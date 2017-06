To (τουρκικό) θέατρο του παραλόγου: Η Τουρκία καλεί την Ελλάδα να γίνει μια δημοκρατική χώρα

H Άγκυρα κατηγορεί την Αθήνα για έλλειψη σεβασμού των θρησκειών

Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία όσον αφορά το θέμα που προέκυψε με την προσευχή και την ανάγνωση του Κορανίου μέσα στην Αγιά Σοφιά καθώς ζητά και τα ρέστα από την Αθήνα με αφορμή την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών για όσα συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης στον ιερό ναό στην Κωνστατινούπολη.

Με ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών όχι μόνο δεν κάνει βήμα πίσω παρά την παρέμβαση και των ΗΠΑ για το θέμα με δήλωση εκπροσώπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών αλλά φτάνει στο σημείο να κατηγορήσει την Αθήνα ότι δεν σέβεται τις θρησκευτικές ελευθερίες.



Φτάνει στο σημείο, μάλιστα, να εγκαλέσει την ελληνική κυβέρνηση γιατί δεν έδωσε συγχαρητήρια στον τουρκικό λαό για το Ραμαζάνι και τη Νύχτα του Καντίρ.



Η Άγκυρα στην προκλητική αυτή ανακοίνωση κατηγορεί την Ελλάδα ότι «καταπιέζει την τουρκική μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα, ότι υποβάλει μηνύσεις κατά των εκλεγμένων Μουφτήδων και ότι απέρριψε το αίτημα για προσευχή στο ιστορικό τζαμί της Θεσσαλονίκης».



Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εγείρει ακόμα και το θέμα της ανέγερσης τζαμιού στην Αθήνα και αμφισβητεί αν η ελληνική κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τον όρο διαθρησκειακός διάλογος.



Και η άκρως προκλητική ανακοίνωση κλείνει με την... παρότρυνση προς την Ελλάδα «να γίνει μια μοντέρνα και δημοκρατική χώρα και να σέβεται όλες τις θρησκείες».





Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών (ανεπίσημη μετάφραση)

Καταδικάζουμε την δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την ανάγνωση του Κορανίου και το κάλεσμα για προσευχή στην Αγιά Σοφιά.



Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, αντί να απευθύνει ευχές προς τον τουρκικό λαό για τον ιερό μήνα του Ραμαζανίου και την «Νύχτα της Δύναμης», επέλεξε να αμαυρώσει την ανάγνωση του Κορανίου και το κάλεσμα για προσευχή στην Αγιά Σοφιά.



Η κατάσταση στην Ελλάδα σχετικά με το επίπεδο θρησκευτικής ελευθερίας, ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, είναι πολύ καλά γνωστή.



Για να δώσουμε μερικά παραδείγματα: Οι ελληνικές αρχές υποβάλλουν την τουρκική μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα σε αυξανόμενη πίεση, καταθέτουν μηνύσεις εναντίον των εκλεγμένων μουσουλμάνων για το ότι ασκούν τα κανονικά καθήκοντά τους και απέρριψαν φέτος για άλλη μια φορά το αίτημα των Μουσουλμάνων για προσευχή κατά την επερχόμενη Γιορτή του Ραμαζανίου, σε ένα από τα ιστορικά τζαμιά της Θεσσαλονίκης, όπου δεν υπάρχει κανένα ανοιχτό τζαμί για προσευχή.



Έτσι, μπορεί κανείς να ρωτήσει τι η Ελλάδα, που ακόμα δεν έχει ένα τζαμί εν λειτουργία ούτε στην πρωτεύουσά της, κατανοεί από τον διάλογο στον οποίο αναφέρεται η σχετική δήλωση.



Καλούμε την Ελλάδα να γίνει μια μοντέρνα και δημοκρατική χώρα και να σέβεται όλες τις θρησκείες.



Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών στα αγγλικά

We condemn the statement of the Ministry of Foreign Affairs of Greece about the recital of the Quran and the call for prayer in Hagia Sophia.



The Ministry of Foreign Affairs of Greece, instead of extending its congratulations to the Turkish people on the holy month of Ramadan and the “Night of Power”, opted for distorting the recital of Quran and call for prayer in Hagia Sophia.



The record of Greece in the field of freedom of religion, which is among the fundamental human rights, is well-known.



Just to cite a few examples: The Greek authorities subject the Turkish Muslim minority in Greece to increasing pressure, file law-suites against the elected Muftis for regular duties conducted by them and turned down this year once again the Muslims’ request for praying during the upcoming Ramadan Feast in one of the historical mosques in Thessaloniki where there is no open mosque for worshipping.



Therefore, one can question what Greece, which still does not have a mosque open for worshipping in its capital either, understands from the interfaith dialogue that it has referred to in the statement.



We invite Greece to be a modern and democratic country and respect all religions.



Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση έρχεται μετά το μήνυμα που έστειλε στην Τουρκία η Ουάσινγκτον δια εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο οποίος κάλεσε την Άγκυρα να διατηρήσει την Αγιά Σοφιά με έναν τρόπο που να διατηρεί τις παραδόσεις και την περίπλοκη ιστορία της.

