωνιών. Οι απόψεις του φιλοξενούνται τακτικά σε διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως τα BBC, ABC Radio, RT Television, και στη δουλειά του παραπέμπουν συχνά εκδόσεις όπως The Washington Post, Newsweek, Foreign Policy, The Independent, The Guardian, Politico, Al Jazeera, Le Monde Diplomatique, L’Express, Liberation, The Huffington Post και Wired. Στην Ελλάδα έχει αρθρογραφήσει στις εφημερίδες Μακεδονία, Θεσσαλονίκη και Αυγή, στο περιοδικό Αντί, ενώ είναι συγγραφέας των βιβλίων "Ανατρεπτική τεχνολογία: Από τη βιντεοεξέγερση στην ηλεκτρονική δημοκρατία" (εκδόσεις Καλέντης) και "Εθνική ασφάλεια και σύγχρονες υπηρεσίες κατασκοπείας στην Ελλάδα" (Ποταμός). ΠΗΓΗ: ΕΠΙΚΑΙΡΑ τ. 378

